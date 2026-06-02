Adiós a una de las sidrerías míticas de Gijón: "El centro se está convirtiendo en un decorado; sólo hay pisos de lujo"

El hostelero asturiano David Tejerina, de 52 años, bajará la persiana de su negocio dentro de poco. "Estamos en tiempo de descuento", anunciaba en un comunicado publicado en redes sociales.

Desde hace 17 años Tejerina está al frente de la Sidrería Canteli de Gijón, uno de los chigres más tradicionales del centro de la ciudad, que ahora tiene que clausurar sus puertas porque los propietarios del local van a vender el inmueble.

Aún no hay una fecha pactada para el cierre, dependerá del tiempo que tarde en venderse este establecimiento de la calle Almacenes —a menos de 10 minutos andando de la Plaza Mayor—. "La propiedad está en su derecho y no los culpamos por ello, siempre nos trataron muy bien; os avisamos para que aprovechéis", aclara.

No obstante, el hostelero ha querido aprovechar para denunciar la progresiva pérdida de comercios de barrio como el suyo: "Cada vez quedan menos chigres tradicionales en Xixón y aún menos en el centro, que se está convirtiendo en un decorado".

Asimismo, ha querido recordar la importancia de las comunidades y redes vecinales, que poco a poco también están desapareciendo: "Sin vecinos no hay vida, y en el barrio de El Carmen ya sólo quedan pisos de lujo y pisos turísticos".

A su parecer, "Xixón está vendido al mejor postor sin ninguna cortapisa". "Hamburgueserías, pizzerías, gastrobares, franquicias, grupos de inversores, festivales y macrofestivales de Food Trucks, etc. No quedarán chigres ni chigreros, sólo Sociedades Limitadas, que veremos qué pasa el día que den la espantada", agregaba.

La Sidrería Canteli por dentro. Facebook

Días antes de dar a conocer el futuro cierre, Tejerina también se quejaba del cambio que está sufriendo su ciudad por culpa de la gentrificación: "Últimamente pienso en el barrio de El Carmen que perdimos, ya no reconozco el barrio y casi no reconozco Xixón".

En su opinión, el gran culpable es el turismo, "que arrasa con todo", "incluidos los bares, los locales autóctonos, y toda su idiosincrasia". De hecho, los residentes del cercano barrio de Cimavilla, el más antiguo de Gijón, denunciaban hace unas semanas lo lejos que les queda el centro de salud y cómo el barrio se aleja cada vez más de las necesidades de sus vecinos para centrarse en satisfacer las de los turistas.

David Tejerina, experto en platos tradicionales como la fabada o el pote asturiano y pescados como el bonito, el bacalao o la lubina, ha terminado su alegato deseando a sus clientes y vecinos "salud y ánimo para resistir".