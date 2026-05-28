Ya es oficial: el jamón y embutidos como el chorizo cambian para siempre su calidad alimentaria en 2026

El Real Decreto 142/2026 se ha encargado de revisar un amplio abanico de normas relacionadas con la alimentación. Muchas de ellas llevaban décadas sin ponerse al día.

Entre todos los cambios, este decreto ómnibus supone una actualización de la manera en que España entiende, produce y etiqueta sus productos cárnicos.

Y no se trata de un cambio menor. La nueva ley es una reforma de fondo que afecta al jamón, al chorizo, al salchichón y a una larga lista de chacinas y embutidos que son muy habituales en nuestras mesas.

Más allá del jamón y el chorizo

Aparte del jamón, el chorizo o el salchichón, otros productos como la morcilla, la sobrasada, el lomo embuchado, la cecina, la longaniza o la butifarra también quedan sujetos a los nuevos estándares de calidad publicados en el BOE.

Todos ellos, desde la entrada en vigor del decreto el pasado 1 de marzo, deberán prestar más atención a su etiquetado.

Cualquier producto cárnico que se comercialice utilizando términos como "artesano", "tradicional" o "natural" deberá justificarlo con criterios objetivos y verificables. Se acabó usar esos términos solo como reclamo publicitario.

Criterios de calidad y trazabilidad

Uno de los cambios más relevantes tiene que ver con la composición real del producto. La proporción de carne magra pasa a ser un factor determinante para clasificar embutidos y chacinas en sus distintas categorías.

Esto significa que un chorizo o un salchichón que no alcance los porcentajes exigidos no podrá venderse como producto de categoría superior.

Esto obligará a muchos fabricantes a mejorar la calidad de sus productos tope de gama si su producto actual no llega a los mínimos exigidos para ese segmento. De no hacerlo así, tendrán que indicar en la etiqueta que se trata de un producto de categoría inferior.

Hasta ahora, conocer el origen del animal, su alimentación o las condiciones de cría era un valor añadido que solo algunas marcas ofrecían. Con el RD 142/2026, la trazabilidad deja de ser un extra.

El consumidor tendrá acceso a información detallada sobre todo el proceso, desde la granja hasta el mostrador. Una medida que responde a un comprador cada vez más informado y exigente.

Más control sobre la elaboración

Los tiempos de curación y maduración también se someten a un control más estricto. Esto afecta directamente a productos como el jamón serrano, la cecina o el lomo embuchado, donde la diferencia entre un proceso industrial acelerado y uno tradicional puede ser abismal.

La normativa busca que los productos elaborados realmente de forma artesanal no compitan en desigualdad con aquellos que acortan plazos mediante procesos industriales.

Lo que ganará el consumidor

Esta fase de transición en el sector cárnico español nos dejará con menos zonas grises en el etiquetado, más control sobre lo que realmente contiene cada producto y una redefinición del concepto de calidad que afecta a toda la cadena.

Para el consumidor, la consecuencia más importante es que lo que leamos en la etiqueta de un chorizo, una morcilla o un sobre de jamón loncheado se ajustará mucho más a lo que realmente hay dentro del envase.