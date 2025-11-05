Lo desconocido de la diabetes: Abbott refleja cómo el estigma asociado a esta condición afecta su tratamiento

El lado oculto de la diabetes: cómo los mitos de esta condición afectan a quienes viven con ella

Una encuesta reciente de Abbott revela que un 40% de las personas con diabetes han cancelado una cita médica por sentirse juzgadas por su entorno

Las claves nuevo Generado con IA Una encuesta internacional de Abbott revela que el 70% de las personas con diabetes percibe un fuerte estigma social asociado a su condición. El 40% de los encuestados admite haber cancelado citas médicas por miedo al juicio social y un 25% prefiere ocultar su diagnóstico. Los comentarios y estereotipos sobre la diabetes generan respuestas físicas de estrés y malestar emocional en los pacientes, según el estudio. Abbott y la Federación Española de Diabetes han lanzado la campaña DIABETESTIGMA para visibilizar y combatir los prejuicios sociales en torno a la diabetes.

Más de cinco millones de personas en España y alrededor de 500 millones en el mundo padecen diabetes. Más allá del control médico, puede que uno de los retos de esta condición sea enfrentarse cada día a los estereotipos que nacen en torno a ella.

A menudo estos perjuicios aparecen vestidos de comentarios sin importancia, pero tienen una carga emocional en los pacientes. Frases como “Me va a dar diabetes solo de ver eso” o “Creía que los diabéticos no podían comer donuts” generan malestar e incomodidad en quienes conviven con esta condición.

Una encuesta reciente de Abbott –realizada a más de 2600 personas de ocho países diferentes– muestra hasta qué punto el estigma puede afectar la salud y el bienestar de quienes padecen diabetes.

Los datos de este informe hablan por sí solos: casi el 70% de las personas encuestadas considera que existe un estigma asociado a la diabetes, el 40% reconoce haber cancelado alguna cita médica por sentirse juzgado por su entorno y un 25% prefiere ocultar su diagnóstico por vergüenza o miedo a los comentarios.

La encuesta también pone de manifiesto la influencia de los medios y las redes sociales en la perpetuación de los estereotipos. El 85% asegura haber visto información inexacta o burlas sobre la diabetes en televisión, películas o redes sociales.

Mitos y estereotipos que perduran en la sociedad

Presentación de la campaña DIABETESTIGMA 2

Las pruebas biométricas realizadas en el estudio mostraron que los comentarios estigmatizantes generan una respuesta física real. Uno de los ejemplos más claros es “¿De verdad deberías estar comiendo eso?”, que provocó en muchos de los encuestados un aumento del ritmo cardíaco y de la sudoración, parecido al nerviosismo que se siente en una entrevista de trabajo o en una primera cita.

A estos factores se suman los mitos todavía presentes en la sociedad. En España, casi un tercio de los usuarios de redes sociales cree que el azúcar es la causa directa de la diabetes, mientras que otros asocian esta condición con el peso o piensan que pueden curarse con dieta y ejercicio.

Con el propósito de generar conciencia, Abbott, con el aval de la Federación Española de Diabetes (FEDE), ha lanzado la campaña “DIABETESTIGMA | Derribemos el estigma de la diabetes”, que busca visibilizar y combatir los prejuicios sociales en torno a esta condición.

Para José Luis Portero, director médico de Abbott, es fundamental trabajar en conjunto para cambiar esta situación: “Se necesitan los esfuerzos de toda la comunidad para que las personas con diabetes se sientan empoderadas y puedan acceder a la atención que necesitan”.

En la misma línea, Antonio Lavado, presidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE), insiste en la importancia de “visibilizar los prejuicios a los que se enfrentan cada día las personas con diabetes” y fomentar una comunicación “más empática e informada”.

La campaña se acompañó de una experiencia inmersiva con el objetivo de poner al público en la piel de quienes conviven con esta condición. Los días 19 y 20 de octubre se instaló en la Plaza de Callao en Madrid un circuito interactivo que permitió que los asistentes pudieran conocer de una manera cercana los estigmas que rodean a la diabetes. Pudieron comprobar también cuántos prejuicios han interiorizado sin ser conscientes.

©Abbott 2025. ADC-122051 V1. Para cualquier duda sobre diabetes, consulte siempre con su profesional sanitario. Datos de archivo. Abbott Diabetes Care. Basado en una encuesta global encargada por Abbott y realizada por Savanta entre mayo y agosto de 2024 entre 2680 personas con diabetes.



