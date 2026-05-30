El tren de Sóller se transforma en restaurante itinerante: un viaje por la historia y el paisaje de la Tramuntana mallorquina

Cuando el Tren de Sóller comenzó a circular en 1912, Mallorca era una isla de comunicaciones complejas y geografías fragmentadas. El valle de Sóller, aislado por la imponente Sierra de Tramuntana, mantenía más vínculos comerciales con el sur de Francia que con el resto del territorio insular.

La construcción del ferrocarril cambió esa realidad: nacido para conectar Palma con un enclave agrícola y cosmopolita, el tren se convirtió en una arteria fundamental para transportar cítricos, aceitunas, mercancías y viajeros entre montañas y túneles excavados en la roca.

No deja de resultar simbólico que el mismo día en que el mundo despertaba con la noticia del hundimiento del Titanic comenzara a circular este pequeño tren mallorquín destinado a cambiar para siempre el destino de un valle aislado.

Más de un siglo después, aquel símbolo ferroviario que transformó la historia económica y cultural del valle inicia un nuevo viaje. Por primera vez, sus históricos vagones de madera se convertirán en un restaurante itinerante gracias al Tramuntana Express, una experiencia gastronómica que propone recorrer la historia del tren y de Mallorca a través de la cocina.

El trayecto, que desde hace más de un siglo conecta Palma con el valle de Sóller atravesando la Serra de Tramuntana, se convertirá ahora en un escenario gastronómico efímero donde el viaje no solo se contempla desde la ventanilla, sino que también se degusta convertido en relato culinario en movimiento que reivindica la historia de uno de los símbolos ferroviarios más reconocibles del Mediterráneo.

Alta cocina sobre raíles

La iniciativa corre a cargo de Joan Arnau, al frente de Gastroevents Balears, plataforma que desde hace una década se dedica a crear experiencias gastronómicas por la isla. Él ha sido el 'culpable' de subir a dos nombres fundamentales de la cocina balear contemporánea a bordo del Tramuntana Express.

Santi Taura, chef del restaurante DINS y una de las voces más influyentes en la reinterpretación del recetario mallorquín, y Javier Hoebeeck, al frente de las cocinas del Four Seasons Resort Mallorca at Formentor, firmarán un menú inspirado en la época modernista de 1912.

Un recorrido culinario inspirado en la historia del tren y en su papel vertebrador dentro de la isla, con referencias al trayecto original, a los productos que circularon históricamente por esta línea ferroviaria y a la evolución cultural de Mallorca.

El tren de Sóller a su paso por la Sierra de Tramuntana.

La singularidad del proyecto reside también en su formato: los vagones actuarán como sala de restaurante mientras las estaciones se transformarán temporalmente en cocinas efímeras, convirtiendo cada parada en un nuevo capítulo gastronómico.

A la llegada a cada estación —el recorrido cuenta con cuatro en total— cada plato será servido como una secuencia narrativa vinculada al territorio, acompañada de un maridaje cuidadosamente diseñado y pequeñas sorpresas concebidas para reforzar el carácter inmersivo de la experiencia.

"Hemos tenido que cronometrar las paradas, es como una coreografía realmente", explicaba Santi Taura en una entrevista junto con Hoebeeck y Arnau presentando el proyecto en la Cadena SER de Mallorca. "Será como hacer un pit stop de Fórmula 1, ¿no? De montar todo rápido y subirlo al vagón para continuar", añadía Hoebeeck.

Las montañas, los bancales de cítricos y los pueblos suspendidos entre la piedra y el verde formarán también parte de la experiencia, un ecosistema del que se nutre la cocina, estableciendo una conversación permanente entre producto, memoria y territorio.

Solo 55 comensales podrán subir a bordo de esta primera edición, una cifra deliberadamente reducida para preservar el carácter íntimo y altamente personalizado de una experiencia difícil de replicar.

Más allá de comer bien, algo que se da más que por sentado tratándose de la cocina de ambos chefs, se trata de formar parte de un instante cuidadosamente coreografiado donde historia, patrimonio y creatividad contemporánea se cruzan sobre un trayecto centenario.