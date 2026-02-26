Dani García, chef: "Para mejorar la ensaladilla, ponle huevo frito, tritura aceitunas de anchoa y echa la mayonesa justa"

0 votos

Total: 35 min

Comensales: 3-4

La ensaladilla rusa es un plato que todo el mundo conoce en España, casi cualquier persona que cocine lo ha preparado alguna vez, pero si les preguntamos por la receta, puede ser todo un reto encontrar dos que sean idénticas.

Dani García, chef con tres estrellas Michelin en su palmarés y uno de los cocineros más mediáticos de nuestro país, no es una excepción y acaba de compartir en su perfil de Instagram (@danigarcia7) su propia versión de este clásico de barra de bar.

Un plato que no requiere ingredientes difíciles de encontrar, pero cuyo resultado depende siempre del sello del cocinero. "Hay ensaladillas rusas y ensaladillas rusas. Y luego está la mía", afirma el cocinero marbellí al inicio del vídeo, dejando claro que su receta aspira a ser la definitiva.

Patata templada y puré de aceituna

El primer truco que distingue esta ensaladilla de la mayoría es la temperatura a la que se sirve. Dani García cuece las patatas con piel y las machaca mientras aún están templadas, sin dejarlas enfriar en la nevera.

Y no es por capricho, la patata caliente absorbe mejor los líquidos y los sabores, así el aceite de oliva y el caldo de las aceitunas penetran en la patata desde el primer momento. Si se deja enfriar del todo, la superficie de la patata se endurece y el resultado es una textura más seca y un sabor más plano.

El segundo truco es quizá el más original. En vez de añadir las aceitunas rellenas de anchoa tal cual salen del bote, Dani García las tritura y añade parte de su propio caldo, lo que aporta un golpe de umami, ese sabor profundo, salado y adictivo que transforma por completo cualquier plato.

Exceso de mayonesa: un error a evitar

"La gente se pasa echando mayonesa a la ensaladilla", advierte Dani García mientras propone utilizar una mayonesa con cuerpo, que tenga un punto de acidez intenso gracias al vinagre de Jerez, pero en la cantidad justa.

El objetivo es que la salsa ligue los ingredientes sin enmascararlos. En muchas versiones caseras, el exceso de mayonesa apaga por completo al resto de los ingredientes y nos deja con una ensaladilla pesada que empacha a la tercera cucharada.

El toque del chef

El huevo cocido es uno de los ingredientes clásicos de la ensaladilla rusa, pero Dani García lleva la suya a un nivel superior coronándola con unos huevos fritos de codorniz, dorados en la sartén con un poco de ajo.

El huevo frito aporta untuosidad y un contraste de temperatura que eleva la ensaladilla de tapa de toda la vida a plato de día de fiesta.