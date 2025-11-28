La epidemia de gripe en España recupera las mascarillas antes de tiempo: "Nadie quiere hacerlas obligatorias"

Un hombre con mascarilla en la puerta de un centro sanitario.

La gripe ha llegado con fuerza esta temporada. Tanto, que el umbral epidémico se superó a finales de septiembre, antes incluso de que sacáramos los jerséis del armario. En solo unas semanas los casos han aumentado un 40% en España y las cifras superan con creces las registradas en 2024.

No ocurre solo aquí, Tokio está en alarma y ha cerrado escuelas ante la ola de contagios, Reino Unido está haciendo un llamamiento urgente para que la población se vacune, igual que la Unión Europea, y Australia, nuestras antípodas, nunca había vivido un invierno como el de este año.

Ante la rápida expansión del virus respiratorio, algunas comunidades autónomas han vuelto a sacar a la palestra una palabra polémica en España: mascarillas. Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana han emitido esta semana recomendaciones para su uso en centros sanitarios y en otros espacios cerrados.

Javier Arranz, portavoz del Grupo de Trabajo en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC), valora positivamente la iniciativa de estos territorios, aunque considera que sería mejor si se tratara de una recomendación unificada.

La decisión de emitir un consejo así depende de cada autonomía, pero el médico de familia cree que si se diera la indicación en todas ayudaría a que los ciudadanos entendieran mejor su importancia. "Facilita mucho la comunicación a la población y, por lo tanto, el cumplimiento".

Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), también ve con buenos ojos la medida y tiene claro que la recomendación siempre es mejor que la obligación. "Nadie se atreve a obligar a usarla porque socialmente no es bien recibida".

Arranz está de acuerdo y considera que en algunos casos podría ser, incluso, contraproducente. "A algunas personas les basta la obligatoriedad para no hacerlo".

No debería hacer falta una recomendación

En enero de 2024, se estableció el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitario y sociosanitarios, después de la Navidad y todas las celebraciones multitudinarias y familiares que la acompañan. Entonces, los médicos criticaron que se llegaba tarde.

Ahora, con el consejo de estas tres comunidades autónomas, Arranz cree que estamos a tiempo de protegernos de cara a las reuniones navideñas. "Todavía tenemos unas semanas para poder insistir en esas recomendaciones", indica.

Armenteros, por su parte, cree que la sociedad española no debería necesitar este tipo de indicaciones: "Ya debería formar parte de nuestra cultura sanitaria". Aun así, el facultativo cree que no se ha logrado llegar a ese punto y que todo lo que suena a covid-19 o mascarillas "tiene cierto rechazo social".

El portavoz de la SemFYC es algo más optimista y cree que, aunque en España no hay la misma concienciación que en países asiáticos como Japón, el mensaje va calando y solo hace falta tiempo.

Temporada tras temporada, se van dando estas recomendaciones y cree que ya se pueden ver ciertos resultados. "Ya hay gente que se las pone sin que se lo digas, probablemente dentro de unos años habrá más", sostiene Arranz.

Las comunidades autónomas con mascarilla

El primer territorio en recomendar la mascarilla fue Aragón, con el llamamiento del gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza, para que los ciudadanos la usen en centros sociosanitarios y espacios cerrados de la ciudad.

Con la medida, esperan reducir la incidencia de la gripe, que ha superado ya el umbral de epidemia en la provincia, con 76,1 casos por cada 100.000 habitantes, según ha contado la agencia EuropaPress.

Castilla y León ha aconsejado a los ciudadanos emplear mascarilla si tienen síntomas respiratorios, especialmente en espacios cerrados y concurridos, el transporte público y en centros sanitarios y sociosanitarios.

También la ha extendido a profesionales que atiendan a pacientes inmunodeprimidos o con infecciones respiratorias, así como a las personas con factores de riesgo.

Por su parte, la Comunidad Valenciana también recomienda llevarla, pero de forma más limitada. La instrucción sugiere el uso en personas sintomáticas cuando estén en espacios compartidos y en personal sanitario que atienda a casos sintomáticos de gripe.

Además, todo el mundo, pacientes, acompañantes y profesionales deberían llevarla en urgencias hospitalarias y de Atención Primaria y en áreas vulnerables de los hospitales, como salas de tratamientos quimioterápicos, unidades de trasplantados y unidades de cuidados intensivos.

Arranz, de la SemFyc, cree que la indicación valenciana está bien de momento, pero que se acabará ampliando con el avance la enfermedad. El médico de familia recuerda que, en España, todavía "no hemos llegado al punto máximo, creo que estamos solo en el inicio".

Tanto él como Armenteros creen que la recomendación del uso de mascarillas debería realizarse como en Zaragoza y aconsejar emplearlas en cualquier espacio cerrado, sobre todo si se reúne una gran cantidad de gente, no se puede garantizar la distancia de seguridad y no tiene la ventilación adecuada.

Por supuesto, las personas más vulnerables o de riesgo (persona mayores, embarazadas o pacientes inmunodeprimidos, entre otros) deben emplearla en cualquier lugar cerrado en el que vayan a permanecer, evitar las aglomeraciones y usar espacios al aire libre para reducir el riesgo de contagio, indican los sanitarios.