Así lo ha asegurado esta madrileña de 62 años que, tras varios días intentando reunir de nuevo a sus hijos alrededor de la mesa, encontró en Orlando un aliado perfecto. La marca, que ya había puesto en marcha su campaña #UnSaborFamiliar, vio en la historia de Amparo una conexión natural con el espíritu de la iniciativa y decidió apoyarla para hacer realidad ese reencuentro familiar.

Amparo, madre de tres hijos: "Las albóndigas más ricas no llevan ingredientes secretos, sino pan rallado, ajo y 1 brik de tomate Orlando"

Cuando somos pequeños, reunir a toda la familia alrededor de una mesa es algo cotidiano, casi rutinario.

La cocina se convierte en el corazón del hogar, con charlas cruzadas, risas, aroma a comida rica y platos que van pasando de un lado a otro.

Sin embargo, cuando la adultez acecha, estos planes se van dilatando en el tiempo. Los horarios cambian, las responsabilidades aumentan y encontrar un momento para estar todos juntos es cada vez más complicado.

Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Amparo. La madrileña de 61 años estaba cansada de ver cómo sus tres hijos –Alejandra, Nicolás y Víctor– solo coincidían en fechas señaladas, como cumpleaños o Navidad.

Por ello, ha decidido recurrir a las redes sociales para convencerles de que vayan a su casa a comer su plato estrella: las albóndigas con tomate.

Las albóndigas con tomate de Amparo. Cedida.

Un reclamo irresistible

Con la naturalidad de quien solo quiere recuperar una costumbre que echa de menos, Amparo empezó a compartir vídeos en su cuenta de Instagram con un objetivo muy claro: conseguir reunir de nuevo a sus hijos alrededor de la mesa.

Su primer mensaje no podía ser más directo: “Día 1 subiendo un vídeo hasta que lo vean mis hijos y cenemos todos juntos”.

¿El reclamo? Las albóndigas con tomate, el plato favorito de su infancia y la excusa perfecta para volver a reunirse alrededor de la mesa. Una receta sencilla, de las de siempre, que demuestra que para provocar un reencuentro no hacen falta grandes gestos ni ingredientes secretos: a veces basta con cocinar algo que sabe a familia.

Una llamada que ha traspasado la pantalla

Lo que empezó como una iniciativa para que los tres hijos recuperaran la tradición de cenar alrededor de la mesa, ha acabado convirtiéndose en todo un fenómeno en redes sociales, superando los 2,5 millones de visualizaciones y casi 300 interacciones en Instagram y TikTok.

La petición de la madre ha tocado la fibra sensible de muchos usuarios que se han sentido identificados con la misma dificultad para encontrar tiempo de calidad con sus familiares.

En cuestión de días, perfiles como Ale Agulló, Juanki Municio, Eme de Amores, Luisa Bolívar, Raquel Meroño, Leticia Salinero y Nacho Pla se han hecho eco de sus vídeos.

El ingrediente que faltaba para el reencuentro

La familia al completo cenando. Cedida.

Por su parte, Orlando ha querido echarle un cable a Amparo en su objetivo.

Como marca de tomate frito que lleva más de 60 años vinculada a los hogares españoles y al placer de compartir la mesa, ha intervenido directamente en la publicación de la madre: “¿Hemos oído albóndigas con tomate? Nosotros nos encargamos, Amparo”.

La marca ha asumido el rol de facilitador del reencuentro. Orlando ha ayudado a realizar la cena, para que la cita de la familia contara con el ambiente cálido que merecía.

Y finalmente, el reencuentro llegó. Después de varios días de expectación, Alejandra, Nicolás y Víctor volvieron a sentarse alrededor de la mesa con su familia para compartir sus famosas albóndigas con tomate recién hechas, ese plato de siempre que les devuelve directamente a los recuerdos de su infancia.

El reclamo de Amparo en redes sociales.

Los apellidos de siempre, en los briks de siempre

Los bricks de Orlando. Cedida.

Con #UnSaborFamiliar, Orlando lleva ahora esa idea de pertenencia y tradición hasta el propio producto. Para ello, presenta sus reconocibles briks de tomate frito personalizados con algunos de los apellidos más comunes de nuestro país, como García, Rodríguez o González.

De esta manera, convierte los envases de toda la vida en un homenaje a las familias que han compartido sus recetas alrededor de la mesa de generación en generación.

Bajo el concepto “Vuestro tomate, vuestro apellido”, los briks se convierten en la expresión final de #UnSaborFamiliar, conectando un producto presente históricamente en las cocinas españolas con las historias, recetas, valores familiares y tradiciones que pasan de generación en generación.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Orlando.