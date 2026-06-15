Cuba da una lección a España: "Para hacer el mejor café en cafetera italiana no eches azúcar al final, usa este truco"

Entre latte, cold brew y cafés de especialidad, la tercera década del siglo XXI nos ha obligado a redefinir el diccionario de cómo pedir un café. Lo que hasta hace poco era una bebida de todos los días ahora es casi lujo aspiracional.

En muchas ciudades españolas, las cafeterías de siempre conviven ahora con locales que parecen boutiques del café. Atrás queda, al menos en parte, aquel café de bar de barrio que se pedía por costumbre y se bebía sin hacer preguntas.

Y, aun así, con todo lo que hemos ganado en variedad y conocimiento, yo sigo acordándome del café que preparaba mi vecina cubana.

No necesitaba ni un Geisha panameño ni un Pink Bourbon de Colombia, sino que con la marca más barata del supermercado hacía un café delicioso.

Un café en la cafetera de siempre

Mucho antes de que las cafeterías de especialidad nos descubrieran la Moccamaster o la V-60. Antes incluso de que el café de cápsulas llegara para ahorrarnos unos minutos en la preparación del café a cambio de un puñado de residuos para el planeta. Pocas eran las casas en las que no había una cafetera italiana, aunque solo fuera para ofrecerles café a las visitas.

Esta cafetera, también conocida como Moka o Cafetera Moka, fue inventada por Alfonso Bialetti en 1933. Bialetti era un ingeniero y empresario italiano y su invención revolucionó la forma en que se preparaba el café en los hogares, primero en Italia y después en muchos otros países.

La invención de la cafetera italiana supuso poder disponer de una forma rápida y sencilla de preparar un café espresso en casa, sin necesidad de aparatos caros o difíciles de utilizar por alguien sin ninguna preparación especial.

Su diseño sencillo y asequible permitió que las personas pudieran disfrutar de un café con cuerpo y sabor intenso, similar al espresso, pero sin tener que salir a una cafetería o invertir en una máquina de espresso profesional.

Comparada con otras técnicas de preparación de café, como el espresso tradicional, la cafetera italiana utiliza una fuente de calor más eficiente, generalmente un fogón eléctrico o de gas.

Eso y su diseño con pocas piezas móviles, que no necesitan de mucho tiempo para montarse, permite una rápida extracción del café con un consumo mínimo de energía.

La cafetera italiana, especialmente el modelo Moka Express, creado por Bialetti, se convirtió en un símbolo de la cultura del café italiana.

Su icónica forma, con sus líneas sencillas, sigue siendo un referente en la industria del café y en las casas de muchas personas alrededor del mundo.

Tal fue su éxito que, aunque las primeras cafeteras italianas estaban dirigidas a la clase trabajadora, rápidamente se reconoció la capacidad de esta máquina para producir un café con una crema densa y un sabor similar al espresso , algo hasta entonces reservado para las máquinas profesionales. Esto supuso un aumento en la calidad del café casero en muchas familias.

El truco cubano para hacer un café delicioso

El motivo por el que el café de mi vecina estaba tan bueno es que ella lo preparaba al estilo cubano, un método con el que se consigue que hasta los cafés más económicos queden ricos, sin necesidad de añadir tanto azúcar como se suele añadir en España.

Si aquí se suele utilizar una cucharada o un sobrecito de azúcar por cada taza de café, con este método, serán suficientes dos cucharadas de azúcar para seis tazas.

El truco está en lo que ellos llaman "espumita", algo parecido a un café Dalgona, pero más espeso, que se hace mezclando vigorosamente el azúcar con la primera cucharada de café que sale de la cafetera hasta formar una crema que será la base de este delicioso café.

Aunque el azúcar blanco funciona bien, para conseguir una espumita y un café aún más sabroso, los cubanos utilizan azúcar moreno de caña o azúcar demerara, que aportan notas de caramelo y un dulzor más delicado.

La receta del café cubano

Para hacer un café delicioso en cafetera italiana, necesitamos: café molido de tueste natural, la cantidad necesaria según el tamaño de la cafetera; agua, también en la cantidad necesaria según el tamaño de la cafetera; y 2 cucharadas de azúcar moreno para una cafetera de 6 tazas o la misma proporción si el número de tazas es diferente.

Empezamos llenando la base de la cafetera italiana con agua hasta la válvula de seguridad, sin sobrepasarla, y la ponemos a calentar a fuego medio, solo la base con el agua, hasta que el agua esté caliente, pero sin llegar a hervir.

Con cuidado de no quemarnos, colocamos el filtro metálico en la base y lo llenamos con café molido, distribuyéndolo hasta llenarlo, pero sin presionar para compactar el café.

Usando una manopla de horno o un trapo de cocina para sujetar la base sin quemarnos, enroscamos la parte superior de la cafetera sobre la base, asegurándonos de que esté bien ajustada. Colocamos la cafetera a fuego medio-bajo con la tapa abierta y dejamos que el café comience a subir lentamente.

Mientras el café se está preparando, añadimos el azúcar en una taza resistente al calor o en un recipiente pequeño. Mi vecina solía usar una taza grande de acero vitrificado y yo ahora uso una pequeña lechera de acero inoxidable.

Cuando empiece a salir el café por la columna central, recogemos una cucharada y la echamos rápidamente sobre el azúcar. Con una cuchara, batimos enérgicamente la mezcla de azúcar moreno y café hasta obtener una crema espesa de color caramelo.

Cuando el café haya terminado de subir por completo, retiramos la cafetera del fuego y la dejamos reposar unos segundos. Vertemos el café caliente despacio sobre la mezcla de azúcar y café que preparamos previamente, mezclándolo suavemente para que se distribuya bien. Finalmente, servimos el café.

Los errores que nunca se deben cometer al hacer café en cafetera italiana

Aunque hacer café en este tipo de cafetera es realmente sencillo, hay una serie de recomendaciones a tener en cuenta para conseguir un café perfecto.