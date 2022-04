Alerta sanitaria: retirada total de este popular perfume por compuestos cancerígenos

La fragancia Lilial, también llamado buthylphenyl methylpropional, ya no puede ser comercializada en la Unión Europea, alerta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Ya considerada una "fragancia alergénica", ahora ha pasado a formar parte del grupo de las "sustancias CMR", donde se incluye a todas aquellas que "han sido clasificadas como carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción". Una alerta similar llevó a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a la retirada de un esmalte de uñas con formaldehído.

"Desde el 1 de marzo de 2022 ya no está permitido comercializar en la Unión Europea productos cosméticos que contengan Lilial, según se ha establecido en el Reglamento (UE) 2021/1902 de la Comisión Europea", explica la organización. "Esta norma modifica los Anexos II, III y V del anterior Reglamento 1223/2009 sobre cosméticos en lo que respecta al uso de determinadas sustancias CMR en este tipo de productos". Previamente, el Comité de Seguridad del Consumidor de la Comisión Europea (SCCS) había concluido que el uso de Lilial en cosméticos no era considerado seguro.

Lilial es el nombre comercial de una de las 26 fragancias que han sido identificadas como alérgenos, explica la Organización." A partir de determinada concentración, su presencia en la lista de ingredientes debe ser obligatoriamente mencionada en el embalaje. En las etiquetas de los cosméticos el Lilial también puede aparecer con otros nombres: buthylphenyl methylpropional, p-BMHCA o 2- (4-terc-butilbencil) propionaldehyde. Es un compuesto químico orgánico del grupo de los aldehídos aromáticos. Se caracteriza por un aroma floral, que recuerda al ciclamen o al lirio de los valles".

"Hasta hace unos años era uno de los alérgenos más populares y se encontraba en muchas fragancias de cosméticos, aunque en los últimos tiempos las cosas han cambiado: a raíz de las últimas informaciones sobre su toxicidad, el Lilial o buthylphenyl methylpropional cada vez se ha ido utilizando menos en cosméticos", prosigue la OCU. "Además, ya antes de llegar a su prohibición su uso se había restringido: en la UE se permitía hasta ahora solo en unas concentraciones reducidas que variaban dependiendo de si el producto requiere aclarado o permanece sobre la piel".

Así, si todavía tenemos productos con Lilial en casa, la OCU aconseja "no agobiarnos" si se trata de champús, cosméticos o geles. "El agua lo va a arrastrar, así que hay menos posibilidades de que sea absorbido por la piel". Sin embargo, si se trata de cosméticos que sí pasan mucho tiempo en contacto con la dermis, como "una crema hidratante", se aconseja dejar de usarlos. Las embarazadas, los niños pequeños y las personas con la piel sensible deberían también de abstenerse de usarlo.

"Presta atención a la letra pequeña de los productos: la lista de ingredientes de los cosméticos, instrucciones de uso... si eres alérgico o presentas sensibilidad a ciertas sustancias no te quedará más remedio que aprender a identificarlas. Recuerda que el Lilial puede aparecer con otros tres nombres distintos", insta la OCU. Además, declaraciones como "probado bajo control dermatológico", "hipoalergénico" o "para piel sensible" no siempre garantizan la ausencia de fragancias alergénicas en los cosméticos, concluye la organización en su aviso.

