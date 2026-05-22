Muere Carlo Petrini, el activista contra el consumo de carne que conquistó al Papa Francisco y al rey Carlos III

Carlo Petrini, fundador de Slow Food (Comida lenta), la organización que promueve la alimentación sana y la producción sostenible de alimentos en Italia, ha fallecido esta noche a los 76 años, según ha informado la organización en un comunicado y tal y como ha recogido EFE.

Nacido en Bra, en la provincia de Cuneo (al norte de Italia), Petrini comenzó escribiendo de gastronomía y vinos para varios periódicos y trabajó en la creación de la revista Gambero Rosso.

Fundó Slow Food en 1986, originalmente llamada Arcigola, que nació como una asociación cultural con el objetivo de redescubrir la historia gastronómica italiana en oposición al fenómeno contemporáneo de la comida rápida, pero también con el propósito de promover la protección de la biodiversidad, las técnicas agrícolas no invasivas y hábitos como el respeto por los ritmos naturales, el medio ambiente y la salud del consumidor.

En los años siguientes, Slow Food se convirtió en una asociación reconocida, tanto en Italia como en el extranjero, y en 1989 se transformó en una organización internacional.

Actualmente, la organización está presente en 170 países, colabora con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y desarrolla iniciativas como proyectos de educación alimentaria para niños y adultos, el Arca del Gusto, que ya tiene catalogados más de 1.500 alimentos que están en peligro de desaparición, o los Baluartes, trabajos de asesoramiento a productores para evitar estas pérdidas.

Entre otras cosas, en 2004, Petrini, a través de Slow Food, fundó la Universidad de Ciencias Gastronómicas de Bra, la primera universidad del mundo dedicada íntegramente a la cultura agroalimentaria y la ecología, y creó el Salón del Gusto en Turín, la red Terra Madre.

En 2013, recibió el premio 'Campeón de la Tierra' del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, uno de los máximos galardones ambientales internacionales.

Su fórmula "Bueno, limpio y justo" era su programa moral para la alimentación y contra la ilusión de que la Tierra es un recurso inagotable. Su filosofía llegó a conquistar al papa Francisco por su compromiso por la defensa de la naturaleza y también del rey Carlos III del Reino Unido.

"Estamos enfermos de tanto", solía repetir 'Carlin', como era conocido cariñosamente, y añadía: "Y ese exceso empieza en nuestros frigoríficos".

Petrini también abogó por unas compras diarias más conscientes, para reducir la distancia entre los productos y los consumidores. "El 30 % de los alimentos del planeta se desperdicia, mientras que mil millones de personas sufren desnutrición y 800 millones, sobrepeso. ¿Una solución? Empecemos por reducir el consumo de carne".