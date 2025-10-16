Por qué la gripe será mucho peor este año: el aviso que llega a España desde Japón, con miles de casos y colegios cerrados

Con el inicio de la campaña en España, las autoridades recomiendan la vacunación de la gripe para que, como ha ocurrido en años anteriores, no se alcance el elevado número de casos que ya se está dando en otras regiones.

En Japón se han registrado un total de 6.013 casos de gripe hasta el pasado 10 de octubre, lo que ha obligado a declarar una epidemia a nivel nacional puesto que el virus podría estar propagándose con mayor facilidad que nunca.

Los brotes de la gripe en las zonas con climas templados se suelen producir en invierno. En el país nipón, esta época coincide con finales de noviembre. Este año, sin embargo, se ha adelantado unas cinco semanas.

Ya había ocurrido esto en Japón en años anteriores. Pero se trata del segundo inicio más temprano de una temporada de gripe desde 2009, cuando se confirmaron los primeros casos a principios de mayo.

Tres países, misma cepa

El número de infecciones está siendo tan poco habitual para estas fechas que ha provocado un colapso en los hospitales.

Además, más de 100 colegios han cerrado porque casi la mitad de los 287 hospitalizados por gripe en septiembre eran menores de 14 años.

En otros países asiáticos como Malasia se ha tomado esta misma medida porque la temporada de gripe también ha comenzado antes de lo previsto.

Pese a que no existe confirmación por parte de las autoridades japonesas, los expertos ya han sugerido que detrás de estos casos podría estar la cepa A(H3N2), una variante que está afectando a Malsia y al norte de la India.

Esta cepa es la que también se ha propagado en Australia y Nueva Zelanda durante los últimos meses, coincidiendo con el final del invierno en el hemisferio sur.

Es poco probable que la epidemia de gripe en Japón se convierta en una pandemia mundial, sobre todo porque los países del hemisferio sur están comenzando las estaciones más cálidas.

Los que están a punto de empezar el invierno sí que van a ser los más susceptibles de verse afectados por la posible propagación del virus por viajes entre países.

El que no haya restricciones para los vuelos internacionales, como ocurría durante la pandemia, podría explicar por qué se ha iniciado tan temprano la temporada de gripe.

Aunque también podría ser una de las causas por las que la misma cepa se ha transmitido entre hemisferios, con un importante número de personas viajando de Australia a Japón.

La temporada de gripe austral suele dar pistas de lo que puede llegar a ocurrir en el hemisferio norte. Este año, en Australia se han notificado más de 400.000 casos, superando lo registrado en los siete años anteriores.

El pico se alcanzó en julio, con 92.398 notificaciones, según las últimas cifras del sistema de vigilancia del departamento de sanidad australiano.

Otra de las posibles causas es que tanto las personas mayores como los más pequeños no hayan estado expuestos al virus circulante.

"La gripe siempre tiene un comportamiento que puede sorprender porque es un virus que está mutando continuamente", advierte Ángela Domínguez, coordinadora del grupo de trabajo de vacunas de Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

La acumulación de las distintas mutaciones puede facilitar la propagación de los virus. Pero no hay un único factor que explique la magnitud de lo que está ocurriendo en Japón.

Los expertos del país no descartan que el virus esté desarrollando resistencia a las vacunas, por lo que se propaga con mayor. Puede incluso que las bajas temperaturas sea otra de las razones.

Pese al preocupante escenario que se observa en algunos países de Asia y Oceanía, a día de hoy "no se puede decir que vaya a ocurrir lo mismo (o no)" en España. Por ello Domínguez incide en la importancia de la vacunación.

Este año precisamente se ha publicado un estudio de investigadores españoles que demuestra que la vacuna contra la gripe reduce a la mitad el riesgo de fallecimiento.

En España se calcula que entre 3.000 y 6.000 personas mueren cada año por problemas asociados a la gripe. Uno de los subtipos más comunes en nuestro país es el H3N2.

Domínguez recuerda que no sólo la vacuna ayuda a prevenir la infección, sino que también se reduce la transmisión con medidas de prevención como ventilar espacios cerrados, la higiene frecuente de manos o utilizar mascarillas cuando aparezca la sintomatología respiratoria.

Una 'nueva' recomendación

En el último invierno, la intensidad de la epidemia de gripe en España fue inferior a la anterior. Según el Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA), el pico se produjo a finales de enero, con 141,3 casos por 100.000 habitantes.

Esta menor gravedad de la gripe se puede atribuir a la circulación conjunta de gripe A y B, en comparación con la temporada anterior en la que predominó la circulación del primer virus.

La duración del periodo epidémico fue mayor en la temporada 2024-25, con un total de 10 semanas. Esto explica que el número de contagios también fuera más elevado, con 1,71 millones de casos y 33.600 hospitalizaciones.

Para esta temporada, la recomendación de las autoridades sanitarias en España ha sufrido una modificación.

Desde 2021 se recomendaba la vacunación frente a la gripe junto con la de la Covid-19. Pero la escasa circulación de este último ha hecho que a partir de ahora las recomendaciones se emitan por separado.