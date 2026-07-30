Raúl Tapia, experto en arroces: "Un arroz blanco perfecto no lleva caldo, se hace con 2 partes de agua en solo 6 minutos"

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Has preparado un pollo al curry que huele que alimenta, una ternera guisada que lleva horas al fuego o un salteado de verduras con una pinta increíble, y, entonces, cuando llega el momento de poner la mesa, se te antoja un arroz blanco para acompañar.

Poner una olla con agua al fuego, esperar a que arranque el hervor, controlar el punto y colar parece un mundo cuando lo que quieres es sentarte a comer.

Más de una vez la falta de tiempo ha ganado la partida y el plato se ha quedado huérfano de guarnición, o hemos tirado de uno de esos vasitos de arroz precocinado de calidad dudosa que salen del microondas con textura de goma.

Sabemos que en el día a día mandan las prisas, y por eso viene tan bien el truco que ha puesto a prueba este experto en arroces.

Raúl Tapia, cocinero detrás de la cuenta de Instagram @arrocesconestilo y coautor del libro Que no se te pase el arroz, asegura que se puede tener arroz blanco en el punto exacto en solo seis minutos, sin cazuelas y sin estar pendiente del reloj.

El truco: usar el microondas

La propuesta que Raúl comparte en su vídeo no puede ser más sencilla. Se trata de cocer el arroz en el microondas.

Y el truco está en cocerlo tapado, para que se mantenga el vapor dentro del recipiente y evitemos que el líquido se evapore antes de que el grano lo absorba. El resultado es un arroz suelto, ideal como base neutra para todo tipo de platos.

Ingredientes Ingredientes Arroz, medio vaso

Agua, 1 vaso

Sal, al gusto Paso 1 Ponemos el arroz en un recipiente apto para microondas, preferiblemente que no sea de plástico. Paso 2 Cubrimos con el doble de agua y añadimos una pizca de sal. Paso 3 Tapamos el recipiente. Paso 4 Cocinamos seis minutos a máxima potencia en el microondas. Paso 5 Retiramos con cuidado, removemos y ya estará listo.

Un acompañamiento que mejora medio recetario

Pocas guarniciones funcionan tan bien como un buen arroz blanco. Al estar hecho solo con agua, como en esta receta, su gracia está precisamente en que no compite, sino que es un lienzo neutro que recoge salsas, jugos y especias, y que aporta cuerpo a platos que, solos, se quedarían cortos.

Piensa en un pollo al curry o en un tikka masala, sin arroz que empape esa salsa cremosa y especiada, buena parte del plato se quedaría en el fondo del cuenco.

Lo mismo ocurre con unas carrilleras guisadas cuya salsa se aprovecha mucho mejor sobre un lecho que la absorba.

También los salteados asiáticos encuentran en el arroz blanco su pareja ideal. Un salteado de ternera con verduras al wok, unas gambas al ajillo con un toque de soja o un tofu especiado ganan cuando se sirven sobre arroz, que suaviza el picante y contrarresta la sal.

En un ejemplo más conocido, el arroz blanco es el compañero eterno de un huevo frito con tomate, o de unas lentejas a las que apetece dar más contundencia.

No hay que olvidar los pescados en salsa, como una merluza en salsa verde o un bacalao al pilpil, con los que el arroz blanco se convierte en un verdadero manjar.