La preocupación que nunca descansa: el peso mental de alimentar bien a los hijos

Un estudio liderado por Danone pone cifras a una preocupación silenciosa: planificar, comprar y garantizar una alimentación equilibrada genera una presión constante en los hogares españoles.

Las claves

Las claves Generado con IA El 70% de los padres considera la alimentación de sus hijos como su principal carga mental diaria, por encima de otras preocupaciones familiares. El aumento de precios y la inflación han complicado aún más la planificación de menús saludables, siendo la cesta de la compra una fuente importante de estrés. Las familias priorizan no renunciar a frutas, verduras, carne y lácteos pese a la subida de precios, buscando siempre alimentos saludables y nutritivos. El 68% de los padres sufre sentimientos de culpa o frustración por la alimentación de sus hijos, una carga que afecta especialmente a mujeres de entre 35 y 42 años.

La preocupación de los padres por la alimentación de sus hijos no es algo nuevo. Al revés: está implícita en nuestros instintos protectores y, de hecho, es una cuestión habitual en la naturaleza. No obstante, lo que sí es propio del siglo XXI es que esta atención hacia una nutrición adecuada está inmersa en una batalla familiar en la que compaginar estas buenas intenciones con los horarios laborales y las prisas del día a día obliga a los hogares a moverse en un terreno próximo al del ‘malabarismo’.

No es una expresión gratuita, como demuestra el estudio liderado por Danone con el quiere visibilizar cómo la alimentación de los hijos es, para el 70% de los padres, el principal foco de carga mental diaria. Es un porcentaje que, para ponerlo en su debido contexto, supera con creces otros aspectos clave de la crianza, como la gestión del colegio (47,5%), la limpieza del hogar e higiene (55,3%) o las rutinas de sueño (48,7%).

Todo ello remite a cómo la crianza se ha convertido actualmente en un complejo ejercicio de equilibrismo, una realidad que analiza este exhaustivo estudio impulsado por Danone —y que cuenta con el apoyo del Club de Malasmadres y su Asociación Yo No Renuncio—, basado en una muestra de 2.000 entrevistas realizadas en todo el territorio nacional.

El informe es especialmente relevante no solo por lo que supone para entender el momento actual. También pone de manifiesto cómo el reto de alimentar bien a los más pequeños no siempre es una tarea sencilla. Por una parte, porque el 83% de los encuestados asegura sentir hoy mucha más presión por alimentar bien a sus hijos; por otra, porque no todas las familias cuentan con los conocimientos o la información adecuados para hacerlo.

El factor económico: la cesta de la compra como fuente de estrés

Y si la planificación ya era compleja de por sí, en el informe queda claro que el contexto macroeconómico actual ha añadido una capa de dificultad extrema: la del precio de la cesta de la compra. Así, ocho de cada diez padres (80%) afirman de manera rotunda que este es un factor condicionante que limita sus elecciones en el supermercado.

La inflación obliga a las familias a comparar más, calcular al milímetro y estirar los presupuestos familiares, especialmente en momentos de estrés financiero como la Navidad o la mencionada vuelta al cole, señalada por el 35,8% de los hogares como un pico de presión económica. En este sentido, seis de cada diez familias abogan porque los alimentos tengan precios accesibles para ser considerados una solución práctica.

A pesar de las dificultades y del encarecimiento de la vida, existen líneas rojas que las familias se resisten a cruzar en detrimento de la salud de sus hijos. Al ser preguntados por aquellos alimentos a los que no están dispuestos a renunciar bajo ningún concepto pese a la subida de precios, los padres destacan de forma prioritaria las frutas y verduras frescas (44,2%), seguidas muy de cerca por la carne (39,3%) y los yogures y otros derivados lácteos (37,1%).

El estudio revela, además, que las características principales que se le piden a un alimento para ser una solución real en el hogar son que sea saludable y nutritivo (87,5%) y que guste a los niños para evitar conflictos en la mesa (82,4%). El yogur cumple de manera sobresaliente con ambas condiciones, posicionándose como el tercer recurso rápido más utilizado por los hogares españoles (43,4%) cuando el día se tuerce.

Danone: 100 años cuidando la salud de quienes más quieres

En este sentido, solo uno de cada diez padres considera que dispone de los elementos de juicio necesarios para tomar las decisiones más adecuadas para sus hijos. Y es que, paradójicamente, tener más información no se traduce en una mayor tranquilidad. El 41,2% de los padres califica los contenidos disponibles en redes sociales, medios de comunicación y su entorno sobre nutrición como «excesivos y contradictorios», hasta el punto de que solo un escaso 12,5% considera que recibe información clara, coherente y útil para tomar decisiones alimentarias correctas.

Por otra parte, también subyace el carácter extenuante de esta situación a medio plazo, ya que este desgaste no se limita a momentos puntuales. Si bien los periodos de alta carga laboral (32,8%) o la siempre compleja vuelta al cole (23,7%) acentúan la presión, resulta especialmente significativo que un 30,9% de los participantes confiese que esta carga mental es una constante que se mantiene a lo largo de todo el año. No hay tregua ni vacaciones para la mente de un progenitor cuando se trata de diseñar el menú familiar.

Más allá de sentarse en la mesa

Y es que el concepto de “carga alimentaria” no se reduce al mero acto físico de cocinar o sentarse a la mesa. Implica un proceso continuo de anticipación, planificación semanal, elaboración de listas de la compra equilibradas y resolución de imprevistos cuando el reloj corre en contra.

Todo este proceso repercute de una forma aún más acusada en las mujeres, tal como señala el estudio impulsado por Danone, que sitúa esta percepción en el 72,8%. En cuanto a edades, esta presión añadida se concentra principalmente en la franja comprendida entre los 35 y los 42 años (72,9%), evidenciando que la brecha de género y la falta de conciliación real siguen depositando el peso de los cuidados sobre las madres.

El resultado directo de este cóctel de alta exigencia y confusión es el desgaste emocional: seis de cada diez padres viven la alimentación con un nivel alto o muy alto de estrés. Un sufrimiento psicológico que se agrava al comprobar que el 68% admite convivir de forma habitual con sentimientos de culpa, frustración o con la constante sensación de no estar haciéndolo lo suficientemente bien para el bienestar de sus hijos. Todo ello en un entorno donde apenas el 18% siente que su esfuerzo diario es realmente reconocido por la sociedad o por su círculo familiar.

Alimentar bien a los hijos es más que pensar los menús diarios.

Danone: un siglo al lado de las familias para hacer el día a día más fácil

Es en este escenario de alta exigencia, presupuestos ajustados y vulnerabilidad emocional donde el papel de las marcas con propósito se vuelve más indispensable que nunca. Danone ha querido no solo dar voz y visibilidad a esta silenciosa problemática, sino también reafirmar su compromiso histórico de estar al lado de las familias cuando el día se complica y las soluciones rápidas se convierten en una necesidad tanto logística como nutricional.

Al igual que ocurre con el instinto de dar lo mejor a nuestros hijos, la preocupación de Danone por la salud de las familias tampoco es algo nuevo: lleva más de 100 años innovando y ofreciendo respuestas nutricionales de alta calidad. Un legado en el que ha mantenido plenamente vigente su misión de aportar salud a través de la alimentación al mayor número de personas posible, adaptándose a los contextos y necesidades de cada época.

De hecho, el yogur nació en España precisamente con la idea de mejorar la salud gastrointestinal de los niños de la época. Por ello, mantiene un firme compromiso con la accesibilidad, ofreciendo referencias esenciales de su porfolio de yogures que, desde 2023, no superan el precio de un euro por el pack de cuatro unidades.

Esta combinación de excelencia nutricional y precio asequible se traduce en la confianza de los consumidores: cerca del 70% de los padres y madres del país consideran el yogur Danone una opción saludable y práctica para la alimentación diaria de quienes más quieren.

En un mundo lleno de presiones, juicios y malabarismos, saber que se cuenta con opciones fiables, saludables y al alcance de todos los bolsillos en el supermercado habitual es, sin duda, un alivio para reducir la pesada carga mental que descansa sobre las mesas españolas.