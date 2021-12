8 de 25

Ficha técnica: La doctora María Butí es Catedrática de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y jefe Clínico de la Universidad de Hepatología del Hospital Universitario Vall d'Hebron. Butí es además investigadora principal del grupo de Enfermedades Hepáticas del mismo hospital y líder del Comité de Salud Pública y Relaciones Políticas de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado.

A lo largo de su carrera, ha desarrollado una intensa actividad docente, asistencial e investigadora, y ha liderado estudios sobre nuevos medicamentos y ensayos clínicos a nivel nacional e internacional en el campo de la hepatitis B y D. La doctora Butí también ha publicado más de 400 artículos científicos en revistas de primer nivel, como New England Journal of Medicine, The Lancet, Hepatology, Gastroenterology y Journal of Hepatology.y ha colaborado como experta en el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud (2015).