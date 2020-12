La peligrosa subida de hospitalizaciones en Madrid y Cataluña apunta a un enero caliente

El jueves 24 de diciembre fue el último día en el que tuvimos datos del ministerio de Sanidad sobre la incidencia del coronavirus en España. El hecho de que hayan pasado cuatro días y tres de ellos hayan sido festivos (más la tarde de Nochebuena, en la que es probable que hubiera problemas en la transmisión burocrática de datos) hace que los datos vuelvan a ser poco fiables y que lo vayan a ser durante las próximas dos semanas, pues este jueves y viernes nos espera exactamente lo mismo.

Esta es la razón detrás de las bajadas nacionales en la incidencia acumulada tanto a 14 días (262,8 el jueves; 246,2 el lunes) como a 7 días (125,3 y 107,4 respectivamente). Ahora bien, si todo fuera bien la bajada sería uniforme en todo el país. El hecho de que sean varias las comunidades autónomas donde alguno de los parámetros ha subido pese a todo nos habla a las claras de que en medio de la euforia de las fiestas y las vacunas hay una situación compleja.

Empecemos por las comunidades en las que la incidencia a 14 días ha subido desde el jueves. Es algo especialmente extraño porque hay al menos un día (el viernes 25) que entra en el acumulado desplazando al viernes 11 que fue perfectamente laborable. Las subidas de Baleares, Cataluña y Extremadura son notables. Algo menos la de Murcia, aunque igualmente preocupante. Es difícil calibrar la situación en la Comunidad Valenciana puesto que los lunes, sistemáticamente, sus cifras bajan para ir subiendo a lo largo de la semana. De todas ellas, solo Murcia está por debajo de los 300 casos por 100.000 habitantes, cifra que, por otro lado, supera ampliamente Madrid, aunque sus datos de casos detectados presenten una bajada momentánea en la media móvil de 14 días.

Si nos fijamos en el corto plazo, es decir, la incidencia acumulada de 7 días, es igualmente preocupante que Aragón, Cantabria, Ceuta, Navarra y, de nuevo, Murcia, presenten ligeras subidas. Con tres festivos de por medio, esto no debería ser así, pero puede que en ello tengan alguna influencia los positivos por tests privados anteriores a las reuniones familiares. Sabemos que estos tests se han popularizado aunque en rigor no sirvan para nada -uno puede dar negativo el jueves 31, irse de nochevieja con su familia, empezar con síntomas el día 1, dar positivo el 2 y haber contagiado en el proceso a cinco o nueve personas- así que puede haber un pequeño efecto rebote por ese lado. También es cierto que en general se han hecho menos tests a lo largo del puente navideño, así que esa cifra debería estar en el mejor de los casos compensada en las comunidades más afectadas.

Hablamos, probablemente, de subidas genuinas, es decir, de transmisión comunitaria pura y dura, y eso que no se recoge aún un posible efecto nochebuena. Tendremos en cualquier caso que esperar a ver qué pasa el resto de esta corta semana hasta el jueves para poder ir atisbando tendencias que en ningún caso habremos de tomar como definitivas.

Ante la dificultad de hallar una cierta coherencia en los datos de casos detectados, mejor será echar un vistazo a los otros parámetros: tanto ingresos diarios como hospitalizados. Ahí es donde entra la Comunidad de Madrid. No solo estos días son confusos en todos lados sino que sabemos, además, que Madrid no está fechando correctamente sus casos en su informe diario. La bajada en la incidencia tanto a 7 como a 14 días es clara, pero seguimos observando una subida en los ingresos, que superan ya los 160 diarios por semana. No son niveles de septiembre ni mucho menos de marzo, pero son más altos que a principios de mes e indican aún un aumento en la transmisión. Habrá que esperar, como en todos lados.

El número de hospitalizados en la Comunidad llega a 2.091, una cifra sin duda inflada por la ausencia de altas hospitalarias durante el fin de semana, pero que supone un aumento de casi un 20% con respecto al pasado lunes. Probablemente la subida real sea menor y eso lo veremos mañana, pero es subida y es de dobles dígitos casi seguro. Es complicado "mojarse" con unos datos tan débiles y todo tiene que ser tomado con mucha precaución. En Cataluña, los nuevos ingresos en la última semana consolidada (14-20 de diciembre) son bastante superiores a los de la semana anterior (7-13), pero aún no se observa una enorme subida en la semana por consolidar ni mucho menos. Aquí, de nuevo, tenemos que ir viendo qué pasa con los retrasos puramente burocráticos de notificación.

En definitiva, Madrid y Cataluña permanecen a la expectativa mientras Baleares y Extremadura han endurecido sus medidas respecto a hostelería, movilidad y comercio de cara a fin de año y motivos tienen para ello. Puede que Murcia sea la siguiente en unirse a las restricciones. La isla de Mallorca supera los 600 casos por 100.000 habitantes y el número total de hospitalizados en el archipiélago supera los 400, de nuevo casi un 20% más que el pasado lunes. Exactamente lo mismo podemos decir de Extremadura.

En general, los ingresos diarios en hospitales que ofrece esta semana el PDF del ministerio se mueven en cifras altas, por encima de los 1.100 nuevos pacientes (1.135 para ser exactos) cuando llevábamos semanas sin cruzar el umbral de los 1.000 en un lunes. Aunque puede que haya aquí también un cierto artefacto burocrático y se estén fechando como nuevos ingresos de otros días del fin de semana, en principio es un parámetro que nos preocupa y que tenemos que seguir vigilando. En España hay ahora mismo 12.172 hospitalizados, de los cuales 2.022 están ocupando en camas UCI, un porcentaje altísimo. El pasado lunes eran 11.431 y 1.944. Lo dicho, no es una subida escandalosa pero marca una tendencia que no nos gusta nada de nada.