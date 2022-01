Las reinfecciones de Covid del último mes duplican las del resto de la pandemia

Un estudio preliminar al inicio de la expansión de la variante ómicron por el mundo concluía que el riesgo de reinfección por SARS-CoV-2 se triplicaba respecto a delta. A ese mismo resultado se está llegado en nuestro país, donde el número de reinfecciones desde que ómicron está presente casi duplica las del resto de la pandemia.

Según los informes epidemiológicos semanales del Instituto de Salud Carlos III, entre el 1 de diciembre (el primer caso de ómicron se detectó el 29 de noviembre) y el 5 de enero se han producido 24.815 reinfecciones. Entre el fin de la primera ola y finales de noviembre de 2021 se habían notificado 13.215.

El total de reinfecciones en nuestro país es de 38.030, de las que 1.240, el 3,3% de las mismas, son confirmadas. Esto quiere decir que las dos infecciones por las que ha pasado un individuo concreto han sido secuenciadas y los virus pertenecían a linajes distintos.

También se considera como reinfección confirmada si el linaje del segundo contagio no existía en nuestro país en el momento del primero. No obstante, para determinar esto también es necesaria la secuenciación, y solo el 7% de las PCR que se realizan semanalmente son analizadas genéticamente, de ahí el escaso número de casos confirmados a pesar de que dos tercios de las reinfecciones totales se hayan dado con ómicron presente, aunque no se puede descartar que deban parte de ellas a la variante delta.

El resto de casos se consideran posibles (11.973, el 31,5%) porque el diagnóstico del segundo contagio se ha realizado con test de antígenos. El grueso de las reinfecciones, 24.817 (el 65,3%), se considera probable porque se ha realizado con una PCR pero la muestra no ha sido secuenciada.

Tres meses entre ambas infecciones

La estrategia de prevención y respuesta de la Covid-19 en España establece un plazo mínimo de tres meses entre ambas infecciones para considerar la segunda una reinfección y no la prolongación de la primera.

Este plazo de tres meses no implica, recuerda la estrategia, que la inmunidad lograda a través de la infección natural se reduzca pasado ese tiempo, ni tampoco descarta la posibilidad de que pueda haber reinfecciones antes de dicho plazo.

Con todo, y teniendo en cuenta que una buena parte de ellas quedará sin notificar porque, por lo general, parecen ser de carácter leve, el número de reinfecciones sigue siendo muy inferior al total de contagios.

A fecha de 5 de enero había un total de 6,9 millones de contagios en España. Las 38.030 reinfecciones supones un 0,55% del total de casos, un porcentaje similar al descrito en la literatura científica.

Con todo, el aviso que da el aumento de su número en el último mes es que ómicron escapa a la neutralización por parte de los anticuerpos adquiridos por infecciones previas o por la vacunación con pauta completa (sin refuerzo).

A pesar de este escape inmunitario, la gravedad de esta nueva infección, como está ocurriendo en buena parte con los contagios tras la vacunación, es relativamente leve. La teoría más plausible para explicar este fenómeno es que, a pesar de que los anticuerpos neutralizantes –la primera barrera inmunológica contra el virus– adquiridos previamente no son efectivos, sí lo es la inmunidad celular, es decir, la parte del sistema inmune dedicada a eliminar las células infectadas para evitar que el virus continúe reproduciéndose dentro de ellas.

Sigue los temas que te interesan