La segunda mejor pizzería de Europa está en Madrid: estas son las 7 españolas entre las 50 mejores

La pizza europea tiene nuevo mapa de poder gastronómico y, en él, España consolida su posición como uno de sus grandes epicentros.

La guía 50 Top Pizza ha desvelado su ranking 2026, coronando a la londinense Napoli on the Road como la mejor pizzería de Europa y situando a la madrileña Baldoria como la segunda mejor del continente, en una edición que confirma el extraordinario momento de la pizza artesanal en España.

En el segundo puesto del listado aparece Baldoria, liderada por el chef Ciro Cristiano, que revalida además su condición de mejor pizzería de España.

Su propuesta, de raíz napolitana pero con un enfoque contemporáneo, consolida a Madrid como una de las capitales gastronómicas más influyentes del circuito pizzero europeo.

Baldoria se sitúa justo por detrás de la británica Napoli on the Road y por delante de referentes históricos del sector, confirmando la madurez de una escena que ha evolucionado desde la tradición italiana hacia una interpretación cada vez más creativa y cosmopolita.

El primer puesto de Europa ha sido para Napoli on the Road, en Londres, mientras que el podio lo completa la francesa IMperfetto. El resto del top 10 refleja la diversidad del fenómeno pizzero en el continente, con presencia de ciudades como Lisboa, Viena, Ámsterdam o Copenhague.

La ceremonia de entrega, celebrada con gran afluencia de profesionales del sector, tuvo lugar en un ambiente festivo en el Bernabéu Market de Madrid, reforzando el simbolismo de una ciudad que no solo consume pizza de calidad, sino que también la lidera a escala europea.

Más allá del ranking, la edición 2026 deja claro que la pizza ha dejado de ser un producto importado para convertirse en un lenguaje gastronómico propio en España. Con Madrid y Barcelona como polos principales, pero con una creciente descentralización hacia ciudades como Bilbao o Santiago de Compostela, el país se posiciona como un auténtico laboratorio de la pizza contemporánea.

En palabras de los comisarios de la guía, el crecimiento del movimiento europeo “no tiene límites”. Y a la vista de los resultados, España no solo forma parte de esa expansión: la está liderando.

España, potencia pizzera en Europa

El informe de 50 Top Pizza destaca además un dato significativo: España es el país con mayor representación en la guía, con un total de 29 pizzerías. En el top 20 ya se cuelan varias direcciones españolas, y el país firma una presencia destacada dentro del top 50 europeo.

Entre las pizzerías españolas mejor posicionadas figuran:

Sartoria Panatieri (Barcelona), en el quinto puesto europeo, uno de los nombres más influyentes del movimiento de pizza contemporánea.

(Barcelona), en el quinto puesto europeo, uno de los nombres más influyentes del movimiento de pizza contemporánea. Fratelli Figurato (Madrid), en el puesto 11, referente madrileño de la pizza napolitana de autor.

(Madrid), en el puesto 11, referente madrileño de la pizza napolitana de autor. Oura (Santiago de Compostela), en el 14, que confirma el crecimiento del fenómeno más allá de las grandes capitales.

(Santiago de Compostela), en el 14, que confirma el crecimiento del fenómeno más allá de las grandes capitales. Demaio (Bilbao), en el 16, representante del pujante norte gastronómico.

(Bilbao), en el 16, representante del pujante norte gastronómico. Balmesina (Barcelona), en el 17, consolidando la escena barcelonesa como una de las más dinámicas de Europa.

El listado completo