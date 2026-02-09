Un nuevo estudio apunta a que los pacientes de cáncer de pulmón tratados por la mañana tienen mejor pronóstico

El estudio observó una mayor activación de células inmunitarias en pacientes tratados por la mañana, lo que podría explicar la mayor efectividad.

La supervivencia global media fue mayor en el grupo tratado por la mañana (28 meses) respecto al grupo de la tarde (16,8 meses).

Recibir inmunoterapia y quimioterapia antes de las 15:00 duplicó el tiempo sin empeoramiento de la enfermedad: 11,7 meses frente a 5,4 meses.

Un ensayo clínico en China muestra que la cronoterapia mejora la eficacia del tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón avanzado.

Un ensayo clínico en fase 3 realizado en China ha aplicado la cronoterapia en 210 pacientes con cáncer avanzado de pulmón de células no pequeñas, el tipo más común. El objetivo era discernir si la hora de administración de un tratamiento de inmunoterapia y quimioterapia influye en su eficacia.

Los datos indican que, en promedio, quienes recibieron la terapia pasadas las tres de la tarde no empeoraron del cáncer durante 5,4 meses. Sin embargo, quienes lo recibieron antes de esa hora frenaron el empeoramiento durante 11,7 meses, casi el doble de tiempo.

En global, las tasas de respuesta fueron del 56,2 y del 69,5 %, respectivamente. Los resultados, que se publican en Nature Medicine, sugieren que programar la terapia temprano en el día puede ofrecer una manera simple y sin coste de mejorar la eficacia del tratamiento.

La supervivencia global media fue de 28,0 meses en el grupo de tratamiento temprano y de 16,8 meses en el grupo tardío. Las tasas de respuesta al tratamiento de mañana fueron del 69,5 % y del 56,2 % en el de tarde, sin diferencias en los eventos inmunes adversos.

Mediante un análisis adicional, los autores también observaron en el grupo de mañana una mayor cantidad de leucocitos T CD8⁺ circulantes en la sangre y una proporción más alta de células T CD8⁺ activadas frente a las agotadas del tardío, lo que podría explicar la mayor eficacia terapéutica en este grupo.