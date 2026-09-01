Los chefs coinciden: "Para que el perejil aguante más días fresco en verano, no lo congeles; ponlo en agua tapado con plástico"

Hay hierbas aromáticas que en su versión seca dan muy buen resultado, pero el perejil no es una de ellas.

Así que comprar un manojo entero de perejil para usar tres ramitas y ver cómo se pudre el resto en la nevera al cabo de pocos días es un hecho que muchos cocinillas tenemos casi asumido.

La congelación resuelve en parte el problema, porque evita que se pudra y evita el desperdicio, pero cambia la textura y limita su uso como perejil fresco.

El truco de los chefs profesionales

El chef Jordi Cruz, al frente de ABaC, restaurante con tres estrellas Michelin, e Íñigo Isao Sakai, cocinero vasco-japonés formado en algunas de las mejores cocinas de Europa como la de Alchemist, coinciden en que la solución está en tratar el perejil como si fuera un ramo de flores.

Jordi Cruz recomienda colocar el perejil con los tallos sumergidos en un recipiente con un poco de agua. Antes de hacerlo, conviene cortar ligeramente la parte inferior de los tallos para eliminar la zona que haya empezado a deteriorarse.

El siguiente paso es proteger las hojas. Cruz aconseja cubrirlas para reducir su contacto con el aire y evitar que pierdan humedad.

Una bolsa de plástico o un trozo de papel film que envuelvan la parte superior del perejil es suficiente. De este modo, los tallos disponen de agua y las hojas quedan más protegidas frente a la deshidratación.

En verano, las temperaturas altas de muchas cocinas hacen que dejar el recipiente sobre la encimera sea menos aconsejable, sobre todo si está cerca de los fogones, del horno o de una zona que reciba sol, por eso, es aconsejable también guardarlo en la nevera.

El chef Íñigo Isao Sakai aconseja el mismo método para el perejil y otras hierbas de tallo fino y flexible como el cilantro.

Lo que debes comprobar antes

Ahora bien, lo que siempre hay que tener en cuenta es que el perejil no debería guardarse ya deteriorado.

Si alguna rama presenta hojas amarillas, blandas o en mal estado, debemos retirarla antes de colocar el manojo en el recipiente.

También conviene revisar el agua y el estado de las hojas periódicamente e ir retirando las que se hayan estropeado, así el resto aguantará más.

Jordi Cruz aconseja, además, no lavar el perejil antes de almacenarlo, ya que mantener las hojas húmedas durante demasiado tiempo puede acelerar su deterioro. Mejor lavarlo cuando se vaya a consumir.