José Bustos, Sara León Ecay y Pedro Ibáñez, tres de los nuevos 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía.

José Bustos, Sara León Ecay y Pedro Ibáñez, tres de los nuevos 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía.

Actualidad gastronómica

Un cabrero tiktoker, una investigadora y un turronero entre los 100 jóvenes talentos que mueven la gastronomía

El Basque Culinary Center presenta una nueva hornada de los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía. Profesionales por debajo de los 30 años que dedican su vida a la investigación, divulgación, agricultura y otros oficios del sector.

Más información: Claves para entender el nuevo edificio del Basque Culinary Center, un ecosistema para la gastronomía del futuro

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La gastronomía española ya no se cocina únicamente entre fogones. También se investiga en laboratorios, se comunica desde TikTok, se preserva desde el campo y se reinventa en pequeños obradores artesanos.

Esa es una de las conclusiones que deja la cuarta edición de los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía, la selección impulsada por Basque Culinary Center y presentada este 25 de mayo en Donostia-San Sebastián, donde un centenar de profesionales menores de 30 años se reúne para compartir proyectos, inquietudes y visiones sobre el futuro del sector.

Más que un ranking, la iniciativa funciona como una radiografía generacional: una fotografía de quiénes están transformando la gastronomía española desde espacios cada vez más diversos.

Los cinco finalistas del Basque Culinary Center en el concurso de Cinco Jotas.

En esta edición, el relato abandona el protagonismo casi exclusivo de la alta cocina para abrir el foco a investigadores, divulgadores, productores, emprendedores rurales, creadores de contenido y especialistas en nuevos oficios.

100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía

Entre los perfiles más llamativos aparece José Bustos, definido como “cabrero tiktoker”, un productor vinculado a la ganadería de montaña a través del proyecto La Celtiberia.

Su presencia en la lista simboliza uno de los giros de la nueva gastronomía: el regreso al origen, al primer sector y a los oficios tradicionalmente invisibles, ahora atravesados por el lenguaje digital. El pastor ya no solo produce alimento; también comunica, divulga y construye comunidad desde las redes sociales.

Los nuevos 100 jóvenes talentos de la gastronomía.

Los nuevos 100 jóvenes talentos de la gastronomía.

La irrupción de este tipo de figuras ayuda a explicar una tendencia de fondo: los productores representan ya el 16 % de la selección, el doble que en la edición anterior.

El dato refleja el creciente reconocimiento de quienes sostienen la cadena alimentaria desde el territorio, en un momento en que la sostenibilidad, la trazabilidad y la recuperación de saberes artesanos pesan tanto como el prestigio culinario.

Otro de los rostros que encarna el cambio es Pedro Ibáñez, conocido como “Pedro el Turronero”, un joven artesano de Ugíjar (Granada) dedicado a la venta de turrón en ferias y fiestas populares.

Su inclusión rompe con una visión excesivamente urbana o sofisticada de la gastronomía contemporánea y reivindica la continuidad de oficios tradicionales adaptados a nuevos tiempos. La gastronomía joven, parece decir la lista, también se construye desde la persistencia de la artesanía y del comercio de proximidad.

La ciencia ocupa igualmente un lugar creciente en esta nueva generación. El apartado de investigación, aunque representa un 5 % del total, adquiere una relevancia estratégica.

Entre los perfiles seleccionados figuran investigadoras centradas en nutrición, análisis alimentario, innovación o desarrollo de nuevos productos, como Jara Domper, vinculada al área tecnológica gastronómica, o Elena Martínez Jiménez, al frente de investigación y desarrollo en el sector alimentario.

Son profesionales que operan lejos del foco mediático, pero cuyo trabajo condiciona desde la salud nutricional hasta la manera en que se diseñarán los alimentos del futuro.

El auge de estas trayectorias explica buena parte del mensaje que atraviesa esta edición: la gastronomía ya no puede entenderse solo como restauración. Aunque el ámbito hostelero sigue siendo el más representado, apenas supone una cuarta parte de la lista.

A su alrededor crece un ecosistema donde conviven divulgadores, sumilleres, científicos, panaderos, especialistas en calidad alimentaria, consultores, diseñadores o creadores digitales.

La expansión de perfiles ligados a la comunicación resulta especialmente significativa. TikTok, los podcasts, las revistas independientes o Instagram dejan de ser canales secundarios para consolidarse como espacios profesionales desde los que narrar el hecho gastronómico con un lenguaje más accesible, directo y contemporáneo.

"En estos 15 años hemos creado un ecosistema que se ha convertido en referencia mundial" ha compartido desde el escenario Joxe Mari Aizega, director general del centro, esta evolución confirma el ensanchamiento de un sector que multiplica sus posibilidades de especialización profesional y que encuentra en el talento joven un motor de innovación y renovación.

“La gastronomía es la oportunidad de dar valor a personas y oficios de escala humana que tienen mucho que ofrecer” ha añadido.

La edición de 2026, en definitiva, funciona como un termómetro de época. En ella conviven el cabrero que convierte la ganadería en relato digital, el artesano que mantiene vivo un producto popular y las investigadoras que imaginan cómo comeremos mañana.

Tres mundos aparentemente lejanos que, sin embargo, comparten un mismo diagnóstico: el futuro de la gastronomía española será mucho más plural que el de sus cocinas.

CATEGORÍA

NOMBRE

APELLIDO

EDAD

EMPRESA

ORIGEN

Divulgación / Comunicación

Pedro

Ibáñez

25

Pedro El Turronero (Ugíjar, Granada)

Granada

Divulgación / Comunicación

Raúl

Cárdaba

27

Vitaminas ( frutería) ( expansión de la marca personal FTK) Frutero y creador de contenido / @fruterotiktokero

Madrid

Divulgación / Comunicación

Diego

Doal

27

@diegodoal

Huesca

Divulgación / Comunicación

Marta

Iglesias

28

Creadora de contenido freelance / Un lugar en la ribera

Burgos

Divulgación / Comunicación

Clara

Griffiths

29

@theoriginofood

Barcelona

Divulgación / Comunicación

Sophie

Chen

25

Off Menú (Revista)

Barcelona

Divulgación / Comunicación

Sara

Sánchez

26

Goma Comunicación

Málaga

Investigación

Jara

Domper

30

Goe Tech Center

Gipuzkoa

Investigación

Elena

Martínez Jiménez

30

Bealar S.L. (Innosaffron)

Albacete

Investigación

Jorge

Rea

28

Centro de Innovación Gastronómica IMIDRA

Madrid

Investigación

Rubén

Barroso

28

CSIC / Univ. de La Laguna

Santa Cruz de Tenerife

Investigación

Sara

León

28

UPNA (Producción Animal)

Nuevos perfiles profesionales

Elena

Dueñas

30

Hostelería de Madrid

Madrid

Nuevos perfiles profesionales

Elene

Albizuri

26

Azurmendi

Vizcaya

Nuevos perfiles profesionales

Aitor

Balerdi

28

Miren Harategia

Gipuzkoa

Nuevos perfiles profesionales

Caribay

Bolívar

29

Caraï Slow Bakery // Roke

Gipuzkoa

Nuevos perfiles profesionales

Laura

Tamayo

30

Ikea

Gipuzkoa

Nuevos perfiles profesionales

Pablo

Ruiz

29

La Dolorosa

Madrid

Nuevos perfiles profesionales

Paloma

Agramunt

31

Pipeta CXS

Valencia

Nuevos perfiles profesionales

Paula

Aguado Medina

26

Grupo Quique Dacosta

Valencia

Nuevos perfiles profesionales

Agustín

Sangiovanni Lorenzo

30

Sangiovanni Lorenzo

A Coruña

Nuevos perfiles profesionales

Anna

Vilageliu

27

Disfrutar

Barcelona

Nuevos perfiles profesionales

Marta

Ribera

28

Freelance

Barcelona

Nuevos perfiles profesionales

Sara

Ortiz

25

Veraguas

Barcelona

Nuevos perfiles profesionales

Ting

Liu

30

Restaurante DSTAge

Madrid

Nuevos perfiles profesionales

Chiara

Gullo

28

BAYA TALENT

Madrid

Nuevos perfiles profesionales

Teresa

Cervera

26?

ANSON Y BONET

Madrid

Pastelería / Panadería

Arnau

Vilapriño Espejo

23

LOT Roasters

Barcelona

Pastelería / Panadería

Miguel

Yeste

28

OBRAR Madrid

Madrid

Pastelería / Panadería

Jesús

Quirós

28

Pastelería La Rosa

Ciudad Real

Pastelería / Panadería

Gonzalo

Trigo Vicente

25

Casa Marcial

Asturias

Pastelería / Panadería

Carla

Ordás

30

Panadería Manín

Asturias

Pastelería / Panadería

Berta

Linares

24

Aleia

Barcelona

Pastelería / Panadería

Jimena

Farias

29

Restaurante Saddle

Madrid

Pastelería / Panadería

Ainhoa

Fontoba

26

Alchemist

Productor

Paula

Nuévalos

28?

@agropauli

Valencia

Productor

José

Bustos

La Celtiberia

Productor

Zacarías

Fievet

30

La Estiva Pastores

Huesca

Productor

Aritz

Eizagirre

28

Xarrrondo

Gipuzkoa

Productor

Eñaut

Gurrutxaga

24

Carne de Highland

Gipuzkoa

Productor

Marc

Tudela

26

Pescador Mataró

Barcelona

Productor

Wilco

Barranco

26

Pescador Mataró

Barcelona

Productor

Pilar

Pascual

24

Finca Telereta / La Vaca Madruga

Salamanca

Productor

Jeroni

Pou

29

Es 3 Perduts

Palma de Mallorca

Productor

Ander

Abaitua

27

Aroma de Abeja

Vitoria

Productor

Emilio

Medina

28

Lamielga

Productor

Javier

Fuentes

26

San Martín

Salamanca

Productor

Lucía

Casal

23

Ganadería Casal Vázquez SC

A Coruña

Productor

Mónica

Fernández

29

La Lleldiría

Cantabria

Productor

Sofía

Fonseca

26

Tiedra de Lavanda

Valladolid

Productor

Víctor

Redondo

26

Huevos Redondo

Ávila

Restauración

Pilar

Arellano

29

Picaflor (Pamplona)

Navarra

Restauración

Marc

Roca

29

Celler de Can Roca

Girona