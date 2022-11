Este es el "salario de la felicidad" según la ciencia: cuánto dinero deberías ganar al año

Cuántas veces no habrás escuchado que el dinero no da la felicidad. No solo eso, sino que a raíz de esta afirmación, seguramente hayas presenciado debates que no llevan a ninguna parte. Aunque no pasa nada, pues —casi con total seguridad también— es probable que se hayan producido en contextos con amigos o familiares donde no se pretende refutar ninguna hipótesis mediante una metodología científica. Pero lo cierto es que, aunque parezca un tanto chocante, sí hay científicos que se han propuesto averiguar si el dinero influye en que estemos más o menos felices.

No han sido pocos los estudios que se han centrado en resolver esta incógnita que tantas comidas nos ha dado. Por suerte, nos la seguirá dando: ningún estudio ha sido capaz de mostrar que nuestra felicidad depende del número de cifras que tengamos en la cuenta corriente. Sin embargo, sí que han logrado descubrir el salario anual que hay que percibir si quieres ser feliz. Así, los investigadores de la Universidad de Princeton han fijado la cantidad para acercarse a esta felicidad en 75.000 dólares, al cambio vendrían a ser unos 60.000 euros. De entonces, eso sí. Y es que el estudio publicado en la Psychological and Cognitive Sciences se remonta al año 2010, cuando la inflación no marcaba récords como ahora.

Aun así, sin tener en cuenta que el valor del dinero se haya incrementado en los últimos diez años, pocos españoles alcanzarían estos días el conocido como "salario de la felicidad". Para ser exactos, solo un 4,19% de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) llegarían a los 60.000 euros, según la Agencia Tributaria.

Aunque si el estudio en cuestión tuviera que llevar una frase muy al estilo de la 'psicología Mr. Wonderful', bien podría ser la siguiente: "Con qué poco se puede ser feliz". Pues tras haber preguntado a 1.000 estadounidenses durante 450 días, los resultados concluyeron que el 85% de los encuestados se encontraban felices, muy por encima del 39% de estresados y del 24% que se mostraban deprimidos.

Cómo 'comprar' la felicidad

Más allá del dato del "salario de la felicidad", lo llamativo de esta publicación se encontraba en su novedosa visión de la felicidad, la cual dividía en dos aspectos. Por un lado, analizaron el bienestar emocional de los individuos, para lo que tuvieron en cuenta la frecuencia e intensidad de los momentos de alegría, estrés, tristeza e ira. Y por otro lado, la evaluación de la vida, entendida como los pensamientos que uno tiene acerca de su vida cuando piensa en ella.

De esta forma, los autores aseguraron que los ingresos económicos y la educación son los dos factores que más influyen en nuestra evaluación de la vida. En cambio, si se trata de analizar los "momentos del ayer" —que es como también se refieren al bienestar emocional—, tendrá más valor otras cuestiones como la salud, la soledad o el tabaquismo.

Ahora bien, la felicidad, como todo en esta vida, tiene un límite. El estudio cifró en los 60.000 euros la cantidad a partir de la cual nuestro bienestar emocional no progresa más. Es por este motivo por lo que concluyeron que las personas con las rentas más altas sí que podía 'comprar' la satisfacción vital, pero no la felicidad. Y, por supuesto, unos ingresos no tan elevados se solía asociar con una evaluación baja de la vida y un bienestar emocional también pobre.

Aunque las 450.000 respuestas también demostraron aquello de que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Si bien es cierto que un aumento de 100 dólares, como se ejemplificaba en el estudio, no tiene la misma importancia para un alto directivo que para alguien que gana el salario mínimo interprofesional (SMI). Sin embargo, los resultados indicaban que una duplicación de los ingresos podría tener un impacto similar en ambos casos.

Los infelices españoles

Con los datos obtenidos, los investigadores de la universidad estadounidense presumían de que Estados Unidos se encontraba en "un lugar destacado en la escala de Cantril". Y es que en 2010 este país se situaba en el noveno puesto del Índice global de felicidad, que publicada cada año las Naciones Unidas. Sin embargo, en el ranking de países más felices durante los tres últimos años Estados Unidos salía de los diez primeros y tenía que 'conformarse' con un decimosexto puesto.

En lo que respecta a España, nuestro país ocupaba una posición más propia de Eurovisión —a excepción de la última edición, claro— que de un informe de la ONU acerca de la felicidad. Así, según el organismo internacional, España era el vigesimonoveno país más feliz del mundo. Aunque a diferencia de Estados Unidos, nos encontramos escalando en la tabla, puesto que en 2010 tenías que leer el nombre de 37 países para llegar hasta "Spain".

