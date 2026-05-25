Un cabrero tiktoker, una investigadora y un turronero entre los 100 jóvenes talentos que mueven la gastronomía

José Bustos, Sara León Ecay y Pedro Ibáñez, tres de los nuevos 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía.

La gastronomía española ya no se cocina únicamente entre fogones. También se investiga en laboratorios, se comunica desde TikTok, se preserva desde el campo y se reinventa en pequeños obradores artesanos.

Esa es una de las conclusiones que deja la cuarta edición de los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía, la selección impulsada por Basque Culinary Center y presentada este 25 de mayo en Donostia-San Sebastián, donde un centenar de profesionales menores de 30 años se reúne para compartir proyectos, inquietudes y visiones sobre el futuro del sector.

Más que un ranking, la iniciativa funciona como una radiografía generacional: una fotografía de quiénes están transformando la gastronomía española desde espacios cada vez más diversos.

En esta edición, el relato abandona el protagonismo casi exclusivo de la alta cocina para abrir el foco a investigadores, divulgadores, productores, emprendedores rurales, creadores de contenido y especialistas en nuevos oficios.

100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía

Entre los perfiles más llamativos aparece José Bustos, definido como “cabrero tiktoker”, un productor vinculado a la ganadería de montaña a través del proyecto La Celtiberia.

Su presencia en la lista simboliza uno de los giros de la nueva gastronomía: el regreso al origen, al primer sector y a los oficios tradicionalmente invisibles, ahora atravesados por el lenguaje digital. El pastor ya no solo produce alimento; también comunica, divulga y construye comunidad desde las redes sociales.

Los nuevos 100 jóvenes talentos de la gastronomía.

La irrupción de este tipo de figuras ayuda a explicar una tendencia de fondo: los productores representan ya el 16 % de la selección, el doble que en la edición anterior.

El dato refleja el creciente reconocimiento de quienes sostienen la cadena alimentaria desde el territorio, en un momento en que la sostenibilidad, la trazabilidad y la recuperación de saberes artesanos pesan tanto como el prestigio culinario.

Otro de los rostros que encarna el cambio es Pedro Ibáñez, conocido como “Pedro el Turronero”, un joven artesano de Ugíjar (Granada) dedicado a la venta de turrón en ferias y fiestas populares.

Su inclusión rompe con una visión excesivamente urbana o sofisticada de la gastronomía contemporánea y reivindica la continuidad de oficios tradicionales adaptados a nuevos tiempos. La gastronomía joven, parece decir la lista, también se construye desde la persistencia de la artesanía y del comercio de proximidad.

La ciencia ocupa igualmente un lugar creciente en esta nueva generación. El apartado de investigación, aunque representa un 5 % del total, adquiere una relevancia estratégica.

Entre los perfiles seleccionados figuran investigadoras centradas en nutrición, análisis alimentario, innovación o desarrollo de nuevos productos, como Jara Domper, vinculada al área tecnológica gastronómica, o Elena Martínez Jiménez, al frente de investigación y desarrollo en el sector alimentario.

Son profesionales que operan lejos del foco mediático, pero cuyo trabajo condiciona desde la salud nutricional hasta la manera en que se diseñarán los alimentos del futuro.

El auge de estas trayectorias explica buena parte del mensaje que atraviesa esta edición: la gastronomía ya no puede entenderse solo como restauración. Aunque el ámbito hostelero sigue siendo el más representado, apenas supone una cuarta parte de la lista.

A su alrededor crece un ecosistema donde conviven divulgadores, sumilleres, científicos, panaderos, especialistas en calidad alimentaria, consultores, diseñadores o creadores digitales.

La expansión de perfiles ligados a la comunicación resulta especialmente significativa. TikTok, los podcasts, las revistas independientes o Instagram dejan de ser canales secundarios para consolidarse como espacios profesionales desde los que narrar el hecho gastronómico con un lenguaje más accesible, directo y contemporáneo.

"En estos 15 años hemos creado un ecosistema que se ha convertido en referencia mundial" ha compartido desde el escenario Joxe Mari Aizega, director general del centro, esta evolución confirma el ensanchamiento de un sector que multiplica sus posibilidades de especialización profesional y que encuentra en el talento joven un motor de innovación y renovación.

“La gastronomía es la oportunidad de dar valor a personas y oficios de escala humana que tienen mucho que ofrecer” ha añadido.

La edición de 2026, en definitiva, funciona como un termómetro de época. En ella conviven el cabrero que convierte la ganadería en relato digital, el artesano que mantiene vivo un producto popular y las investigadoras que imaginan cómo comeremos mañana.

Tres mundos aparentemente lejanos que, sin embargo, comparten un mismo diagnóstico: el futuro de la gastronomía española será mucho más plural que el de sus cocinas.