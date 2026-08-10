Consumo retira seis modelos de gafas para ver el eclipse por riesgo de lesiones oculares

Las claves

Las claves Generado con IA Consumo ha retirado seis modelos de gafas para ver el eclipse por riesgo de lesiones oculares. Las gafas retiradas pertenecen a las marcas Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia. El riesgo detectado es que al usarlas, el usuario sólo ve oscuridad y puede retirarlas brevemente, exponiendo los ojos al sol y provocando lesiones en la retina. Las retiradas han sido ordenadas por autoridades de consumo de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón.

Autoridades de Consumo de seis comunidades han ordenado la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares.



Se trata de gafas de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia, según publica la Red de Alerta Nacional de Consumo, un sistema de intercambio de información entre las administraciones para retirar del mercado productos no alimentarios que representan un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.



En la descripción del riesgo se explica que al colocárselas el usuario solo ve oscuridad y como reacción previsible estando de cara al sol es retirarlas un instante para encuadrar la posición y en ese intervalo sin protección los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa y se produce una lesión química o térmica en las células foveales de la retina.

En el caso de las gafas de la marca Lionstar, modelo LSP1, el producto ha sido incluido el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas al igual que en el resto de las notificaciones.



Las gafas de la marca ECP Eye Care Professional han sido incluidas por los responsables de Consumo de la Junta de Castilla y León en la red de alerta el 3 de agosto.



En cuanto a las gafas de la marca Pelispan, la orden de retirada del mercado se incluyó en la red de alerta el 31 de julio de 2026 por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta.

También Galicia ha alertado de unas gafas de la marca Homanaje, modelo QW-50Z1 con las mismas irregularidades que implican riesgo de lesiones oculares. En este caso, fueron incluidas en la red de alerta el 30 de julio.



Las gafas de la marca Orro con orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización son del modelo O37-R, lote 2603-01 (fecha de fabricación 2026-03). Fueron incluidas en la red de alerta por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja el 31 de julio.



Por su parte, la orden de inmovilización y retirada del mercado de las gafas de la marca Opticalia se incluyó en la red de alerta que coordina el Ministerio de Consumo el pasado 31 de julio por las autoridades del Gobierno de Aragón.