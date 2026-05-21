El jamón ibérico de bellota de más de 650 € que Beckham ha regalado a su suegro: una marca con más de 100 años de historia

Su amor por la gastronomía y los cuatro años que David Beckham vivió en España han consolidado su idilio con el producto patrio. Y, ahora, con motivo del 80 cumpleaños de su suegro, Anthony Adams, el exfutbolista ha vuelto a demostrar su olfato foodie eligiendo como regalo un Jamón de Bellota 100% Ibérico de Monte Nevado. La emblemática marca jamonera, que se ha alzado con el prestigioso premio 'Alimentos de España' hasta en cuatro ocasiones, ha sido la elegida por el británico para impresionar en una fecha tan señalada.

El cambio de década de Adams, padre de Victoria Beckham, se ha celebrado por todo lo alto en un entorno íntimo que ha reunido a nietos, familiares directos y amigos más cercanos. Sin embargo, ha sido el obsequio de su yerno el que ha acaparado todas las miradas por su claro acento español.

Tras una dilatada trayectoria futbolística y vital en España, el británico mantiene intacto su idilio con uno de los productos culinarios más apreciados en todo el mundo. Un manjar made in Spain que, en esta ocasión, lleva el sello indiscutible de Monte Nevado, empresa segoviana que acumula más de un siglo de historia y tradición artesanal.

La elección de Beckham no es casual. Como buen conocedor del universo gourmet, sabe que el jamón ibérico de bellota es un recurso infalible cuando se busca agasajar y emocionar a las personas más cercanas. Monte Nevado, fundada en 1898 en el entorno de las cumbres de Segovia, representa el epítome de esta dedicación.

La andadura de la casa comenzó cuando Juan Olmos regresó de la guerra de Cuba y destinó su paga militar a adquirir los primeros cerdos. Hoy, cinco generaciones después, esta saga de maestros jamoneros ha expandido su legado desde su núcleo original hasta contar con modernas instalaciones en emplazamientos clave como la Sierra de Cameros o Guijuelo, exportando su excelencia a más de 40 países.

Más allá de su longevidad, la marca destaca por su histórico compromiso con la sostenibilidad ganadera y la biodiversidad. En la década de los noventa, la familia Olmos protagonizó uno de los mayores hitos de la gastronomía contemporánea al descubrir y salvar de la extinción a la raza Mangalica en Hungría. Gracias a su dedicación, recuperaron este animal de estirpe mediterránea, convirtiéndose en sus embajadores mundiales y logrando que fuera declarado patrimonio gastronómico.

Un jamón de Monte Nevado. Foto cedida

La filosofía de Monte Nevado se cimienta sobre una búsqueda incansable de la perfección, guiada bajo el firme lema de ofrecer siempre "el jamón en su momento perfecto". Lejos de las prisas de la producción industrial masiva, la firma aboga por un proceso de curación lento y completamente natural, aprovechando los vientos puros de la sierra y confiando en la revisión individualizada de cada pieza por parte de sus maestros jamoneros.

Esta dedicación artesanal y el estricto respeto por los tiempos madurativos garantizan que cada pieza que sale de sus bodegas alcance la plenitud de su aroma y sabor; una excelencia que ha terminado por conquistar los paladares internacionales más exigentes, incluidos los de la propia familia Beckham.

Monte Nevado, más de 125 años de historia

Fundada en 1898 y con sede en Carbonero el Mayor (Segovia), está dedicada a la curación de jamones serranos, ibéricos y mangalicas. La empresa familiar, que cuenta con más de 125 años de experiencia, comercializa más de 500.000 jamones al año y tiene presencia en más de 40 países. Además, cuenta con instalaciones en Segovia, La Rioja y Salamanca; y delegaciones en EEUU.

Además, es la marca de jamón más galardonada en las seis ediciones que se ha celebrado del prestigioso Premio Alimentos de España que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Jamón de Bellota Ibérico: Ganador en 2018 y 2025, finalista en 2020. Jamón Serrano: Ganador en 2022 y 2025, finalista en 2018).