Los mejores platos para ver el Mundial sin pisar la cocina

Alitas y cerveza, como punto de partida en la mesa del Mundial.

El Mundial de Fútbol 2026 ya está en marcha y, para muchos aficionados, la experiencia perfecta no pasa únicamente por una buena pantalla.

También implica una mesa repleta de sabores capaces de acompañar cada gol, cada prórroga y cada celebración.

Según un estudio impulsado por Glovo, ocho de cada diez españoles prefieren ver los partidos desde casa y la gran mayoría recurre al delivery para completar la experiencia futbolera.

Con el balón rodando en Estados Unidos, México y Canadá, varios restaurantes han diseñado propuestas específicas para disfrutar del campeonato sin moverse del sofá.

Desde menús pensados para compartir hasta sushi de alta cocina o hamburguesas inspiradas en las selecciones favoritas, esta es la alineación gastronómica que promete conquistar el Mundial a domicilio.

Armando y su menú oficial para celebrar cada gol

Armando ha preparado un menú especial para el Mundial de Fútbol 2026.

Si hay una propuesta creada expresamente para el campeonato, esa es la de Armando Delivery.

El proyecto de Nino Redruello ha lanzado un Menú Especial Mundial 2026 disponible exclusivamente a domicilio en Madrid y Barcelona hasta el 19 de julio.

La fórmula está pensada para compartir frente al televisor: superalitas glaseadas y picantes, tortilla de sobrasada y queso de Mahón, dos gigantescos escalopes Armando de 40 centímetros —uno con huevo y trufa y otro con mac & cheese y Pelotazos—, patatas paja y una tarta de chocolate con marshmallows para rematar la jugada. Una propuesta desenfadada, generosa y diseñada para convertir cualquier partido en una auténtica celebración.

Makoto Madrid: alta cocina japonesa sin salir de casa

El packaging de Makota sabe bien que la comida siempre entra por los ojos.

Para quienes prefieren una experiencia más sofisticada, Makoto Madrid acaba de incorporar el servicio de delivery a través de Uber Eats. El equipo ha trabajado específicamente para seleccionar aquellos platos capaces de mantener intacta su calidad durante el transporte, algo fundamental cuando se trata de sushi de alto nivel.

La oferta incluye algunos de sus uramaki más reconocidos, como el Spicy Tuna, Rainbow o Shrimp Tempura, además de una amplia selección de sushi y sashimi elaborados con pescados de primer nivel. A ello se suman gyozas de wagyu, tempuras, arroces, noodles y especialidades a la robata, acompañadas incluso por una cuidada selección de sakes. Todo ello llega con un packaging elegante y funcional que reproduce parte de la experiencia del restaurante.

Tepic: el mexicano que entiende cómo debe funcionar un delivery

Tortillas mexicanas y cochinita pibil para montar tus tacos en casa.

El restaurante Tepic lleva años siendo una referencia de la cocina mexicana en Madrid gracias a una propuesta reconocida por la Guía Michelin con el distintivo Bib Gourmand. Ahora, además, ha demostrado que la gastronomía mexicana también puede viajar bien.

Su nuevo servicio de delivery ofrece alrededor del 80% de la carta habitual y algunas propuestas exclusivas, con especial atención a que los platos mantengan temperatura, textura y presentación durante el trayecto. Un detalle que, unido a su packaging biodegradable, convierte a Tepic en una de las opciones más fiables para organizar una noche de fútbol con sabor mexicano.

Juancho’s BBQ: una hamburguesa para homenajear a la campeona

Insurgente y Juancho's BBQ unidos por una hamburguesa.

El Mundial también ha inspirado colaboraciones efímeras. Juancho’s BBQ se ha unido a Insurgente, el proyecto gastronómico del Mercado de Chamberí, para lanzar La Argentina, una hamburguesa creada en honor a la vigente campeona del mundo.

La receta reúne carne de La Finca, provolone fundido, chorizo criollo a la parrilla y mayonesa de chimichurri. Un homenaje directo al universo del asado argentino reinterpretado en formato burger que estará disponible durante toda la competición, hasta el 19 de julio, por 17,90€.

Burekísimo: la sorpresa balcánica para salir de la rutina

Los burek de Burekismo.

No todo tiene que ser pizza o hamburguesas. Para quienes buscan algo diferente, Burekísimo propone descubrir uno de los grandes iconos del street food balcánico: el burek. Esta pionera burekería madrileña elabora diariamente masas de filo rellenas de carne, queso o verduras, reinterpretadas con aceite de oliva virgen extra y mantequilla para ofrecer una versión más ligera y contemporánea.

Su filosofía, resumida en el lema “Real food, street mood”, apuesta por ingredientes reales, producción artesanal y opciones vegetarianas y veganas. Una alternativa original para quienes quieran acompañar los partidos con sabores menos habituales.