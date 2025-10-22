Investigación clínica, la gran propulsora de mejoras en los hospitales

Gracias a la investigación, los hospitales pueden ofrecer los últimos tratamientos, incorporar nuevos instrumentos diagnósticos y mejorar los protocolos asistenciales.

En los hospitales no solo se curan enfermedades: también se investiga cómo prevenirlas, diagnosticarlas antes y tratarlas mejor. La investigación aplicada a la clínica permite trasladar los avances científicos a la asistencia médica, convirtiéndose en una pieza fundamental del sistema sanitario.

Gracias a la investigación, los hospitales pueden ofrecer los últimos tratamientos, incorporar nuevos instrumentos diagnósticos y mejorar los protocolos asistenciales. Cada ensayo clínico o estudio de laboratorio tiene un impacto directo en la calidad de vida de los pacientes, pero también requiere tiempo y recursos.

“La investigación no son solamente ocho horas en el trabajo, sino que estás continuamente pensando si esto puede beneficiar a los pacientes”, declara el doctor Borja Ibáñez, cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (FJD)y director científico del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).

La FJD es uno de los centros de referencia en investigación hospitalaria en España gracias a su Instituto de Investigación Sanitaria (IIS-FJD), que este año celebra su 90º aniversario.

Allí se desarrollan estudios de investigación en seis áreas: cáncer, enfermedades infecciosas y crónicas, neurociencia, genética y genómica, enfermedades renales, metabólicas y cardiovasculares y tecnología sanitaria.

Entre 2020 y 2024, el IIS-FJD ha mantenido activos entre 500 y 650 ensayos clínicos anuales. Solo en 2024, se iniciaron 167 nuevos ensayos y los investigadores realizaron un total de 907 publicaciones científicas.

La investigación como motor de la innovación

El IIS-FJD impulsa proyectos en áreas muy diversas y un ejemplo reciente ha sido el ensayo REBOOT, dirigido por el doctor Ibáñez y donde la FJD ha jugado un papel capital en colaboración estrecha con el centro coordinador, el CNIC.

Este estudio ha permitido modificar una práctica médica vigente durante más de 40 años: el uso sistemático de betabloqueantes en pacientes que tras un infarto de miocardio mantienen intacta la función contráctil del corazón.

Concretamente, se trata de un ensayo multinacional que ha incluido datos de 8.500 pacientes en más de 100 hospitales de España e Italia y ha demostrado que estos fármacos -utilizados para tratar multitud de patologías cardíacas- no aportan beneficio alguno cuando los pacientes han sufrido un infarto no complicado.

"REBOOT va a cambiar el tratamiento en estos casos en todo el mundo, ya que hasta ahora más de un 80% de los pacientes con este tipo de infarto son dados de alta con tratamiento con betabloqueantes", afirma el doctor Ibáñez.

Los resultados se publicaron simultáneamente en las revistas The New England Journal of Medicine y The Lancet y representan uno de los avances más significativos en cardiología en las últimas décadas, ya que supondrá un gran cambio en el tratamiento de estos pacientes, evitando fármacos innecesarios y sus efectos secundarios.

La investigación en la historia de la FJD

La investigación es uno de los valores diferenciales en la historia del hospital madrileño. De hecho, para la directora científica del IIS-FJD, la doctora Carmen Ayuso, este fue uno de los factores que le hizo decantarse por la FJD para su formación como genetista: “Yo venía con la intención de hacer carrera asistencial, pero también investigadora. Para mí eso era básico y por eso elegí este centro”.

“En estos momentos a mí me parece que la Fundación Jiménez Díaz está también irrumpiendo en un mundo muy tecnológico, pero al mismo tiempo no ha perdido el humanismo y no ha perdido esa visión de trabajar en equipo, sobre todo de pensar en la razón de ser de nuestro trabajo, que son los pacientes”, continúa la doctora Ayuso, que este mismo año ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación en reconocimiento a su destacada trayectoria científica, orientada a la investigación genética en enfermedades raras.

Tanto el doctor Ibáñez como la doctora Ayuso han desarrollado parte de su carrera en el mundo de la investigación y con motivo del 90º aniversario del Instituto de Investigaciones Clínicas y Medicas, ahora IIS -FJD, ambos han conversado sobre su trayectoria en el centro.

“La carrera de investigador es muy exigente. Y la carrera investigadora en un perfil clínico es doblemente exigente. Por tanto, cuando uno ve a alguien que tiene la capacidad y que tiene la voluntad de hacer eso, estamos obligados a protegerlo, a favorecerlo y a impulsarlo”, manifiesta la doctora Ayuso.

En ese caso, añade el doctor Ibáñez, “estamos en el mejor entorno para hacerlo, porque hay muy pocas instituciones como la Fundación Jiménez Díaz que realmente permitan que alguien pueda compaginar bien la asistencia con la investigación”.

La conversación forma parte del proyecto audiovisual ‘Futuro de nuestra historia’, donde reconocidos "conchitos" (nombre con el que se autodenominan los profesionales formados en el centro, que originalmente era la Clínica de la Concepción) comparten sus experiencias entre las paredes del hospital.

El proyecto pretende explorar el pasado, presente y futuro del centro a través de nueve encuentros entre parejas de profesionales de diferentes generaciones grabadas en el Aula Magna de la institución.

A lo largo de sus 90 años, la Fundación Jiménez Díaz ha demostrado que la asistencia y la investigación van de la mano para mejorar la atención médica a los pacientes y la sanidad en su conjunto.