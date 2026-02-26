Dani García, chef: "Para mejorar la ensaladilla, ponle huevo frito, tritura aceitunas de anchoa y echa la mayonesa justa"
El chef malagueño insiste en que no hay que pasarse con la mayonesa y que la ensaladilla rusa está más rica si no pasa por la nevera.
Más información: Rosa, cocinera: "La ensaladilla rusa más rica y rápida se hace con 1 bote de garbanzos, una zanahoria y 2 huevos duros"
- Total: 35 min
- Comensales: 3-4
La ensaladilla rusa es un plato que todo el mundo conoce en España, casi cualquier persona que cocine lo ha preparado alguna vez, pero si les preguntamos por la receta, puede ser todo un reto encontrar dos que sean idénticas.
Dani García, chef con tres estrellas Michelin en su palmarés y uno de los cocineros más mediáticos de nuestro país, no es una excepción y acaba de compartir en su perfil de Instagram (@danigarcia7) su propia versión de este clásico de barra de bar.
Un plato que no requiere ingredientes difíciles de encontrar, pero cuyo resultado depende siempre del sello del cocinero. "Hay ensaladillas rusas y ensaladillas rusas. Y luego está la mía", afirma el cocinero marbellí al inicio del vídeo, dejando claro que su receta aspira a ser la definitiva.
Patata templada y puré de aceituna
El primer truco que distingue esta ensaladilla de la mayoría es la temperatura a la que se sirve. Dani García cuece las patatas con piel y las machaca mientras aún están templadas, sin dejarlas enfriar en la nevera.
Y no es por capricho, la patata caliente absorbe mejor los líquidos y los sabores, así el aceite de oliva y el caldo de las aceitunas penetran en la patata desde el primer momento. Si se deja enfriar del todo, la superficie de la patata se endurece y el resultado es una textura más seca y un sabor más plano.
El segundo truco es quizá el más original. En vez de añadir las aceitunas rellenas de anchoa tal cual salen del bote, Dani García las tritura y añade parte de su propio caldo, lo que aporta un golpe de umami, ese sabor profundo, salado y adictivo que transforma por completo cualquier plato.
Exceso de mayonesa: un error a evitar
"La gente se pasa echando mayonesa a la ensaladilla", advierte Dani García mientras propone utilizar una mayonesa con cuerpo, que tenga un punto de acidez intenso gracias al vinagre de Jerez, pero en la cantidad justa.
El objetivo es que la salsa ligue los ingredientes sin enmascararlos. En muchas versiones caseras, el exceso de mayonesa apaga por completo al resto de los ingredientes y nos deja con una ensaladilla pesada que empacha a la tercera cucharada.
El toque del chef
El huevo cocido es uno de los ingredientes clásicos de la ensaladilla rusa, pero Dani García lleva la suya a un nivel superior coronándola con unos huevos fritos de codorniz, dorados en la sartén con un poco de ajo.
El huevo frito aporta untuosidad y un contraste de temperatura que eleva la ensaladilla de tapa de toda la vida a plato de día de fiesta.
Ingredientes
- Patata para cocer, 3 ud
- Aceitunas rellenas de anchoa, 1 bote pequeño (con su líquido)
- Atún en conserva, 1 lata
- Aceite de oliva virgen extra, unas 2 cucharadas
- Mayonesa casera con vinagre de Jerez, al gusto
- Ajo, 1 diente
- Huevos de codorniz, 6-8 ud
- Piparras, 4-6 unidades
- Aceite para freír los huevos
Paso 1
Cocemos las patatas enteras y con piel en agua con sal hasta que estén tiernas. Las pelamos y las aplastamos groseramente con un tenedor antes de que se enfríen.
Paso 2
Trituramos las aceitunas rellenas de anchoa hasta obtener un puré y añadimos también parte del líquido del bote. Incorporamos esta mezcla a la patata machacada.
Paso 3
Añadimos el atún escurrido y un hilo generoso de aceite de oliva virgen extra. Incorporamos la mayonesa y mezclamos bien.
Paso 4
Doramos un diente de ajo picado en una sartén con aceite y freímos los huevos de codorniz hasta que la clara esté cuajada.
Paso 5
Emplatamos la ensaladilla, colocamos los huevos fritos encima y terminamos con unas piparras picadas. Servimos de inmediato.