El pueblo declarado Conjunto Histórico menos visitado de Aragón con uno de los mejores restaurantes para Semana Santa

Este 29 de marzo es Domingo de Ramos y España entra en 'modo Semana Santa'. Muchos aprovecharán para hacer algún viaje o escapada especial, y la Guía Repsol ha facilitado la planificación otorgando más de 300 Soletes a restaurantes, casas de comidas y bares curiosos de España y Andorra.

Uno de ellos es el hotel y restaurante La Merced de la Concordia, en Tarazona (Zaragoza), "una de las joyas menos visitadas de Aragón", como describe la guía a este pueblo repleto de múltiples monumentos de gran valor artístico, con un casco antiguo declarado Conjunto Histórico.

La Merced de la Concordia, en la Plaza de la Merced, cuenta con "una carta de temporada donde conviven las colmenillas rellenas en salsa, la paletilla de ternasco asado, la ensalada con codorniz escabechada o las croquetas de cocido caseras". Un espectáculo para el paladar.

Además, ofrecen un Menú del Día de lunes a viernes en horario de comidas formado por cinco primeros, cinco segundos y varios postres a elegir "que merece atención", con un precio de sólo 18 euros.

Y para quien quiera alargar la estancia, La Merced de la Concordia dispone también de alojamiento: siete lujosas habitaciones (tres de ellas, suites de 35 metros cuadrados) situadas en un antiguo palacio del año 1501. Una experiencia exquisita para desconectar y saborear la cocina tradicional de la zona, así como los vinos de las denominaciones de origen aragonesas.

Qué ver en Tarazona