Pablo Albuerne, chef: "Los berberechos de lata no se aliñan con limón; llevan 1 cucharada de mostaza y jengibre"

0 votos

Total: 10 min

Comensales: 2

Los berberechos en lata son una conserva de marisco de una muy alta calidad que destaca por su gran valor nutricional, pero además son una excelente opción para poder preparar un plato sabroso y original, y si no, que se lo pregunten al reputado cocinero asturiano Pablo Albuerne.

El chef ovetense de 50 años, más conocido como Gipsy Chef, tiene claro que los berberechos enlatados se pueden convertir en una excelente solución a la hora de solucionar cualquier almuerzo o cena, y es por este motivo por el que ha compartido con sus seguidores una receta para chuparse los dedos.

Tras recalcar que “los berberechos de lata no se mejoran con limón, sino con soja, sésamo y jengibre”, el chef comparte unos deliciosos berberechos en lata servidos sobre unas lonchas de melón cantaloupe, el cual se caracteriza por su sabor dulce y aroma perfumado.

Ingredientesde los berberechos con melón y aliño asiático 1 lata de berberechos

Aceite de sésamo

Mostaza a la antigua (1 cucharada)

Salsa de soja

Zumo de medio limón

1 trozo de jengibre (con piel, rallado)

1 rodaja de melón cantaloupe

Aceite de oliva virgen extra

Pimienta negra Paso 1 Abre la lata de berberechos. Reserva la mitad del caldo en un recipiente y la otra mitad mézclala con los berberechos en un bote de cristal. Paso 2 Incorpora una cucharada de mostaza a la antigua, un chorro de aceite de sésamo, un chorro de salsa de soja, el zumo de medio limón y el jengibre rallado con piel. Paso 3 Cierra el bote y agita bien para que todos los ingredientes se integren correctamente. Paso 4 Saca la carne de la rodaja de melón cantaloupe y córtala en lonchas muy finas. Colócalas cubriendo todo el plato. Paso 5 Añade los berberechos aliñados por encima del melón. Paso 6 Termina con un poco de pimienta negra y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Listo para servir.

Los beneficios de los berberechos

Los berberechos no solo están ricos, sino que tienen diferentes beneficios para la salud que se pueden potenciar aún más con recetas como la de Gispy Chef. Sin embargo, nunca está de más conocer cuáles son sus principales beneficios para nuestro organismo.

Cardiovasculares

Los berberechos son una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, que tienen diferentes efectos muy positivos sobre la salud cardiovascular. Estos ácidos grasos contribuyen a reducir los niveles de colesterol “malo” (LDL) en la sangre, de forma que se disminuye el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad cardíaca.

Por otro lado, hay que destacar que su consumo ayuda a regular la presión arterial gracias a su contenido de potasio, que actúa como un vasodilatador natural. De esta manera ayuda a relajar los vasos sanguíneos y a reducir la presión sobre el sistema cardiovascular.

Gracias a su elevada concentración de hierro, favorecen la producción de glóbulos rojos y, por lo tanto, mejoran la circulación sanguínea, lo que resulta clave para mantener la salud cardiovascular y prevenir enfermedades como la anemia.

Salud ósea

Este tipo de molusco ayuda a fortalecer los huesos gracias a la gran cantidad de calcio y vitamina D que aporta al organismo, siendo dos nutrientes esenciales para la salud ósea, favoreciendo una adecuada formación y mantenimiento de los huesos fuertes.

El consumo regular de berberechos puede ayudar a prevenir la osteoporosis, una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de la densidad ósea y el debilitamiento de los huesos. También se reduce el riesgo de sufrir fracturas.

Salud cognitiva y mental

Los berberechos son una excelente fuente de vitamina B12, clave para la salud del cerebro dado que ayuda a mantener la mielina, sustancia que recubre las células nerviosas y que facilita la transmisión de impulsos nerviosos. Juega un papel clave en la mejora de la función cognitiva y en prevenir el deterioro mental.

También hay que destacar que son ricos en zinc, un mineral que se relaciona con el estado de ánimo. Con su ingesta se consiguen regular los niveles de neurotransmisores en el cerebro, como la serotonina, vinculados con el estrés y la ansiedad, los cuales ayudan a reducir.

Otros beneficios

Más allá de los beneficios ya mencionados, hay que destacar otros que es importante destacar y que se encuentran directamente relacionados con el consumo de berberechos, entre los que se encuentra su ayuda para fortalecer el sistema inmunológico, de manera que, gracias al zinc, ayuda a combatir resfriados, gripes y otras enfermedades.

Igualmente, tiene implicaciones en la salud digestiva, promoviendo una buena salud intestinal gracias a su fibra dietética. De esta forma, previene el estreñimiento y promueve la salud de la microbiota intestinal al mismo tiempo que alivia de diferentes trastornos digestivos.

Igualmente, los berberechos son esenciales para mantener una visión saludable por su contenido en zinc y vitamina A, y promueven la pérdida de peso por su bajo contenido calórico y alto valor nutricional.