Un nuevo estudio apunta a que los pacientes de cáncer de pulmón tratados por la mañana tienen mejor pronóstico
Un ensayo con más de 200 pacientes concluye que los que recibieron quimioterapia e inmunoterapia antes de las 15.00h tenían mejor pronóstico.
Las claves
nuevo
Generado con IA
Un ensayo clínico en China muestra que la cronoterapia mejora la eficacia del tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón avanzado.
Recibir inmunoterapia y quimioterapia antes de las 15:00 duplicó el tiempo sin empeoramiento de la enfermedad: 11,7 meses frente a 5,4 meses.
La supervivencia global media fue mayor en el grupo tratado por la mañana (28 meses) respecto al grupo de la tarde (16,8 meses).
El estudio observó una mayor activación de células inmunitarias en pacientes tratados por la mañana, lo que podría explicar la mayor efectividad.
Un ensayo clínico en fase 3 realizado en China ha aplicado la cronoterapia en 210 pacientes con cáncer avanzado de pulmón de células no pequeñas, el tipo más común. El objetivo era discernir si la hora de administración de un tratamiento de inmunoterapia y quimioterapia influye en su eficacia.
Los datos indican que, en promedio, quienes recibieron la terapia pasadas las tres de la tarde no empeoraron del cáncer durante 5,4 meses. Sin embargo, quienes lo recibieron antes de esa hora frenaron el empeoramiento durante 11,7 meses, casi el doble de tiempo.
En global, las tasas de respuesta fueron del 56,2 y del 69,5 %, respectivamente. Los resultados, que se publican en Nature Medicine, sugieren que programar la terapia temprano en el día puede ofrecer una manera simple y sin coste de mejorar la eficacia del tratamiento.
La supervivencia global media fue de 28,0 meses en el grupo de tratamiento temprano y de 16,8 meses en el grupo tardío. Las tasas de respuesta al tratamiento de mañana fueron del 69,5 % y del 56,2 % en el de tarde, sin diferencias en los eventos inmunes adversos.
Mediante un análisis adicional, los autores también observaron en el grupo de mañana una mayor cantidad de leucocitos T CD8⁺ circulantes en la sangre y una proporción más alta de células T CD8⁺ activadas frente a las agotadas del tardío, lo que podría explicar la mayor eficacia terapéutica en este grupo.
El concepto de cronoterapia parte del estudio de los ritmos circadianos, el reloj interno que regula nuestros hábitos a lo largo de 24 horas. Pero también afectan al comportamiento de las células inmunitarias y las respuestas al tratamiento.
Previamente, estudios retrospectivos en cáncer de riñón o melanoma maligno ya habían sugerido que administrar inhibidores de puntos de control inmunitario más temprano en la jornada podría tener resultados más eficaces.
"La cronoterapia no es una aproximación terapéutica nueva", valora Antonia Tomás Loba, jefa del grupo Ritmo Circadiano y Cáncer en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla, en declaraciones a Science Media Centre.
En ese sentido, cita los estudios del doctor Franz Halberg en los años 70 y los contemporáneos de Francis Lévi. Estos investigadores demostraron que los fármacos "no actúan igual a cualquier hora del día", aunque demostraban gran variabilidad según el tipo de cáncer y el paciente.
"Si tuviéramos la capacidad de hacernos una foto molecular (y ahora podemos con las potentes tecnologías ‘ómicas’) de cada uno de nosotros en diferentes horas, veríamos que somos muy diferentes", prosigue la también vicedecana de la facultad de Biología en la Universidad de Murcia.
"Esto quiere decir que en una ventana de tiempo somos más eficaces para hacer determinadas funciones biológicas. Si esto lo trasladamos a la clínica, el diagnóstico de las enfermedades también es dependiente de la hora del día. Estamos siendo testigos de que el tratamiento de las enfermedades también", concluye.
"Desde un punto de vista biológico es plausible que el reloj circadiano module la función inmune", mantiene por su parte Ramón Salazar, jefe de Oncología Médica del Instituto Catalán de Oncología (ICO). Al respecto, señala que la literatura previa ya sugería mejores resultados" cuando los inhibidores PD-1/PD-L1 se administran más temprano en el día".
"El propio estudio muestra diferencias en sangre periférica compatibles con mayor ‘tono’ citotóxico (por ejemplo, aumento de CD8+ y un balance más favorable entre activación y agotamiento) en el grupo tratado temprano", prosigue Salazar.
"Si se confirmara en otros contextos, la implicación práctica es enorme porque cambiar la hora de infusión sería una intervención simple y sin coste, potencialmente capaz de mejorar resultados con el mismo tratamiento", concluye.