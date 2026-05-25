Un cabrero tiktoker, una investigadora y un turronero entre los 100 jóvenes talentos que mueven la gastronomía
El Basque Culinary Center presenta una nueva hornada de los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía. Profesionales por debajo de los 30 años que dedican su vida a la investigación, divulgación, agricultura y otros oficios del sector.
Más información: Claves para entender el nuevo edificio del Basque Culinary Center, un ecosistema para la gastronomía del futuro
La gastronomía española ya no se cocina únicamente entre fogones. También se investiga en laboratorios, se comunica desde TikTok, se preserva desde el campo y se reinventa en pequeños obradores artesanos.
Esa es una de las conclusiones que deja la cuarta edición de los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía, la selección impulsada por Basque Culinary Center y presentada este 25 de mayo en Donostia-San Sebastián, donde un centenar de profesionales menores de 30 años se reúne para compartir proyectos, inquietudes y visiones sobre el futuro del sector.
Más que un ranking, la iniciativa funciona como una radiografía generacional: una fotografía de quiénes están transformando la gastronomía española desde espacios cada vez más diversos.
En esta edición, el relato abandona el protagonismo casi exclusivo de la alta cocina para abrir el foco a investigadores, divulgadores, productores, emprendedores rurales, creadores de contenido y especialistas en nuevos oficios.
100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía
Entre los perfiles más llamativos aparece José Bustos, definido como “cabrero tiktoker”, un productor vinculado a la ganadería de montaña a través del proyecto La Celtiberia.
Su presencia en la lista simboliza uno de los giros de la nueva gastronomía: el regreso al origen, al primer sector y a los oficios tradicionalmente invisibles, ahora atravesados por el lenguaje digital. El pastor ya no solo produce alimento; también comunica, divulga y construye comunidad desde las redes sociales.
La irrupción de este tipo de figuras ayuda a explicar una tendencia de fondo: los productores representan ya el 16 % de la selección, el doble que en la edición anterior.
El dato refleja el creciente reconocimiento de quienes sostienen la cadena alimentaria desde el territorio, en un momento en que la sostenibilidad, la trazabilidad y la recuperación de saberes artesanos pesan tanto como el prestigio culinario.
Otro de los rostros que encarna el cambio es Pedro Ibáñez, conocido como “Pedro el Turronero”, un joven artesano de Ugíjar (Granada) dedicado a la venta de turrón en ferias y fiestas populares.
Su inclusión rompe con una visión excesivamente urbana o sofisticada de la gastronomía contemporánea y reivindica la continuidad de oficios tradicionales adaptados a nuevos tiempos. La gastronomía joven, parece decir la lista, también se construye desde la persistencia de la artesanía y del comercio de proximidad.
La ciencia ocupa igualmente un lugar creciente en esta nueva generación. El apartado de investigación, aunque representa un 5 % del total, adquiere una relevancia estratégica.
Entre los perfiles seleccionados figuran investigadoras centradas en nutrición, análisis alimentario, innovación o desarrollo de nuevos productos, como Jara Domper, vinculada al área tecnológica gastronómica, o Elena Martínez Jiménez, al frente de investigación y desarrollo en el sector alimentario.
Son profesionales que operan lejos del foco mediático, pero cuyo trabajo condiciona desde la salud nutricional hasta la manera en que se diseñarán los alimentos del futuro.
El auge de estas trayectorias explica buena parte del mensaje que atraviesa esta edición: la gastronomía ya no puede entenderse solo como restauración. Aunque el ámbito hostelero sigue siendo el más representado, apenas supone una cuarta parte de la lista.
A su alrededor crece un ecosistema donde conviven divulgadores, sumilleres, científicos, panaderos, especialistas en calidad alimentaria, consultores, diseñadores o creadores digitales.
La expansión de perfiles ligados a la comunicación resulta especialmente significativa. TikTok, los podcasts, las revistas independientes o Instagram dejan de ser canales secundarios para consolidarse como espacios profesionales desde los que narrar el hecho gastronómico con un lenguaje más accesible, directo y contemporáneo.
"En estos 15 años hemos creado un ecosistema que se ha convertido en referencia mundial" ha compartido desde el escenario Joxe Mari Aizega, director general del centro, esta evolución confirma el ensanchamiento de un sector que multiplica sus posibilidades de especialización profesional y que encuentra en el talento joven un motor de innovación y renovación.
“La gastronomía es la oportunidad de dar valor a personas y oficios de escala humana que tienen mucho que ofrecer” ha añadido.
La edición de 2026, en definitiva, funciona como un termómetro de época. En ella conviven el cabrero que convierte la ganadería en relato digital, el artesano que mantiene vivo un producto popular y las investigadoras que imaginan cómo comeremos mañana.
Tres mundos aparentemente lejanos que, sin embargo, comparten un mismo diagnóstico: el futuro de la gastronomía española será mucho más plural que el de sus cocinas.
CATEGORÍA
NOMBRE
APELLIDO
EDAD
EMPRESA
ORIGEN
Divulgación / Comunicación
Pedro
Ibáñez
25
Pedro El Turronero (Ugíjar, Granada)
Granada
Divulgación / Comunicación
Raúl
Cárdaba
27
Vitaminas ( frutería) ( expansión de la marca personal FTK) Frutero y creador de contenido / @fruterotiktokero
Madrid
Divulgación / Comunicación
Diego
Doal
27
@diegodoal
Huesca
Divulgación / Comunicación
Marta
Iglesias
28
Creadora de contenido freelance / Un lugar en la ribera
Burgos
Divulgación / Comunicación
Clara
Griffiths
29
@theoriginofood
Barcelona
Divulgación / Comunicación
Sophie
Chen
25
Off Menú (Revista)
Barcelona
Divulgación / Comunicación
Sara
Sánchez
26
Goma Comunicación
Málaga
Investigación
Jara
Domper
30
Goe Tech Center
Gipuzkoa
Investigación
Elena
Martínez Jiménez
30
Bealar S.L. (Innosaffron)
Albacete
Investigación
Jorge
Rea
28
Centro de Innovación Gastronómica IMIDRA
Madrid
Investigación
Rubén
Barroso
28
CSIC / Univ. de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
Investigación
Sara
León
28
UPNA (Producción Animal)
Nuevos perfiles profesionales
Elena
Dueñas
30
Hostelería de Madrid
Madrid
Nuevos perfiles profesionales
Elene
Albizuri
26
Azurmendi
Vizcaya
Nuevos perfiles profesionales
Aitor
Balerdi
28
Miren Harategia
Gipuzkoa
Nuevos perfiles profesionales
Caribay
Bolívar
29
Caraï Slow Bakery // Roke
Gipuzkoa
Nuevos perfiles profesionales
Laura
Tamayo
30
Ikea
Gipuzkoa
Nuevos perfiles profesionales
Pablo
Ruiz
29
La Dolorosa
Madrid
Nuevos perfiles profesionales
Paloma
Agramunt
31
Pipeta CXS
Valencia
Nuevos perfiles profesionales
Paula
Aguado Medina
26
Grupo Quique Dacosta
Valencia
Nuevos perfiles profesionales
Agustín
Sangiovanni Lorenzo
30
Sangiovanni Lorenzo
A Coruña
Nuevos perfiles profesionales
Anna
Vilageliu
27
Disfrutar
Barcelona
Nuevos perfiles profesionales
Marta
Ribera
28
Freelance
Barcelona
Nuevos perfiles profesionales
Sara
Ortiz
25
Veraguas
Barcelona
Nuevos perfiles profesionales
Ting
Liu
30
Restaurante DSTAge
Madrid
Nuevos perfiles profesionales
Chiara
Gullo
28
BAYA TALENT
Madrid
Nuevos perfiles profesionales
Teresa
Cervera
26?
ANSON Y BONET
Madrid
Pastelería / Panadería
Arnau
Vilapriño Espejo
23
LOT Roasters
Barcelona
Pastelería / Panadería
Miguel
Yeste
28
OBRAR Madrid
Madrid
Pastelería / Panadería
Jesús
Quirós
28
Pastelería La Rosa
Ciudad Real
Pastelería / Panadería
Gonzalo
Trigo Vicente
25
Casa Marcial
Asturias
Pastelería / Panadería
Carla
Ordás
30
Panadería Manín
Asturias
Pastelería / Panadería
Berta
Linares
24
Aleia
Barcelona
Pastelería / Panadería
Jimena
Farias
29
Restaurante Saddle
Madrid
Pastelería / Panadería
Ainhoa
Fontoba
26
Alchemist
Productor
Paula
Nuévalos
28?
@agropauli
Valencia
Productor
José
Bustos
La Celtiberia
Productor
Zacarías
Fievet
30
La Estiva Pastores
Huesca
Productor
Aritz
Eizagirre
28
Xarrrondo
Gipuzkoa
Productor
Eñaut
Gurrutxaga
24
Carne de Highland
Gipuzkoa
Productor
Marc
Tudela
26
Pescador Mataró
Barcelona
Productor
Wilco
Barranco
26
Pescador Mataró
Barcelona
Productor
Pilar
Pascual
24
Finca Telereta / La Vaca Madruga
Salamanca
Productor
Jeroni
Pou
29
Es 3 Perduts
Palma de Mallorca
Productor
Ander
Abaitua
27
Aroma de Abeja
Vitoria
Productor
Emilio
Medina
28
Lamielga
Productor
Javier
Fuentes
26
San Martín
Salamanca
Productor
Lucía
Casal
23
Ganadería Casal Vázquez SC
A Coruña
Productor
Mónica
Fernández
29
La Lleldiría
Cantabria
Productor
Sofía
Fonseca
26
Tiedra de Lavanda
Valladolid
Productor
Víctor
Redondo
26
Huevos Redondo
Ávila
Restauración
Pilar
Arellano
29
Picaflor (Pamplona)
Navarra
Restauración
Marc
Roca
29
Celler de Can Roca
Girona