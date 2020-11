En busca de la causa molecular de dos enfermedades que provocan ceguera congénita

Tener un hijo que nace ciego o que pierde la visión en sus primeros meses de vida es un trauma para quien lo sufre, pero lo es quizás aún más si las familias no se esperan que esto suceda, porque la genética no lo determina -o no al 100%- y no se les ha advertido durante el embarazo.

Es justo lo que les sucede a las personas que tienen hijos con dos enfermedades raras: la retinosis pigmentaria y la amaurosis congénita de Leber (ACL) que hasta ahora vivían con dos cegueras: las de sus pequeños y las suyas propias, de no saber el por qué de esas enfermedades.

Según el portal Orphanet, en España la prevalencia de la ACL es de 1/50.000 - 1/33.000 nacidos vivos y explica el 5% de todas las distrofias retinianas y el 20% de los casos de ceguera en niños en edad escolar.

La ACL se hereda como un rasgo genético autosómico recesivo. La Amaurosis Retiniana Congénita presenta una gran heterogeneidad genética, que se sospecha desde que Waardemburg describió los primeros casos familiares; y se han identificado, hasta la fecha, al menos cuatro genotipos (constitución o carga genética de un individuo) diferentes asociados con esta enfermedad, localizados en los cromosomas 1 (1q31-q32.1), 6 (6q11-q16), 19 (19q13.3), 17 (17p13.1) y 14 (14q24, 14q11), pero estos en su conjunto, sólo explican la mitad de los casos de Amaurosis Retiniana Congénita.

Pero esto puede pronto cambiar, tras el anuncio este miércoles de que la ONCE y el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz se han unido en un potente trabajo de investigación.

Se trata de un proyecto coordinado por la investigadora Carmen Ayuso, que tiene como objetivo determinar la causa de heredabilidad perdida en casos de retinosis pigmentaria y amaurosis congénita de Leber en los que se ha identificado un único alelo patogénico en un gen recesivo, (casos incompletamente caracterizados) o en los que no se ha identificado ninguna variante causal hasta la fecha.

El equipo investigador.

Durante los últimos 29 años, el grupo de investigación de Ayuso, directora del IIS-FJD, se ha dedicado al estudio molecular, epidemiológico y clínico de las distrofias de retina, habiendo estudiado más de 4.000 familias/7.500 casos, lo que supone aproximadamente el 60-65 por ciento de los casos existentes en España, y se han caracterizado genéticamente más del 50 por ciento de estos.

En este proyecto se aplicará una estrategia de caracterización molecular y funcional, mediante reanálisis bioinformático y secuenciación masiva (NGS) para la búsqueda de la heredabilidad perdida que causa la patología de estos pacientes.

Todo ello está orientado a profundizar en las bases moleculares de las distrofias hereditarias de retina (nuevos mecanismos, nuevos genes y estrategias terapéuticas), con el objetivo final de facilitar su diagnóstico y asesoramiento genético y que estos pacientes puedan ser incluidos en futuros ensayos clínicos.