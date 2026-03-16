Samantha Vallejo-Nágera, chef: "El pollo más rico y sabroso no se fríe, cocínalo en el horno con yogur y un poco de lima"

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Las brochetas de pollo son uno de esos bocados que triunfan en casi cualquier mesa: gustan a niños y adultos, se adaptan a infinitas marinadas y funcionan igual de bien en una barbacoa de verano que en un menú informal en casa.

Su aparente simplicidad esconde, sin embargo, varios detalles técnicos que marcan la diferencia entre un pincho seco y uno jugoso, aromático y lleno de sabor.

El punto de partida es elegir bien la pieza. La pechuga ofrece una mordida más magra y 'limpia', mientras que el contramuslo deshuesado aporta más jugosidad y tolera mejor pequeños errores de cocción. Para brochetas, los dados ideales rondan los 2-3 cm: si son demasiado pequeños se secan antes de dorarse; si son muy grandes, el exterior se quema mientras el interior sigue crudo.

También importa cómo se ensarta el pollo: conviene atravesar cada taco en dos puntos para que quede bien sujeto y se cocine de manera uniforme. Apretar demasiado los trozos en la brocheta impide que circule el calor; dejar un mínimo espacio entre ellos mejora el dorado y la textura final.

Pero la verdadera magia de unas brochetas de pollo suele estar en el marinado. No solo aporta sabor, sino que puede mejorar la jugosidad y la textura. Una base clásica combina un elemento graso (aceite de oliva o yogur), uno ácido (limón, vinagre, yogur, vino o salsa de soja) y aromáticos (ajo, hierbas, especias). El yogur, en particular, ayuda a ablandar ligeramente la carne y crea una superficie que dora muy bien a la plancha o en el horno.

Brochetas de pollo con yogur de Samantha

La chef Samantha Vallejo-Nágera ha elegido el yogur griego para su receta de brochetas de pollo al horno. La exjurado de MasterChef ha mezclado el yogur con salsa tandoori, consiguiendo así una receta muy asiática sin casi esfuerzo, ¡y en pocos minutos! Tienes el paso a paso y todos los ingredientes a continuación.

Ingredientes Muslitos de pollo, 3-4

Salsa tandoori, 3 cucharadas

Yogur griego natural, 3 cucharadas

Aceite, un chorrito

Sal, al gusto

Zumo de 1 lima, al gusto

Cilantro, al gusto Paso 1 Trocea los muslos de pollo y ponlos en un bol. En este mismo bol, agrega el yogur, la salsa tandoori, aceite y sal. Remueve bien con las manos para que los muslos se impregnen bien de la salsa. Deja que se macere un rato. Paso 2 Después, pon los muslos de pollo en brochetas y mételos en el horno unos 15-20 minutos a 220 ºC dándoles la vuelta a mitad de cocción. Cuando estén listos, puedes acompañarlas de cilantro y lima. Y listo.

#samyrecipes ♬ sonido original - Samyspain @samyspain Hoy os trago un plato súper sencillo y repleto de sabooooor de esos que me gustan a mi. Necesitas: 3/4 muslitos de pollo Tres cucharadas de salsa tandoori Tres cucharadas de yougur Sal Pimienta Aceite Lima Cilantro Puedes hacer las brochetas en el horno, como yo o en la sartén. De las dos formas, están deliciosas. Y, ya sabes, pruébalo y me lo cuentas! #samanthavallejonagera

Puedes acompañar estas brochetas con arroz basmati, que recoge muy bien el marinado y equilibra el picante. También con lentejas si quieres un plato un poco más completo en proteína vegetal.

Otra opción es una mezcla de verduras, que suma frescor y calma el picante del tandoori; o una ensalada de col ligera, con yogur y lima, que aporta crujiente sin tapar las especias. Además, unas patatas especiadas al horno van perfecto con el toque ahumado del tandoori.

Y, de postre, fruta de temporada o un helado sencillo de vainilla con un poco de AOVE suave y sal en escamas.