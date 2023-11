Nace el 'Airbnb' de los odontólogos para 'alquilar' clases con los mejores profesionales del país

Desde que Pierre Fauchard publicase en 1728 El dentista cirujano —el libro que funda la Odontología moderna— ha llovido mucho en el oficio del dentista. Y no hay que remontarse hasta el siglo XVIII para hablar de cambios. Sólo hay que ver el recelo con el que la generación del bracket mira las nuevas técnicas de ortodoncia invisible. Para la sociedad, los avances son ganancias, pero para los expertos supone un reto de formación continua que a veces resulta inalcanzable.

Alba Testa, odontóloga especializada en Cirugía, cayó en la cuenta hace poco menos de un año. Compaginar su clínica, con la maternidad y la formación continua era casi misión imposible. Fue entonces cuando se le encendió la bombilla. ¿Y si crease un 'Airbnb' de estancias clínicas? Así lo hizo. Hace dos meses puso en marcha Doctor & Cols, una plataforma que pone en contacto a personas que quieren aprender o perfeccionar algún aspecto de la Odontología con los mejores profesionales de su sector.

"Esto es algo que se ve mucho en las pasantías de abogados", resume Alejandro Estrada, también odontólogo y socio fundador. "Yo lo he hecho mucho. Viendo cómo trabajan mis profesores he aprendido más que en toda mi vida, más que en cualquier otro título", prosigue.

Alba Testa, odontóloga y fundadora de Doctor & Cols. Rodrigo Mínguez E.E.

Al más puro estilo de la famosa página de alquiler de alojamientos, en Doctor & Cols lo que se ofrece es flexibilidad para ambas partes. El mentor abre un calendario en la plataforma con los días que se puede reservar una mentoría con él. La persona interesada sólo tiene que elegir la fecha que mejor le venga. "Seleccionas la hora, haces la compra y listo", añade Testa.

Los precios de las estancias varían en función del profesional y el paquete contratado. La idea es que sean mucho más económicos que los cursos que se suelen ofertar dentro del mundillo. Todo se puede ver a través de la web. Según explica Testa, lo que más se vende es una jornada de cuatro horas, aunque en esta plataforma cualquier petición es viable. De eso, se encargan los tres socios.

Un sector en cambio constante

"Hay una chica que nos ha contactado porque ha terminado el máster de ortodoncia y quería contratar a un mentor durante 12 meses para hacer una estancia mensual y afianzar todo lo que había aprendido", desvela Esteban Gutiérrez, experto en Publicidad y Marketing y también socio de Doctor & Cols. Porque aunque el sistema de la web ofrece un calendario cerrado, se puede contactar con la plataforma para solicitar mentorías fuera de carta.

Esteban Gutiérrez, experto en Publicidad y Marketing y socio de Doctor & Cols. Rodrigo Mínguez E.E.

Al día entran una media de dos peticiones, una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que es un proyecto que acaba de ver la luz. Refleja las necesidades de un sector en continuo cambio. "Para que la gente se haga una idea, hacer un empaste, algo que parece supersencillo, cambia continuamente", ejemplifica Estrada. Y si ya nos ponemos a hablar de digitalización, apaga y vámonos.

Por eso, aunque el perfil de usuario que se pueda venir a priori a la mente sea el de estudiante en plena carrera, lo cierto es que la mayoría de solicitantes son personas que han dejado atrás la universidad y que necesitan actualizar técnicas o aprender nuevas cosas. Gutiérrez pone como ejemplo la armonización orofacial, un procedimiento que está creciendo en el mundo de la Odontología. Además de esta especialidad, en la web se ofrecen: endodoncia, rehabilitación oral, prostodoncia y estética, odontopediatría, ortodoncia y odontología general avanzada.

"También hubo una mujer que nos contactó porque llevaba tiempo dedicada a otra parte de la Odontología y de repente la Seguridad Social le llamó para hacer extracciones, así que antes de lanzarse pidió una mentoría", cuenta Gutiérrez.

Alejando Estrada, odontólogo y socio de Doctor & Cols. Rodrigo Mínguez E.E.

Variedad de anécdotas hay para rato. De la idea primigenia que tuvo Testa, se han dado cuenta de que Doctor & Cols puede servir para mucho más. "Se nos ha planteado mucho el caso de personas que acaban de terminar la carrera y no tienen muy claro en qué se quieren especializar, así que solicitan cita con un mentor para probar", cuenta la odontóloga. "No queremos comparar esto con una formación reglada, porque no lo es. Es algo coadyuvante, que puede tener múltiples aplicaciones", añade Estrada.

Mentores por toda España

La plataforma cuenta ya con casi 100 mentores distribuidos por toda España. En su charla con EL ESPAÑOL confiesan que les queda muy poquito para llegar a la centena. La idea es seguir y seguir creciendo hasta que no quede lugar de España sin un mentor que ofrecer. Y, ojo, que no muy a largo plazo puede haber expansión por Italia y Portugal.

Los mentores han encontrado en la plataforma no sólo una vía para satisfacer el gusanillo de transmitir sus conocimientos, también pueden aprovecharse del escaparate que ofrece. Todos y cada uno de ellos están seleccionados minuciosamente, para asegurarse de que sólo entra lo mejor para cada mentoría. Así lo apunta Gutiérrez: "Es como un signo de notoriedad".

De hecho, revelan que ya hay sanitarios de otras especialidades que les han contactado para que amplíen el rango de actuación a otras áreas, como la Podología o la Medicina Estética. "Las alternativas son todas. Literalmente", enuncia Estrada. Los tres dejan abierto el futuro de Doctor & Cols a un horizonte de lo más prometedor.

