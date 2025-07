Marian Rojas, psiquiatra, sobre la depresión en España: "Cuando tu voz interior es negativa, te convence de que todo está en tu contra"

La depresión se ha convertido en uno de los trastornos mentales más frecuentes a nivel global y su incidencia sigue creciendo también en España. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que afecta a cerca del 5% de la población adulta, lo que representa más de 280 millones de personas en el mundo. Una patología que también ha experimentado un importante incremento de casos entre la población joven.

La psiquiatra Marian Rojas ha tratado este y otros temas relativos a la salud mental en Cope. Una entrevista en la que, entre otras cosas, alerta sobre los riesgos de tratar esta enfermedad sin una comprensión profunda del paciente. "Yo soy consciente de que si a la gente que va a terapia se le dan pastillas y nadie les explica por qué les pasa lo que les pasa, esa persona no va a mejorar", afirma.

Su enfoque pone el énfasis en el acompañamiento emocional y en la explicación clara de los procesos mentales que atraviesa quien sufre. Uno de los aspectos que destaca Rojas es el efecto de la negatividad interna en quienes padecen depresión.

"Cuando una persona tiene depresión se habla mal. Su voz interior dice no puedo, no voy a salir, nadie me entiende, me siento solo...". Esa narrativa interna altera incluso la percepción de la realidad social: "Una de las cosas que sucede cuando mi voz interior es negativa, es que yo interpreto que los demás me hablan mal y que los demás a mí me están juzgando y tratando mal".

Esto provoca una desconexión emocional que también afecta a las personas cercanas. "Si tú eres un familiar de una persona con depresión tú puedes llegar a pensar que a esa persona le da igual lo que le digan que no te entiende, que piensa que le estás atacando. No, es que su cerebro ahora mismo está impedido para que el mensaje le llegue de forma sana".

De ahí la importancia, según la experta, de fomentar la comprensión tanto del paciente como de su entorno: "Todas las personas que sufren cualquier problema neurológico, no hay nada mejor que entender y que los de su entorno busquen entender qué es lo que le está sucediendo".

Marian Rojas reivindica también el papel del cerebro en los procesos de recuperación y en concreto, del optimismo como motor neuronal. "Está científicamente demostrado que cuando hay optimismo en la vida, cuando tú te ilusionas, hay un área del tallo encefálico que es el sistema reticular que hace que eso por lo que te estás ilusionando pueda parecer cerca".

Síntomas frecuentes en la depresión

La sintomatología de la depresión es muy diversa y puede variar según la persona, pero suele mantenerse constante en intensidad y duración durante semanas o incluso meses.

Entre los síntomas más característicos se encuentran los sentimientos persistentes de tristeza, vacío emocional o desesperanza, acompañados de una pérdida casi total del interés por actividades cotidianas. Esta pérdida de motivación puede afectar incluso al autocuidado o las relaciones sociales.

A nivel físico, el cuerpo también manifiesta el malestar: insomnio o hipersomnia, alteraciones del apetito, fatiga extrema, dolores somáticos sin causa aparente y lentitud en los movimientos son frecuentes.

A nivel cognitivo, pueden aparecer pensamientos repetitivos de culpa, inutilidad o fracaso, así como dificultades notables para concentrarse o tomar decisiones.

Causas de la depresión

La depresión es un fenómeno multifactorial en el que intervienen elementos biológicos, psicológicos y sociales. A nivel biológico, estudios de neuroimagen han detectado cambios en regiones cerebrales clave como el hipocampo, la amígdala o la corteza prefrontal.

También se ha observado un desequilibrio en neurotransmisores como la serotonina, dopamina o noradrenalina, que afectan directamente al estado de ánimo, la energía y la percepción emocional.

Los factores hormonales también juegan un papel determinante. Alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, así como cambios hormonales vinculados al ciclo menstrual, embarazo, posparto o menopausia, pueden actuar como desencadenantes.

Por otra parte, también existe un componente genético: las personas con antecedentes familiares de depresión tienen un mayor riesgo de desarrollarla. Además, los factores ambientales como experiencias traumáticas, estrés crónico o aislamiento social pueden interactuar con la vulnerabilidad biológica y precipitar que esta se desencadene.