Los jóvenes españoles van más a los bares que hace un año pese al aumento de precios, según un nuevo estudio oficial

El 66 % de los españoles va a bares y restaurantes igual o más que el año pasado, un porcentaje que aumenta al 76 % entre los menores de 44 años, según una nueva encuesta de la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC).

La responsable de estudios Shooperview de AECOC, Marta Munné, presentó este martes su noveno barómetro de momentos de consumo fuera del hogar, previo a la celebración del Congreso Horeca de la patronal, de dos días de duración.

Según el estudio, los jóvenes empujan el crecimiento de un consumo en hostelería que resulta "resiliente a las tensiones de precios", en medio de la búsqueda por compartir, socializar, disfrutar y evadirse, lo que evidencia una mayor demanda de experiencias. "Es un sector de futuro dinamizado por los jóvenes, que buscan un consumo más experiencial y alternativas a cocinar, con nuevos momentos de consumo", confirma Munné, tal y como ha recogido EFE.

Por otra parte, el barómetro muestra que hasta un 40 % de los españoles consume platos preparados al menos una vez a la semana, y el 37 % cree que los del supermercado son una forma "rápida y más económica que los del restaurante".

Asimismo, el 57 % de los consumidores pide en alguna ocasión comida a domicilio y el 28 % lo hace al menos una vez a la semana, porcentaje que sube a casi un 80 % entre los jóvenes.

Cambio en los horarios y más tardeo

AECOC también señala un trasvase del consumo nocturno al diurno en la mitad de los consumidores: un 48 % sale más a comer al mediodía que a cenar, y un 30 % ha adelantado estos horarios de comida y cena. Además, se están introduciendo más momentos de consumo entre un tercio de los españoles: un 17 % de los consumidores sale más a tomar el aperitivo que hace unos años y un 19 % opta más por el tardeo.

Por otro lado, Munné ha explicado que el 83 % de los trabajadores desayuna fuera algún día entre semana, momento en el que el 44 % de los encuestados toma café con algún tipo de alimento salado; y el 13 % prefiere una fórmula cerrada para ajustar su presupuesto.

En general, sólo un 20 % de los españoles gasta menos cuando sale a consumir en la restauración: el 37 % escoge menús más reducidos y el 53 % está dispuesto a acudir en horarios menos concurridos para obtener un mejor precio.

En cuanto a la experiencia, el 80 % considera importante que el personal sea amable, atento y rápido; el 58 % que conozcan la carta y los ingredientes; y el 86 % prefiere el servicio de mesa, aunque tenga que esperar más.

También es importante que el local sea acogedor y tranquilo para el 68 % de los encuestados, quienes también valoran los espacios adecuados para trabajar (34 %), los que ofrecen espectáculos en directo (30 %), aquellos adaptados a los niños (38 %) y los que permiten mascotas (33 %).

Por último, el 60 % de los españoles da relevancia al tipo de comida, el 23 % pide platos que puedan compartir en redes, el 46 % se guía por las buenas reseñas "online" y el 80 % se muestra propenso a repetir en restaurantes con iniciativas contra el desperdicio alimentario.

En cuanto al consumo de bebidas fuera del hogar, el 54 % bebe agua, seguida de cerveza (53 %), refrescos (46 %), café (43 %) y vinos (40 %), aunque también hay potencial de crecimiento para bebidas de frutas y sin alcohol.