Científicos españoles devuelven con IA la voz a un enfermo de ELA: "Es emocionante volver a escuchar mis palabras"

Las claves nuevo Generado con IA Científicos españoles han logrado devolver la voz a Fran Vivó, enfermo de ELA, mediante inteligencia artificial, permitiéndole escuchar de nuevo sus palabras tras seis años. El proyecto, liderado por la Universidad Politécnica de Valencia y ValgrAI, recreó la voz de Fran a partir de solo 20 minutos de grabaciones antiguas en castellano y valenciano. La familia participó activamente en el proceso, ayudando a ajustar la carga emocional y la entonación para que la voz recuperada reflejara la identidad de Fran. La herramienta desarrollada podría beneficiar a otros pacientes con ELA, afasia o pérdida de voz por ictus, aunque su extensión requerirá mayor inversión y recursos.

Al valenciano Fran Vivó le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2017. Apenas dos años después perdió su voz a consecuencia de la evolución de esta enfermedad. Ahora, la ha recuperado gracias a la inteligencia artificial (IA).

Todo comenzó cuando el documentalista Alex Badia, que estaba retratando la historia de este joven de 36 años, decidió escribir en mayo a la Escuela de Posgrado y Red de Centros de Investigación en Inteligencia Artificial de la Comunitat Valenciana (ValgrAI).

La petición era sencilla a la par que única: preguntó si era posible recuperar la voz de un enfermo de ELA. El guante, como explica a EL ESPAÑOL Vicent Botti, director general de ValgrAI, lo recogió Jordi Linares.

El responsable del grupo de investigación VertexLit de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) afrontó un reto que no era nada sencillo, ya que no tenían "mucho material". Tan solo 20 minutos de audio, en castellano y en valenciano, de Fran.

El material con el que contaban era tan escaso porque cuando este bombero forestal perdió la capacidad del habla apenas empezaba a utilizarse el sistema de audios en las aplicaciones móviles de mensajería, por lo que la calidad tampoco era buena del todo.

Seis años sin escucharle

Linares no sólo ha conseguido que la IA devuelva la voz a un paciente de ELA por primera vez, sino que lo ha hecho en apenas unos meses. Una espera que la familia ha podido soportar pues llevaban seis años sin poder escucharle. Cuando lo hicieron, rompieron a llorar porque la reconocieron.

"Volver a escuchar tu voz es como volver a encontrarte a ti", dijo Francisco Vivó, el padre, en declaraciones a los medios durante la presentación de este proyecto pionero que se ha llevado a cabo de manera totalmente altruista.

La familia ha tenido un papel muy importante en el proceso de construcción del habla, ayudando a ajustar la carga emocional, la entonación y la intención del mensaje mediante un editor que respeta la identidad sonora de Fran.

Sus primeras palabras fueron para recordar que la pérdida de la voz es una de las etapas de la ELA que más afecta anímicamente: "Es emocionante volver a escuchar mis palabras y pensamientos con mi propia voz".

Un paciente de ELA recupera su voz gracias a la IA

Fran se comunicaba con su familia mediante un sistema de seguimiento ocular que permitía formar palabras o frases usando sólo el movimiento de sus ojos. Pero su enfermedad ha avanzado tanto que ya ni siquiera puede dirigir la mirada. Su padre es el único que aún logra entenderlo.

Botti lamenta que este avance haya llegado ya en una fase tan avanzada de la enfermedad. Confía en que sirva para demostrar que "aparte de los temores que despierta la IA, también se pueden lograr mejoras con un impacto social importante".

"Comprendo que se deba regular el mal uso que se le pueda dar", prosigue, "pero lo que nunca tenemos que permitir es que se interrumpa el desarrollo de la investigación en IA que ayude a lograr avances de la ciencia".

Por su parte, Linares entiende que más que un logro en lo estrictamente funcional, supone un paso muy importante para Fran en lo que respecta a la recuperación de su dignidad como persona: "El poder enviar un mensaje esta Navidad tiene un impacto".

Con redes neuronales entrenadas para trabajar con corpus limitados, los investigadores analizaron su dinámica vocal, incorporaron modulaciones emocionales y crearon un modelo adaptativo. El objetivo era ofrecer un lenguaje lleno de rasgos humanos y con las tonalidades propias de la zona.

La herramienta que tiene disponible la familia permite añadir un texto con el que se genera un audio con la voz de Fran tanto en castellano como en valenciano. Este último ha sido especialmente complicado de recrear porque apenas existen recursos.

Aplicable a otros pacientes

Las siguientes etapas del proyecto, explica Linares a este periódico, pasan por extender el sistema. Y del mismo modo que Fran ha vuelto a hablar, miles de voces también lo podrán hacer.

No sólo tienen por qué ser pacientes con ELA, sino que también podrían beneficiarse afectados por problemas de afasia o personas que hayan perdido su capacidad de hablar tras haber sufrido un ictus.

Los investigadores, nada más dar a conocer el proyecto, ya están recibiendo peticiones de familias a las que les gustaría volver a escuchar a sus seres queridos.

Botti aún no sabe cómo van a lograr atender estas peticiones. Lo que sí tiene claro es que para ello van a necesitar una mayor inversión, ya que para este proyecto "no ha habido ninguna aportación".

"Tenemos que intentar que esta herramienta se pueda utilizar por parte de toda la población, sin depender de un equipo técnico. Si no, no estaríamos consiguiendo el objetivo que nos planteamos", concluye Linares.