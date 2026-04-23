'El Quijote' también se come: los 28 platos manchegos del siglo XVII ocultos en la gran novela de Cervantes

Las claves

Las claves Generado con IA Se ha presentado en Bruselas el libro 'Recetario de cocina cervantina. Entre gachas y gigantes', que explora la gastronomía manchega a través de 'El Quijote'. El recetario, escrito por Patricia Morales y Marián Cruz, recoge 28 recetas inspiradas en los alimentos y platos mencionados en la obra de Cervantes. En 'El Quijote' se mencionan hasta 175 alimentos, muchos aún presentes en la gastronomía de Castilla-La Mancha, como quesos, vinos, gachas, migas y mazapán. La obra resalta el potencial alimentario de Castilla-La Mancha, que representa el 17% del PIB regional, y se acompaña de una exposición sobre la ciencia en la época cervantina.

Bruselas ha acogido con los brazos abiertos el gran legado del escritor Miguel de Cervantes. Este martes se ha presentado en la capital comunitaria el libro Recetario de cocina cervantina. Entre gachas y gigantes, una obra que invita a descubrir la riqueza de la cultura gastronómica de Castilla-La Mancha y de su producción alimentaria a través de una nueva lectura del clásico literario.

El volumen, escrito por Patricia Morales y Marián Cruz, ha llegado al corazón de Europa acompañado de una exposición sobre la ciencia presente en El Quijote en el marco de las conmemoraciones del Día del Libro, con el apoyo de instituciones como el Instituto Cervantes y la Embajada española en Bélgica.

Este texto demuestra que El Quijote, además de ser un libro de caballería, "es también un tratado de gastronomía", según ha dicho el vicepresidente segundo castellanomanchego, José Manuel Caballero, durante su intervención en el acto de presentación en la sede bruselense del Cervantes.

Caballero ha explicado que en El Quijote se mencionan hasta 175 alimentos y que una parte muy importante de los mismos "se siguen produciendo en la región". Entre ellos se encuentran los quesos y vinos manchegos incluidos en el recetario y los ingredientes de platos clásicos de la gastronomía regional como las gachas, la sopa de ajo, la alboronía, las migas, el dulce de membrillo o el mazapán. Algunos de ellos pudieron degustarse tras el acto de presentación.

Recetario de cocina cervantina incluye un total de 28 recetas de platos, bebidas y dulces seleccionadas de la obra cervantina, adaptadas a la disponibilidad y los gustos de la actualidad, según explicaron las autoras. "Algunos de los productos ya no son conocidos, otros no se encuentran tal y como aparecen en la literatura, y otros han evolucionado", ha dicho Morales a EFE.

Uno de esos platos regionales mencionado de forma indirecta en El Quijote y que mantiene su vigencia son los duelos y quebrantos, un revuelto de huevo con chorizo y tocino de cerdo entreverado "característico de la dieta de subsistencia y de aprovechamiento", apuntó, por su parte, Cruz.

Una de las páginas del recetario. Laia Ros EFE

Esta riqueza gastronómica presente en la obra cervantina permite ilustrar el "potencial de producción alimentario" de Castilla-La Mancha y su posición como "la despensa de Europa", según ha señalado el vicepresidente segundo.

El sector representa en torno a un 17 % del producto interior bruto regional y atraviesa un proceso de modernización "muy importante", en el que se integran iniciativas como el dictamen defendido este mismo martes en el Comité de Regiones de la UE por el presidente Emiliano García-Page, dirigido a promover la incorporación de jóvenes a la agricultura, ha añadido Caballero.

Junto al libro editado por Terra Curanda, en el Instituto Cervantes de Bruselas se ha inaugurado la exposición itinerante Cervantes y la Ciencia, diseñada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CESIC), la cual aborda la ciencia y la tecnología en la época de la publicación de Don Quijote de la Mancha, a través de personajes relevantes de la época como Felipe II, Vesalio, Copérnico, Aldrovandi, Rondelet, Belon, Gesner, Salviani y Mercator.