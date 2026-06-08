Onami, el nuevo restaurante de Calpe con un menú japonés desconocido en España: sólo para ocho comensales

La ciudad de Calpe y su icónico peñón dan la bienvenida el próximo 11 de junio al último proyecto del chef valenciano Diego Laso: Onami, su nuevo restaurante, ubicado en el AR Diamante Beach Spa Hotel & Convention Centre****S, a pocos minutos andando de la famosa Playa de la Fossa.

Para entender esta propuesta, la más ambiciosa y personal de Laso hasta la fecha, primero hay que echar un vistazo a su trayectoria. Él no se enamoró de la gastronomía de una forma convencional. No proviene de una familia de hosteleros, no devoraba recetarios a escondidas, ni el olor de las croquetas de su abuela marcó profundamente su infancia.

Su verdadero hobby fueron siempre las artes marciales. Movido por esta pasión, a los 23 años se trasladó a Japón, y para costear su estancia empezó a trabajar en restaurantes. Fue entonces cuando quedó fascinado por la cultura culinaria nipona: para él, el rigor ceremonial de la cocina no era sólo un simple oficio, sino también cierto tipo de disciplina marcial.

Regresó a España, se formó en el CdT de Valencia, trabajó en templos de fusión asiática de primer nivel como el prestigioso Dos Palillos en Barcelona y, al fin, en 2013, abrió su primer restaurante: el actualmente conocido como Momiji Atelier, en el Mercado de Colón de Valencia.

Ahora, además de su buque insignia, dirige Amas y el inédito Onami, ambos inspirados en su enriquecedora vivencia en el país del Sol Naciente y situados en el hall del AR Diamante Beach. Allí conviven también con el laureado Audrey's, uno de los tres únicos restaurantes con estrella Michelin de Calpe. El otro se llama Beat y se encuentra, asimismo, en otro de los alojamientos del grupo AR Hotels & Resort, The Cookbook Hotel.

Un maridaje marino entre Valencia y Japón

El nombre de Onami procede de fusionar la palabra ona (ola en valenciano) y nami (ola en japonés), pues el establecimiento simboliza precisamente la unión entre dos horizontes: el del Mediterráneo y el Mar de Japón. De este modo, tradición japonesa y producto mediterráneo convergen en una elegante sala, con una barra central donde sólo se atenderá a ocho comensales por servicio. Ni uno más ni uno menos, para garantizar así la intimidad, la calma y la presencia que exige la experiencia.

La sala de Onami, con la extensa barra para ocho comensales. Foto cedida

En Onami no hay carta. El servicio está concebido como un menú degustación al estilo kaiseki-ryori, o lo que es lo mismo, una comida tradicional japonesa altamente purista, donde se ofrecen diferentes platos que atienden a la temporada. No es estrictamente sushi, ni estamos ante una barra omakase: el comensal se enfrentará a la forma más refinada y tradicional de la alta gastronomía japonesa, que hasta ahora no se ha prodigado en España. Al mismo tiempo, la propuesta se nutre de una despensa eminentemente mediterránea, donde el pescado y el arroz son igual de importantes que en la cultura nipona.

Tal y como explica Diego Laso, con este nuevo restaurante "se cumple el sueño de crear un diálogo único y profundamente respetuoso entre la cocina local y la tradición japonesa". "El producto japonés, fresco, elegante y casi único, no se puede conseguir en España tan fácilmente, pero tenemos otro que cabe poner en valor. Lo mismo sucede con las diferentes técnicas en cocina. Por ejemplo, en Japón el medio principal de cocción es el agua, mientras que aquí tenemos el aceite. El desafío será hacer que estos dos mundos convivan", explica.

Sakizuke , ostra con gazpacho de melón 'happodashi'. Foto cedida

Aunque irá evolucionando con el tiempo, por el momento el menú degustación sushi kaiseki de Onami para la primavera y verano de 2026 comienza con el Sakizuke (先付け), un delicado aperitivo de ostra con gazpacho de melón; seguido del Hassun (八寸), que consiste en una selección de entrantes, como la tartaleta de atún rojo, calabacín y tomate; o el sashimi de pescado de temporada, curado en lías de sake y salsa irizarsobre.

Tras estas especialidades kaiseki, pasamos al apartado de sushi (鮨), que reúne nigiris de pescado de temporada, entre los que no falta la gamba blanca de Calpe, tan identitaria del territorio. También habrá un principal o Shiizakana (強肴), que comenzará siendo corvina acompañada de salsa de halófilas y cebollitas glaseadas en soja; y un Suzakana (酢肴), un refrescante escabeche tosazu al amontillado, con bogavante y verduritas.

Para culminar, el Tomewan, konomono y sushi (止椀、香の物 、鮨), una última secuencia de nigiris. Y cerrará la velada el Mizumono ocha (水物、お茶) o parte dulce: pavlova de cítricos y frutas de temporada acompañada de té verde.

Niguiri de ventresca de atún con soja ancestral. Foto cedida

Onami ofrecerá un único servicio en la hora de la comida (a las 14:00) y otro en la cena (a las 20:30). El primero de la semana será el miércoles por la noche. Los jueves, viernes y sábados, el restaurante abrirá tanto a mediodía como en horario nocturno.

Para elevar la vivencia, Laso estará rodeado de un equipo de primer nivel. Le acompañan Luis Enrique Castillo, jefe de cocina y mano derecha del chef en AR Hotels & Resorts, Gregori Gómez, cocinero, y Pedro Fernández, jefe de sala y sumiller.

En cuanto a la bodega del Onami, Fernández ha configurado una carta que busca recorrer algunas de las mejores referencias nacionales, poniendo el acento en las D.O. Comunidad Valenciana, así como en vinos de producción limitada. También habrá producto procedente de las kuras de sake, té, whisky y espirituosos japoneses, que ocuparán un lugar destacado.

El chef Diego Laso cocinando en la barra de Onami. Foto cedida

El hotel más gastronómico de Calpe

La apertura de Onami se enmarca en la evolución de AR Diamante Beach, que continúa trazando un sólido discurso gastronómico en la Costa Blanca. El año pasado, se produjo la incorporación de la cocina japonesa de la mano de Diego Laso y su primer concepto, Amas, inspirado en las buceadoras japonesas que bajan a pulmón a las aguas profundas. Un restaurante mucho más informal, situado en la planta baja del hotel, que es complementario a la propuesta de Onami.

Además, el grupo ya contaba en el piso superior del mismo recinto con Audrey's, el primer restaurante galardonado con una Estrella Michelin en Calpe, que rinde tributo a la cocina de mar y está liderado por el chef Rafa Soler.

Los chefs Rafa Soler, Diego Laso y José Manuel Miguel, en la barra de Onami. Foto cedida

Isaac Vidal, responsable de marketing y ventas del grupo y miembro del consejo de dirección, explica que Onami nace como "evolución natural de Amas, consolidando la propuesta de Diego Laso en el AR Diamante Beach". Asimismo, pone el foco en cómo el grupo cuida al máximo su propuesta culinaria, un cuidado que les convierte en uno de los hoteles más gastronómicos de Alicante: "Es una disciplina que está en el ADN de la cadena; hay pocos lugares que tengan tres restaurantes tan importantes, marca una gran diferencia. En ese sentido, hay un planteamiento claro: construir la identidad de un hotel que sea en sí mismo varios destinos en un mismo destino en el que continuamente acontezcan cosas".

La otra parte relevante en cuanto a propuesta de restauración de AR Hotels & Resorts la encontramos en The Cookbook Hotel, que despliega sus encantos culinarios a través de hasta tres conceptos restauradores. Allí se sitúan Beat, el restaurante Estrella Michelin que capitanea el chef Jose Manuel Miguel, de inspiración francesa y elegante; Komfort, que destaca por su cocina mediterránea y está reconocido como Bib Gourmand por la Guía Michelin; y, por último, Mare, distinguido con un Solete Repsol.

En definitiva, "Onami supone poder aplicar la cocina tal y como yo la entiendo actualmente; quiero dibujar en un lienzo en blanco", resume Diego Laso. Con este proyecto, el cocinero valenciano apuesta por una vertiente todavía no explotada por él mismo: dos estilos y dos culturas gastronómicas distintas, pero con unas mismas raíces y un mismo respeto por el arte culinario. Onami se moverá al ritmo de dos grandes olas hermanadas. El viaje ya ha comenzado.