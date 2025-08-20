Va a un bar de Asturias, pide un café con leche y lo que le cobran acaba en denuncia: "Encima era de marca blanca"

El café es para muchos españoles un ritual diario y esa primera pausa del día antes de entrar al trabajo o simplemente ese momento perfecto para socializar en algún bar cercano. Una tradición cafetera que en nuestro país se vive al máximo. De hecho, figura como una de las bebidas más consumidas con una media de 3,6 tazas al día según la Federación Española del Café.

En cuanto al precio del café con leche en España, este varía según el establecimiento y la ciudad. Aunque su preparación apenas lleva unos segundos, su precio puede variar entre los 1,20 euros y los 2,50 euros de media. Eso sí, en locales exclusivos o especializados, no es raro ver cifras que rozan o superan incluso los 4 euros por taza.

Pero en ocasiones, ese gesto cotidiano de pedir un simple café puede venir con sorpresa. Es lo que le ha ocurrido a un cliente en un bar de Oviedo, en pleno barrio del Fontán, una de las zonas más bonitas del casco antiguo. Una queja que no ha dudado en compartir a través del perfil en redes sociales de Jesús Soriano, más conocido como Soy Camarero.

El gesto que en este caso ha levantado la polémica tiene que ver con que el cliente tras pedir su café con leche descubrió en la cuenta un suplemento inesperado: nada menos que un cobro de 30 céntimos más por elegir leche sin lactosa.

"Hola, te escribo desde Oviedo (Asturias), concretamente del barrio del Fontán. Barrio antiguo y popular de esta ciudad. Te pongo esta queja: de que cobren suplemento por ser leche sin lactosa... Si lo van a cobrar que lo avisen ¿no? En la misma zona no lo cobran. Me parece injusto ser intolerante no es un capricho y la leche sin lactosa vale igualmente que cualquier otra leche, esta además era de la marca blanca desnatada".

Una denuncia que aparece junto al ticket de esta consumición y en el que se puede ver reflejado el coste del café con leche: 1,90 euros y el suplemento adicional por la leche sin lactosa, que hacen un total de 2,20 euros totales por un café con leche.

La publicación ha generado una oleada de comentarios, la mayoría contrarios a este tipo de cobros: "Totalmente en contra. Yo soy intolerante a la lactosa y ya me he encontrado sitios donde te cobran un suplemento por servirte ese tipo de leche que no es más cara. Por supuesto, procuro no regresar a esos sitios".

Otros cuestionan directamente la lógica de cobrar más por una leche que ya está ampliamente disponible en supermercados y sin diferencias de precio: "En contra. La leche sin lactosa la pueden consumir intolerantes y no intolerantes. Me parece muy mal".

A pesar de que la gran mayoría se posicionan en contra, también hay quienes tratan de contextualizar el coste desde el punto de vista del negocio: "Depende, donde estuve yo pusimos un tiempo leche sin lactosa y era un sitio de máximo 50 comensales. Lo que solía pasar es que se abría una botella y se acababa tirando y de cada botella sacabas 2 o 3 cafés. Lo acabó quitando mi jefe", concluye un camarero.

En definitiva, lo que para muchos españoles es un gesto tan cotidiano como pedir un café con leche se ha convertido en motivo de discusión sobre los límites de los suplementos en hostelería. Mientras unos defienden que se trata de una práctica injusta hacia quienes no pueden consumir lactosa, otros entienden que responde a cuestiones de gestión y costes. Lo cierto es que, en un país tan cafetero como España, cualquier cambio en la taza de la mañana tiene asegurado un intenso debate.