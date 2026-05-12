Entró en vigor: ayudas de hasta 3.000 euros para mantener con vida los bares de pueblo (y sin límite de población)

El típico bar o restaurante de pueblo de toda la vida está en riesgo. La despoblación en zonas rurales está obligando a muchos establecimientos a echar el cierre en contra de su voluntad, ante la imposibilidad de mantener el negocio por falta de clientes y recursos.

Para combatir este fenómeno, la Consejería de la Presidencia de Castilla y León ha convocado ayudas de hasta 3.000 euros "para fomentar el mantenimiento de un centro de ocio y convivencia en los municipios y entidades locales menores" de la comunidad autónoma.

La solicitud de estas subvenciones está activa desde el 5 de mayo y podrá realizarse hasta el próximo viernes 29 de mayo a través de la sede electrónica.

Podrán acceder a ella los municipios y entidades locales menores o pedanías de cualquier población, con independencia de su número de habitantes, que cuenten con un único centro de ocio y convivencia. Es decir, aquellas localidades en las que sólo haya un bar, cafetería o restaurante, que deberá estar situado dentro del casco urbano de la entidad local.

Aunque no hay ningún mínimo ni máximo poblacional, se priorizará a aquellos lugares con una población igual o inferior a 200 habitantes y, una vez atendidos estos, los de población igual o inferior a 300 habitantes.

Concedidas las ayudas a los municipios y pedanías preferentes, y en el caso de que aún exista crédito disponible, podrán optar a las ayudas el resto de los sitios hasta agotar el crédito convocado, que en esta convocatoria asciende a 3.032.116 euros.

"En el caso de que por el número de solicitudes presentadas no puedan atenderse todas ellas, se utilizará como criterio preferente la fecha de presentación de la solicitud hasta agotar el crédito convocado", advierten desde la Presidencia.

Un bar en el pueblo de Trujillo.

¿Qué cubre la ayuda?

Tal y como explican, "estas ayudas tienen como finalidad financiar los gastos corrientes que están vinculados al funcionamiento de los centros de ocio y convivencia", o sea, "aquellos establecimientos de titularidad pública o privada destinados a satisfacer las necesidades de recreo, esparcimiento y relación social entre los vecinos y demás ciudadanos, tales como, bares, cafeterías, restaurantes y otros".

Se excluirán aquellos establecimientos que no estén ubicados en inmuebles, como quioscos, casetas, carpas u otras dependencias que se instalan de forma ocasional, así como aquellos establecimientos de restauración que formen parte del negocio interno de explotación de una estación de servicio.

Las ayudas financiarán los suministros generales de agua, electricidad, gas y combustibles para la calefacción y agua caliente sanitaria, y cuotas por los servicios de internet, televisión o plataformas audiovisuales que se hayan producido entre el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026.

El solicitante y beneficiario de la ayuda será el municipio, él será quien se encargue de pedir la subvención y de recibirla, pero el destinatario último, "en función de la titularidad del inmueble y de los suministros", podrá ser el propio municipio, alguna de sus entidades locales menores, o bien el particular empresario, persona física o jurídica, que soporte el gasto de dichos suministros.

"Las subvenciones se concederán al 100% del gasto corriente subvencionado con un importe máximo de 3.000 euros por cada centro de ocio o convivencia", aclaran. Para más detalles puedes consultar la página web oficial de esta convocatoria.