La sexta ola remite tras registrar el 50% de los casos de toda la pandemia y sólo el 6,7% de muertes

El número de contagios que ha provocado la irrupción de la variante ómicron en España es tan espectacular que cuesta imaginar la tragedia que habría tenido lugar de no existir las -benditas- vacunas. Prueba de ello es que, según los datos del Ministerio de Sanidad, la sexta ola de la Covid-19, que se inició el pasado 14 de octubre, suma por sí sola 4.976.867 contagios, un numero muy similar al registrado en total durante las cinco anteriores. Es decir, alrededor del 10% de la población española ha acabado infectada en los últimos tres meses.

Saber a ciencia cierta la cifra de contagios que hubo durante el primer envite de la Covid en España, cuyo primer estado de alarma se prolongó desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio, es misión imposible ya que no se hacían test suficientes y, por lo tanto, los datos que ofrecía el Sanidad estaban alterados. Lo mismo ocurre con la cifra de muertes, que el INE estima en algo más de 45.000 pero que, realmente, fueron muchas más. Sin embargo, utilizando los datos oficiales (que infraestiman el tsunami la primera ola en sólo unos 246.504 contagios), se puede concluir que uno de cada dos casos de Covid en España ha ocurrido durante la sexta ola.

La buena noticia es que el espectacular incremento de casos no ha tenido el mismo reflejo en el número de fallecidos. Hasta ahora, en la última onda epidémica se han notificado 6.251 muertes, con un pico diario de 382 comunicado el pasado 25 de enero fruto del retraso en la notificación de 154 defunciones de una comunidad autónoma. Si tenemos en cuenta que la última temporada de gripe preCovid, allá por 2019-2020, dejó 3.900 fallecidos; la sexta ola podría acabar duplicando ese número en las próximas semanas.

Con los datos de Sanidad en la mano, la sexta ola ya habría superado a la quinta, que dejó un saldo de 6.229 muertos por Covid. Eso sí, parece algo más difícil que vaya a alcanzar las cifras de mortalidad de la cuarta onda epidémica, con 8.265 fallecidos; y se quedará muy lejos de la tercera, con más de 25.000 fallecidos y sin vacunas de por medio. La menor virulencia de la variante ómicron, el efecto de las vacunas y la cantidad de contagios que se han sucedido en los últimos meses han hecho que la letalidad total de la pandemia en España haya bajado hasta el 1%, cuando antes de que diera comienzo la sexta ola se situaba en el 1,7%.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró el pasado viernes que "todos los datos apuntan a que hemos doblegado la curva", subrayando que, a pesar de tener una incidencia siete veces mayor en comparación con la tercera ola, los fallecimientos "son muy inferiores" en la actualidad. Ahora, no menos cierto es que España no es Sudáfrica, y que la bajada en el número de casos no está ocurriendo a la misma velocidad que la subida.

Es verdad que este lunes Sanidad ha notificado 182.123 nuevos contagios y que la incidencia acumulada ha descendido 198 puntos de golpe, situándose en 2.889 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pero también hay que tener en cuenta que no se han añadido los datos de Aragón. En cualquier caso, se trata de unos 60.000 casos de media en los tres últimos días cuando hace sólo una semana estábamos en una media de 100.000 contagios diarios. Por lo tanto, habrá que ver si la tendencia se mantiene en los próximos días y España se aleja definitivamente de la meseta de casos para pasar a un descenso pronunciado.

Tal y como avisó el investigador en salud pública de Fisabio Salvador Peiró a EL ESPAÑOL, en este momento sigue habiendo ruido y retrasos en las notificaciones, "con lo que la incidencia acumulada a 7 días baja artificialmente porque no se han contado los casos de los últimos días". Por esta razón, desde el 30 de diciembre, fecha en la que se dejó de hacer pruebas a contactos estrechos, ha habido "una montaña rusa de subidas y bajadas con baile de datos, pero con tendencia claramente a la baja".

Asimismo, pese a que este lunes existe un leve aumento en el número de pacientes hospitalizados por Covid en España (cabe recordar que durante los fines de semana se dan muchas menos altas), España sólo ha sumado 342 nuevos ingresos, la menor cifra registrada en un fin de semana en diciembre. De la misma manera, las UCI, que también aumentan levemente, tocaron techo el pasado 21 de enero y deberían continuar su descenso en los próximos días y semanas. De esta manera, España parece que encara la salida de una sexta ola cuyo número de fallecidos, al fin y al cabo la cifra que mejor refleja el drama de la pandemia, está aún por vislumbrar.

Sigue los temas que te interesan