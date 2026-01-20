Jonty, el diabético de 35 años que corre maratones con un páncreas artificial: "He hecho 500 km con toda facilidad"

Las claves nuevo Generado con IA Jonty Brown, diagnosticado con diabetes tipo 1 a los 12 años, ha logrado correr ultramaratones gracias al uso de un páncreas artificial. El sistema híbrido de circuito cerrado, conocido como páncreas artificial, conecta un monitor de glucosa con una bomba de insulina para regular automáticamente los niveles de azúcar. Jonty fue uno de los primeros en Reino Unido en recibir esta tecnología, lo que le permitió recorrer 500 km entre Los Ángeles y Las Vegas, siendo el primer diabético tipo 1 en lograrlo. El sistema de salud británico planea expandir el acceso al páncreas artificial, aunque la implementación masiva podría retrasarse hasta 2029 por falta de dispositivos y personal entrenado.

El tratamiento de la diabetes tipo 1 y tipo 2 ha ido mejorando con el paso de los años y las mejoras tecnológicas. Si hace poco más de 100 años el diagnóstico de diabetes tipo 1 era casi una 'condena', hoy en día es posible incluso llegar a evitar los inyectables continuados de insulina para este tipo de pacientes gracias a las modernas 'bombas' de insulina programables, o incluso páncreas artificiales.

Este último caso sería el de Jonty Brown, un corredor de ultramaratones de 35 años originario de Harrogate, y al cual le diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 12 años. Actualmente es un apasionado de las carreras de grandes distancias y, gracias a las nuevas tecnologías, su diagnóstico no le ha obstaculizado poder seguir con su pasión, según una entrevista que ha dado recientemente la BBC.

Futuro tratamiento para la diabetes

Como explica Brown al medio anglosajón, los inicios del diagnóstico complicaron significativamente su vida al no poder controlar adecuadamente sus niveles de azúcar en sangre: "Cuando me diagnosticaron, lo primero que pasó por mi mente fue que iba a tener que inyectarme varias veces al día. Me hicieron entre 10 y 15 pinchazos en los dedos y entre 5 y 6 inyecciones. Tenía fobia a las agujas, así que no fue un buen comienzo".

Por suerte para Brown, el personal de su hospital y su familia le brindaron un gran apoyo, y aprendió a controlar su enfermedad, un control que mejoró cuando le dieron una bomba de insulina y un monitor de glucosa en sangre. Pero eso no fue lo mejor para este runner de ultradistancia, dado que hace solo dos años, Jonty fue una de las primeras personas de Reino Unido en recibir un "sistema híbrido de circuito cerrado" o "páncreas artificial" como se le suele conocer de forma común:

"Tengo un monitor de glucosa en sangre que se coloca en la parte posterior de mi brazo y que controla continuamente cuáles son mis niveles de azúcar en sangre. Luego, en la parte trasera de mi pierna, puse mi bomba de insulina. Los dos dispositivos se conectan y 'hablan entre sí' a través de un programa informático".

Aunque se trata de una tecnología novedosa, Jonty explicó en su entrevista que se está implementando para más adultos y niños con diagnóstico de diabetes tipo 1. De hecho, el sistema nacional de salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) anunció que pronto decenas de miles de personas diagnosticadas con esta enfermedad en Inglaterra podrán probar esta tecnología y así mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, diversos jefes del servicio de salud advirtieron que probablemente no será hasta el año 2029 cuando todos los pacientes diagnosticados con diabetes tipo 1 puedan acceder a esta tecnología, dadas las dificultades para conseguir suficientes dispositivos y la necesidad de entrenar al personal sanitario en su uso. Recordemos que, solo en Reino Unido, casi 300.000 personas sufren diabetes tipo 1, siendo 29.000 de estos casos niños.

En el caso de Jonty, que ya está disfrutando de esta tecnología y es uno de los pioneros en su uso, las cosas han cambiado para mejor: "Una de las cosas más difíciles es durante la noche, cuando subes y bajas naturalmente; ahora lo controla por ti y te mantiene dentro del alcance, lo cual me quita un gran peso de encima. Despertarse por la mañana y no saber en qué nivel estás, puedes empezar muy bajo o muy alto, es una forma horrible de empezar el día".

Durante su adolescencia, Jonty sufrió ansiedad y depresión, y sospecha que la diabetes era el origen de estas enfermedades mentales en su caso. Ahora, gracias a su nuevo monitor de glucemia, cree que todo ha mejorado de forma conjunta. De hecho, empezó a correr durante la pandemia de COVID-19, lo cual cambió más si cabe su vida: "Fue una buena manera de salir y moverme, y 18 meses después me convertí en el primer diabético tipo 1 en correr por todo el Reino Unido".

Actualmente Jonty vive en Londres, donde abrió una tienda para corredores, y ha llegado a correr una ultramaratón de 500 km desde Los Ángeles hasta Las Vegas, donde quedó cuarto. Sin embargo, es el primer diabético tipo 1 en haber logrado esta hazaña.