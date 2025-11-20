La gripe se dispara en España con la llegada del frío: los casos aumentan un 40% y ya duplican a los de 2024 en estas fechas

Los síntomas más comunes son tos, fiebre y congestión nasal, y los expertos recomiendan vacunarse y mantener medidas de prevención para evitar contagios.

La incidencia de la gripe en España ya ha alcanzado el umbral de epidemia, con valores que superan a los de años anteriores. Los expertos inciden en que los grupos de riesgo deberían estar ya vacunados.

Según los datos del Sistema de Infección Respiratoria Aguda, (SiVIRA), que publica el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), del 3 al 9 de noviembre la tasa de gripe se situó en 23,3 casos por cada 100.000 habitantes, casi un 40% más que hace dos semanas.

Con esta cifra se duplica a la que se registró en la temporada anterior durante el mismo periodo, con 11,2 casos. También supera la tasa de la temporada 2023-2024, aunque no lo hace con la de 2022-2023, que estuvo marcada por la influencia de la Covid-19.

El porcentaje de positividad para la gripe en la primera semana de noviembre fue del 13,9%, por lo que se estima una incidencia de 62 casos por cada 100.000 habitantes, un 31% más de lo estimado en la semana previa.

A nivel hospitalario, el porcentaje de la gripe es similar, con un 10,1%. En ambos casos se impone al resto de infecciones respiratorias. Desde los centros de salud constatan lo que reflejan estos datos.

"Estamos teniendo muchos más casos que lo que sería correspondiente a esta época en otros años", apunta a EL ESPAÑOL Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Por qué más casos

A su juicio, hay varios motivos que explican este aumento. Por un lado, una bajada de las temperaturas, como la que se ha producido en estas semanas, suele hacer que los gérmenes también aparezcan con una mayor intensidad.

Y por otro, "el índice de vacunación no está siendo el mismo que en años anteriores", lo que hace que la población esté menos protegida ante posibles contagios.

Al cambio de tiempo y a una cobertura vacunal mejorable se le suma la llegada de una nueva cepa de gripe A, la H3N2, que ya ha causado estragos en el invierno austral, que suele dar pistas de lo que puede ocurrir en el hemisferio norte.

La coordinadora del grupo de vacunas del Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), Ana Pilar Javierre, coincide con Armenteros en que mayoritariamente están viendo casos de gripe A.

Pese a que no pueden hacer estudios para comprobar que así sea, los síntomas son una buena señal: dolor muscular y tos más seca, unidos a sintomatología digestiva (vómitos y diarrea).

Según los datos del SiVIRA, la presentación clínica de la gripe se está caracterizando por la tos (el 79,8% de los casos la tenía), la fiebre (79,2%) y la congestión nasal (73,7%).

Es frecuente que al inicio de la temporada haya más casos de gripe A, y cuando se inmuniza la población, aparece la gripe B, que suele ser menos sintomática y afecta más con brotes en niños y adolescentes.

Aun así, la gripe está afectando sobre todo a la población infantil, que lidera por franjas de edad, con 44,7 casos por cada 100.000 habitantes en niños de entre uno y cuatro años; y 36,5 casos entre los menores de un año.

La población infantil ha sido siempre el principal vector de transmisión, ya que la gripe se manifiesta menos sintomática y el periodo de incubación es más largo. Puede que este año no sean "los grandes transmisores en las familias".

Y es que hay algunas comunidades en las que se ha comenzado a administrar una vacuna nasal que ha demostrado ser muy positiva para evitar los contagios. Por Armenteros incide en el frío para explicar por qué se trata del grupo poblacional más afectado.

"A nivel hospitalario, el 80% de los menores de cinco años que ingresaron por complicaciones de la gripe eran niños sanos", advierte Javierre.

Un reciente estudio del ISCIII revela que, entre octubre de 2024 y mayo de este año, los casos graves causados por la gripe, el SARS-CoV-2 y el virus respiratorio sincitial (VRS) se concentraron en los menores de cinco años, además de en la población por encima de 60.

Cómo será esta temporada

Para saber si este aumento de casos representan un inicio temprano del pico de contagios de la epidemia habrá que esperar a conocer los datos de las próximas semanas. También es pronto aún como para conocer la intensidad que tendrá esta temporada.

Salvador Peiró, investigador en Salud Pública de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio) considera que la situación actual entra "dentro de lo esperable".

No cree que signifique una peor temporada de gripe, pues "dependerá mucho de cómo se comporte la población". En este sentido, Javierre es de las que opina que hay quienes se han olvidado de lo aprendido durante la pandemia.

"Al centro de salud llegan muchas personas tosiendo. La mascarilla no es obligatoria, pero si hay una infección respiratoria (sea gripe, SARS-CoV-2 o VRS), hay que ponérsela para evitar contagiar a los que tienes a tu alrededor", concluye.