El pueblo declarado Conjunto Histórico menos visitado de Aragón con uno de los mejores restaurantes para Semana Santa
La Guía Repsol acaba de premiar con un Solete a este establecimiento ubicado en el interior de un hotel de la localidad.
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Este 29 de marzo es Domingo de Ramos y España entra en 'modo Semana Santa'. Muchos aprovecharán para hacer algún viaje o escapada especial, y la Guía Repsol ha facilitado la planificación otorgando más de 300 Soletes a restaurantes, casas de comidas y bares curiosos de España y Andorra.
Uno de ellos es el hotel y restaurante La Merced de la Concordia, en Tarazona (Zaragoza), "una de las joyas menos visitadas de Aragón", como describe la guía a este pueblo repleto de múltiples monumentos de gran valor artístico, con un casco antiguo declarado Conjunto Histórico.
La Merced de la Concordia, en la Plaza de la Merced, cuenta con "una carta de temporada donde conviven las colmenillas rellenas en salsa, la paletilla de ternasco asado, la ensalada con codorniz escabechada o las croquetas de cocido caseras". Un espectáculo para el paladar.
Además, ofrecen un Menú del Día de lunes a viernes en horario de comidas formado por cinco primeros, cinco segundos y varios postres a elegir "que merece atención", con un precio de sólo 18 euros.
Y para quien quiera alargar la estancia, La Merced de la Concordia dispone también de alojamiento: siete lujosas habitaciones (tres de ellas, suites de 35 metros cuadrados) situadas en un antiguo palacio del año 1501. Una experiencia exquisita para desconectar y saborear la cocina tradicional de la zona, así como los vinos de las denominaciones de origen aragonesas.
Qué ver en Tarazona
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Catedral de Santa María de la Huerta. Gótica con cimborrio y torre mudéjares, muy decorada por dentro, con claustro y restos románicos; es el gran icono monumental de Tarazona.
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Plaza del Mercado y Ayuntamiento. La plaza más emblemática, con el Ayuntamiento renacentista y una fachada esculpida espectacular con escenas de la coronación de Carlos V y escudos.
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Judería y casas colgadas. Antiguo barrio judío de callejuelas en pendiente donde aparecen las casas colgadas construidas sobre la muralla, con las fachadas literalmente suspendidas sobre la calle.
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Palacio Episcopal y miradores. Antigua zuda musulmana y luego residencia real y episcopal, con patio, capilla y estancias nobles; desde la zona del Palacio y la Plaza del Palacio tienes vistas muy buenas sobre la catedral.
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Iglesia de Santa María Magdalena. En la parte alta del casco histórico, con torre de ladrillo de sabor mudéjar y panorámica sobre toda Tarazona y el río Queiles; muy fotogénica al atardecer.
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Plaza de Toros Vieja. Plaza octogonal única en España, del siglo XVIII, hoy convertida en una especie de 'patio de vecinos' habitado, pero se aprecia la estructura taurina original desde el centro.
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Paseo junto al Queiles y Virgen del Río. Bajando a la parte baja, paseo agradable junto al río y el santuario/ermita de la Virgen del Río, con miradores de arcos y un gran alero de madera típico aragonés.
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Excursión al Monasterio de Veruela y Moncayo. A pocos kilómetros, cisterciense monumental rodeado de viñedo y bosque, puerta de entrada al Parque Natural del Moncayo para rematar con naturaleza.