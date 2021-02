Así podría ser la cuarta ola de la Covid-19 en España a mediados de marzo

En pleno proceso de descenso de la tercera ola, un descenso afortunadamente mucho más rápido del que podríamos haber imaginado sin confinamientos domiciliarios, no falta quien nos alerte de la inminencia de una “cuarta ola” de Covid-19 en España.

Lo primero que habría que hacer es definir “ola” y su uso mediático. No es lo mismo que lo haga un epidemiólogo que un divulgador, eso está claro. Me refiero a que no todo puede ser una “ola”. ¿Qué es lo que hubo en España en agosto y septiembre? ¿Qué es lo que hubo en octubre? Si tuviera que ser estricto con el lenguaje para que me entendiera el mayor número posible de personas, diría que se trató de dos oleadas distintas de un mismo repunte. ¿Tiene sentido llamar a todo eso “segunda ola” aunque durara más de dos meses y tuviera un ritmo distinto según la región afectada? Solo en términos comparativos para diferenciar la situación de la de marzo y abril.