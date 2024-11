Los riesgos del minoxidil, el famoso fármaco anticaída que se vincula con el 'síndrome del hombre lobo' en bebés

Al poco tiempo de iniciar su permiso laboral por paternidad, un padre de Navarra notó que a su bebé le pasaba algo extraño. Durante dos meses le empezó a crecer poco a poco el pelo de la espalda, las piernas y los muslos. Cuando consultaron con expertos, el diagnóstico no fue, precisamente, tranquilizador: su bebé padecía el 'síndrome del hombre lobo', aunque los expertos prefieren referirse a él como hipertricosis. En realidad, esta condición sólo hace referencia al aumento de vello en zonas no deseadas, pero es muy llamativo.

"En la entrevista con la familia se detectó que el padre utilizaba minoxidil al 5% por vía tópica para el tratamiento de la alopecia androgénica", explica en su boletín el Centro de Farmacovigilancia de Navarra, que ha dado a conocer el caso. "Tras la retirada del contacto con el medicamento, se produjo una regresión total de los síntomas". Cuando el minoxidil apareció en el mercado, lo hizo como tratamiento para la hipertensión, pero tiempo después se descubrió que hacía crecer el pelo de quienes lo tomaban.

Por eso, en la farmacia es posible encontrar medicación en pastillas para la tensión arterial con esta sustancia y también lociones tópicas que prometen volver a lucir tupé. El padre del bebé afectado utilizaba una de esas lociones y todo parece indicar que se la transfirió por contacto. Lo que no saben en el Centro de Farmacovigilancia de Navarra es si se debió a que la piel del bebé entró en contacto con este producto o si pudo ingerirlo por vía oral al chupar a su padre.

"La piel de los niños pequeños es más permeable debido al menor espesor de su estrato córneo y a que tienen mayor proporción de superficie/peso corporal. Por este motivo tienen mayor facilidad para absorber de forma sistémica fármacos administrados por vía tópica", aclara el organismo de farmacovigilancia. En cualquier caso, el director de la Unidad de Tricología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, Sergio Vañó aclara que esta condición es totalmente inocua y llama a la calma.

El renacimiento del minoxidil

"Esto del 'síndrome del hombre lobo' llama mucho la atención, pero es un efecto adverso transitorio y reversible. Hombre, es una faena ver a tu bebé cubierto de pelo, pero, más allá de lo estético, no es grave", explica Vañó. El minoxidil se lleva poniendo de manera tópica en el cuero cabelludo desde hace unos 30 años, cuando se vio que mejoraba la alopecia de los consumidores que la padecían, pero ahora está viviendo un renacimiento. En esta ocasión, los tricólogos están dando la versión en pastilla, pero reformulada.

Sí, se está dando la misma pastilla para la hipertensión a las personas con alopecia androgénica, pero con una proporción de minoxidil mucho menor. Lo suficiente para que al paciente le brote el pelo. De momento, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) no reconoce este uso del comprimido, pero al ser un fármaco aprobado y que de manera tópica se usa como crecepelo, los tricólogos la recomiendan a pacientes. "No ha sustituido al minoxidil tópico, pero cada vez usamos más el oral", cuenta Vañó.

Tomado de manera oral, el minoxidil enfocado a la caída del cabello parece ser más efectivo y también más cómodo para quien lo toma. Pero, de momento, hay que pedir al farmacéutico una fórmula magistral para tener esos comprimidos de un miligramo, para las mujeres, o de cinco, para los hombres. "El minoxidil oral ya es un tratamiento de primera línea para la alopecia, es una línea de investigación que se ha desarrollado mucho. Yo pienso que veremos reconocido por la EMA dentro de poco este uso del minoxidil oral", apunta Vañó.

Temores a los síntomas

Después de conocer este caso, el Centro de Farmacovigilancia de Navarra investigó en busca de casos similares y encontró once en total. Todos ellos, bebés con el 'síndrome del hombre lobo' tras ser cuidados por personas recibiendo minoxidil tópico para la alopecia androgénica. Por ello, la EMA va a destacar a partir de ahora este riesgo en el prospecto del medicamento. Ahora bien, la institución de Navarra sí considera que la hipertricosis en bebés por exposición a minoxidil es una situación "grave".

"La gravedad reside en que se expone a un medicamento una persona, que no es el paciente, de un grupo de edad vulnerable y en la que dicho medicamento no está indicado", apunta el Centro de Farmacovigilancia de Navarra. Sin embargo, el hecho de que sea una sustancia que se usa para tratar la tensión arterial ha provocado temor ante la posibilidad de que estos bebés pudieran manifestar algún síntoma cardiovascular o, incluso, renal. De nuevo, Vañó manda un mensaje de tranquilidad.

"Estos riesgos se han visto en dosis muy altas de minoxidil vía oral y en pacientes ancianos. Estoy de acuerdo en que hay que estar atento para que los niños no entren en contacto con la sustancia cuando alguien en su casa la está recibiendo, pero no debemos generar alarma social con esto", explica Vañó. De hecho, explica que en el año 2019 se produjo en España una exposición de minoxidil en bebés en dosis mucho más altas a las que presumiblemente se ha expuesto el caso de Navarra recién conocido.

Antecedentes en España

En julio de 2019 se recibieron en España varios lotes de supuesto omeprazol, el conocido protector de estómago, para hacer fórmulas magistrales en farmacia. Ahora bien, lo que había dentro de esos lotes era, en realidad, minoxidil y se acabó utilizando para hacer un remedio para el reflujo gastroesofágico que se acabó dispensando en Cantabria, Andalucía y Valencia. Finalmente, afectó a una veintena de menores y se desconocía cuáles podrían ser los síntomas ya que siempre ha sido un producto destinado a adultos.

En este artículo de EL ESPAÑOL, los padres de una niña afectada en Cantabria relataron la situación. Su hija sólo tenía 22 meses cuando su vello corporal empezó a crecer, pero se mantuvo durante bastante tiempo. En el momento de la publicación del artículo habían pasado más de tres meses desde que la niña dejase de tomar la fórmula y seguía manifestando este vello. El caso quedó registrado en este estudio científico publicado en 2021 en la revista científica Journal of Clinical Medicine.

En él participaron 20 de estos niños, con una edad media de casi cuatro años. El 'síndrome del hombre lobo' se manifestó en 13 de ellos y en la mayoría se inició en la cara, aunque también afectó a sus espaldas y extremidades. En cinco de estos niños este síndrome se prolongó por más de seis meses. Además, los investigadores también observaron que en dos niños se produjo un cambio de color en el pelo que apareció por la hipertricosis y tres de ellos manifestaron síntomas que no eran dermatológicos: uno tuvo diarrea y ansiedad, otro dolor de cabeza y edema facial y el último, astenia severa.

Todos los síntomas terminaron por remitir y el estudio explica que aquellos no dermatológicos no pudieron asociarse con claridad a la ingesta de minoxidil. "Afortunadamente, se ha visto que, a pesar de que la dosis fue alta, a los niños no les pasó nada. Sí, les salió vello y algunos pudieron manifestar mareos, pero en semanas se recuperaron. No creo que haya motivos para pensar en problemas sistémicos asociados para los casos de los niños que se han conocido ahora", destaca Vañó.