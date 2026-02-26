Pepe Solla (60), chef: "El pollo más crujiente no se reboza con huevo; se hace marinándolo tres días en soja y aceite"

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 2

Pepe Solla es uno de los chefs más reconocidos de la gastronomía española. Natural de Poio (Pontevedra), está al frente de Casa Solla, restaurante con una estrella Michelin y tres Soles Repsol, y es una de las grandes referencias de la cocina gallega contemporánea.

Por eso, cada vez que comparte un consejo culinario, merece atención. En un vídeo para el canal de YouTube de PortAmérica, el cocinero gallego revela un truco —aprendido de la chef Begoña Rodrigo— para conseguir un pollo mucho más crujiente y jugoso en casa.

Se trata de una receta sencilla, que él mismo define como "muy resultona", basada en ingredientes fáciles de encontrar y en una técnica poco habitual que cambia por completo la textura de las pechugas de pollo.

Ingredientes de las pechugas de pollo crujientes de Pepe Solla 1 pechuga de pollo

1 taza de corn flakes

Aceite

Salsa de soja

Mayonesa

Salsa Valentina (o salsa picante al gusto)

Alcaparrones

Un puñado de berros u hojas verdes

1/2 lima

Sal

Pimienta Paso 1 Preparar un marinado mezclando aceite y salsa de soja a partes iguales. Paso 2 Introducir la pechuga de pollo en el marinado y dejarla en la nevera durante tres días, dándole la vuelta de vez en cuando. Paso 3 Triturar los corn flakes hasta obtener una textura fina pero crujiente. Paso 4 Sacar la pechuga del marinado y rebozarla directamente con los copos de maíz triturados, sin pasarla por huevo. Paso 5 Freír la pechuga en aceite caliente, controlando la temperatura, hasta que esté bien dorada y crujiente por fuera. Paso 6 Retirar el pollo y dejarlo reposar unos minutos sobre papel absorbente. Paso 7 Preparar la salsa mezclando mayonesa con salsa Valentina al gusto. Paso 8 Aliñar los berros u hojas verdes con sal, pimienta, aceite de oliva y el zumo de media lima. Paso 9 Añadir los alcaparrones a la ensalada. Paso 10 Servir la pechuga crujiente acompañada de la ensalada y la salsa picante.

¿La pechuga de pollo es saludable?

Una de las dudas más habituales entre quienes quieren seguir una dieta equilibrada es saber si la pechuga de pollo es la carne más saludable. En este sentido, y aunque todo el pollo tiene beneficios nutricionales, este corte destaca por ser bajo en grasa y muy rico en proteínas.

Se trata de un tipo de carne muy versátil a la hora de cocinar, que puede ser un aliado para todos aquellos que siguen una alimentación pensada para controlar su peso, para cuidar el corazón o simplemente para seguir una dieta más sana.

Uno de los motivos por los que se considera un corte muy saludable es su alto contenido en proteínas completas, que son necesarias para el desarrollo muscular, la reparación de tejidos y su contribución para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico.

Una ración de 100 gramos de pechuga de pollo sin piel puede aportar unos 32 gramos de proteína, casi la mitad de lo que una persona adulta necesita al día. Lo mejor de todo es que este aporte se hace con muy pocas calorías y prácticamente sin grasa ni hidratos de carbono.

Teniendo en cuenta sus propiedades nutricionales, es una opción excelente cuando se busca mantener una dieta equilibrada o se quiere perder peso. Su consumo también favorece la salud cardiovascular, al ser un tipo de carne blanca que contiene muy poca grasa saturada.

Por otro lado, también destaca su gran aporte de vitaminas del grupo B, especialmente la B3 (niacina) y la B6.