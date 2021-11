La revista ‘The Lancet’ dice que España podría estar “a punto” de alcanzar la inmunidad de grupo

La inmunidad de grupo es un concepto epidemiológico que ha sido manoseado desde el comienzo de la pandemia y cuyo porcentaje de población ha ido variando a lo largo del tiempo. En un principio, se dijo que se alcanzaría cuando el 70% de los sujetos de un lugar concreto -pongamos España- estuviesen protegidos frente a la Covid-19, ya fuera tras haberse infectado del virus o mediante la inoculación de la vacuna. Tras la aparición de la variante Delta, se apuntó que esa inmunidad grupal no se alcanzaría hasta que estuviera vacunada entre el 80% y el 90% de la población. Y hay quien ha dicho también que la inmunidad colectiva no se alcanzará hasta que la mayor parte de la población de todo el mundo esté vacunada o, directamente, que no la vamos a alcanzar con este virus nunca.

Pues bien, ahora un artículo publicado en la prestigiosa revista The Lancet apunta que España podría estar a un paso de llegar a la ansiada meta epidemiológica gracias al alto porcentaje de población vacunada que tenemos. "Aunque España, al igual que el resto de la Unión Europea, tuvo un inicio relativamente lento de su campaña de vacunación a principios de 2021, el país incrementó sus esfuerzos y ahora ha superado a países como el Reino Unido y los Estados Unidos, que habían avanzado mejor anteriormente”, dice el artículo. "Más del 80% de la población española tiene la pauta completa contra la Covid-19, y los expertos empiezan a creer que el país está a punto de alcanzar algo que apenas parecía posible hace semanas: la inmunidad de grupo", añade.

Según el jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, Jesús Rodríguez Baño, que aparece citado en el artículo, "todavía no conocemos la proporción exacta de la población que necesita ser inmune para alcanzar la inmunidad de grupo frente al SARS-CoV-2". Rodríguez Baño argumenta que aún necesitamos conocer mejor algunos factores como la duración de esa inmunidad o la protección frente a la transmisión del virus que tenemos.

Sin embargo, el experto sostiene que la situación que se ha dado en España, un país que fue el epicentro de la pandemia en Europa durante algunos meses y que en los últimos meses ha ido levantando restricciones mientras veía cómo el número de contagios, hospitalizados y fallecidos iba descendiendo paulatinamente, puede dar "algunas pistas". "Tras dejar atrás la mayoría de las medidas de control en la población, la tasa de contagio (y especialmente la tasa de ingresos hospitalarios) ha ido bajando, y esto es lo contrario de lo ocurrido en anteriores olas; la única explicación plausible es la altísima tasa de vacunación en el país", señala Rodríguez. Es decir, los contagios siguen estando contenidos a pesar de la progresiva apertura a la nueva normalidad.

También resulta especialmente significativo que el número de casos haya descendido entre los jóvenes "e incluso entre menores de 12 años", cuando no hay una vacuna aprobada aún para ellos. En este segmento de la población la incidencia ha pasado de situarse en 154 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días a apenas 30 casos por cada 100.000 habitantes en el último mes.

La revista médica también destaca que España ha tenido unos mejores resultados que nuestros vecinos europeos y algunas comunidades, como Madrid, han podido mantener abierto en parte el sector hotelero, "al menos durante el día", a pesar del fuerte incremento de casos durante el invierno de 2020-2021. En cambio, otros países europeos más grandes -Reino Unido, Italia, Francia o Alemania- se vieron obligados a tomar medidas más restrictivas. "Las actividades de ocio, incluidos los gimnasios, pudieron permanecer en su mayoría abiertas en España".

La publicación expone que mientras que España sigue manteniendo una incidencia acumulada por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes, Reino Unido ha visto cómo el número de casos se ha disparado desde que Boris Johnson levantase todas las restricciones en el mes de julio. Lo mismo está ocurriendo en otros países como Alemania, que estudia reabrir los centros de vacunación y poner una dosis de refuerzo ya a toda la población, o en Países Bajos, que ha anunciado la vuelta a la distancia social "como regla básica" y ha decidido reforzar la utilización del pasaporte Covid para contener el incremento de contagios que sufre.

No ha ocurrido lo mismo en países como Dinamarca o Noruega. Tal y como detalla The Lancet, el primero de ellos levantó todas las restricciones en septiembre y, aunque las infecciones han aumentado en las últimas semanas, este incremento es aún alarmante. Lo mismo ha ocurrido con el país escandinavo. "Dinamarca (76%) y Noruega (69%) tienen un porcentaje de población vacunada más bajo que España", apunta la revista médica. "Con el invierno acercándose a Europa, las próximas semanas y meses serán cruciales para descubrir cómo de exitosa ha sido la estrategia seguida por cada país para intentar controlar la Covid-19", finaliza The Lancet.

