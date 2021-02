Con 500 muertos al día, solo 3 de cada 10 españoles perciben "gravedad" al contagiarse de la Covid

Pese a los datos de fallecidos diarios que en la jornada del jueves superaban las 500 personas, la percepción de los españoles sobre la gravedad que tendría la enfermedad en caso de contagiarse sigue siendo baja. Solo un 36% considera que infectarse de la Covid-19 sería "grave o muy grave".

Por lo menos eso es lo que revela la última ronda del estudio COSMO-Spain, elaborado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en colaboración con el Ministerio de Sanidad.

En él, se añade que el porcentaje de la población que cree que sus probabilidades de contagio son "elevadas o muy elevadas" ha pasado de un 26% a un 32% en apenas dos meses.

El estudio de Sanidad se ha elaborado desde el mes de julio en cuatro fases. La primera al inicio del verano, una segunda en septiembre, la tercera en noviembre y, esta última, en enero de 2021.

Durante ese tiempo, las percepciones de la sociedad española respecto a la Covid han ido variando en aspectos como la citada peligrosidad y, también, en el valor de las vacunas.

Vacunas sí

Y es que, el porcentaje de ciudadanos que se pondrían "hoy mismo" un preparado contra la infección por SARS-CoV-2 pasa de un 39% en noviembre, a un 72% este mes de enero.

Las razones por las que la población no se pondría la vacuna también han descendido. En la ronda anterior un 52% de la población afirmaba que "me pondría una segunda o tercera, no la primera" frente a un 17% en esta ronda.

Y es que, con todo, siguen existiendo personas que no se pondrían la vacuna contra la Covid. ¿Sus razones principales? "Me falta información para decidir", por lo menos eso es lo que ha respondido el 54% de la población.

Para todas esas personas que deciden no seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, hay un alto porcentaje de la población que reprueba sus pensamientos. De hecho, el 55% de la población considera que habría que sancionar a los ciudadanos que no siguen las recomendaciones de vacunación.

Una de las posibles razones de esta puesta en valor de la ciencia frente al virus puede ser que también que ha aumentado la preocupación de la población respecto a la pandemia. El 67% de los participantes indican "mucha o muchísima preocupación".

Más sensación de contagio

En lo que respecta a los contagios, ha aumentado la percepción de probabilidad de contagio según lugar y actividad. Los lugares con más probabilidad de contagio percibida siguen siendo los sitios concurridos en espacios cerrados, que alcanza el 85%, y el transporte público (75%).

Tras la celebración de las navidades y el repunte de la tercera ola, son las reuniones con familiares o amigos las que más sensación de peligro dan a los españoles. En relación con las rondas anteriores, llegando a un 71%.

Esta ronda, que ha coincidido con la tercera ola de la Covid tras las navidades muestra que una de las cosas que más miedo da a los españoles es la saturación de los servicios sanitarios con una media de 4,63 (sobre 5).

También aumenta el porcentaje de participantes que cree que la pandemia se está propagando rápido (92%), así como el porcentaje de los encuestados que afirma que la Covid-19 le hace sentir deprimido (50%) o le produce miedo (47%).

Fatiga pandémica

En un momento en el que colectivos profesionales piden la rebaja de la mascarilla FFP2 que ha demostrado una mayor eficacia contra la Covid, el estudio muestra que está siendo uno de los medios más utilizados contra la infección.

Basándose en los últimos resultados, aunque el tipo de mascarilla más utilizada sigue siendo la mascarilla quirúrgica, ha descendido un poco (40%), mientras que la mascarilla FFP2 ha pasado a ser utilizada por el 37% de la población (frente al 26% de la ronda anterior).

También han aumentado los encuestados que indican que miran la etiqueta para ver si la mascarilla cumple la normativa antes de comprarla (75%).

La fatiga pandémica se ha hecho notar con el empeoramiento de la evolución de la epidemia, aumentando en todas las opciones planteadas. En un rango de 1 (nada de acuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), las afirmaciones más mencionadas son "estoy cansado de los debates sobre la Covid-19", con una media de 3,91, seguido por "estoy harto de oír hablar de coronavirus", con una media de 3,62 y "me siento en tensión tratando de seguir todas las recomendaciones" con una media de 3,04 en esta.