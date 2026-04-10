El pueblo español ideal para recorrerlo a pie y comer un entrecot de lujo: del siglo XIII y Conjunto Histórico-Artístico

A unas tres horas en coche desde Madrid, escondido entre los bosques de castaños y robles de la Sierra de Francia, hay un pueblo salmantino en el que parece que el tiempo se detuvo en la época de los juglares.

Se llama Mogarraz, no llega a los 300 habitantes y es, probablemente, la escapada de fin de semana más completa que puedes hacer si buscas disfrutar de la naturaleza, patrimonio histórico bien conservado y una mesa donde dejarte conquistar por las mejores tradiciones gastronómicas de la meseta.

La villa, que fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1998, forma parte de la red de los Pueblos Más Bonitos de España. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XII y comienzos del XIII, cuando la zona fue repoblada por colonos franceses que llegaron siguiendo las políticas repobladoras impulsadas por los reyes de León y por Raimundo de Borgoña, de ahí el topónimo Sierra de Francia.

Ocho siglos después, lo que encontrarás al pasear por sus calles empedradas es un entramado de casas serranas construidas en piedra, adobe y madera, con fachadas que alcanzan hasta cuatro pisos y que guardan una sorpresa única: más de 400 retratos pintados sobre chapa metálica por el artista Florencio Maíllo, que convierten a Mogarraz en un museo al aire libre sin parangón en España.

Qué comer en Mogarraz

En Mogarraz la cocina se nutre de la sierra, es honesta, contundente y sin artificios. Son tradicionales las patatas meneás, los embutidos ibéricos de la zona, el cabrito lechal, las carrilleras de cerdo ibérico, los guisos de legumbres y las carnes de ternera morucha, una raza autóctona salmantina de sabor intenso y textura inigualable.

También el limón serrano, las sopas serranas, los revueltos de setas de temporada y los vinos de la D.O. Sierra de Salamanca, elaborados con la uva rufete autóctona. Para el postre, dulces caseros y licores de la tierra que en algunos locales suelen llegar por cortesía de la casa.

Dónde comer en Mogarraz

En un pueblo con tanta tradición gastronómica hay varias opciones, pero destaca con luz propia el Restaurante Mirasierra, un negocio familiar fundado en 1974 que ya va por su tercera generación.

Está situado en la calle Miguel Ángel Maíllo, a la salida del casco antiguo, y sus grandes cristaleras ofrecen unas vistas espectaculares de la sierra. Lo suyo es la cocina tradicional de toda la vida, la de las madres y las abuelas, con las brasas como grandes protagonistas: las carnes se disponen en asadores sobre leña de roble con sal gorda como único ingrediente.

El solomillo (29 €), la chuleta (42 €/kg) y el entrecot (25 €) de ternera morucha son algunas de sus especialidades, pero el jarrete de cabrito confitado durante 18 horas (28 €) también es para no perdérselo.

Reconocido en la Guía Michelin y en la Guía Repsol, ofrece una relación calidad-precio que cuesta encontrar hoy en día. Imprescindible reservar.

Pinturas de Florencio Maíllo en Mogarraz María Rosa Ferre Wikimedia Commons

Qué ver en Mogarraz: una ruta a pie para un día completo

Mogarraz y su entorno se prestan a una jornada de ocio disfrutando del pueblo y la naturaleza que lo rodea sin necesidad de coger el coche.