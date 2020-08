Alerta sanitaria: éstas son las mascarillas vendidas en España que no protegen de la Covid-19

No todas las mascarillas son igual de seguras. PHIL NOBLE Reuters

El uso de mascarillas es una de las medidas clave para evitar rebrotes y, en general, la transmisión del coronavirus Sars CoV-2, pero parece que no basta con ponerle voluntad. Como ha sucedido en otras ocasiones, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado un listado de productos sanitarios especialmente utilizados durante la Covid-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación.

Así, centrándonos sólo en las mascarillas -también se han localizado guantes, batas médicos y hasta pulsioxímetros que no cumplen con su función adecuadamente-, el organismo sanitario ha detectado más de 30 productos que no cumplen la regulación.

Puesto que en la mayoría de las alertas figuran las marcas, es importante que el usuario se fije en las mismas y evite adquirir las que son defectuosas, así como que avise a la empresa o tienda que las comercializa para que lo tengan en cuenta y dejen de venderlas.

En la nota que ha actualizado la AEMPS, se explica que la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19 ha aumentado "de manera importante" el riesgo de que se introduzcan en el mercado algunos productos sanitarios utilizados principalmente para la prevención y / o el tratamiento de la enfermedad que "no cumplen con la legislación vigente y que pueden suponer un riesgo de salud pública".

Estas son las principales mascarillas que no cumplen la regulación y que se han detectado en el mercado español. Al contrario de lo que se podría pensar, no todos son procedentes de China. Consejo práctico: antes de ponerte la mascarilla, investiga su etiquetado.

- Mascarillas de la empresa francesa UCN Pharmaceutical (por certificado falso).

- Mascarillas de la empresa polaca HOS-MED Management (por certificado falso).

- Mascarillas chinas de fabricante ilegible distribuidas por el representante alemán Shanghai International Holding Corporation (por certificado falso).

- Mascarillas desechables médicas de empresa china y representante ilegible (por certificado falso).

- Mascarilla quirúrgica de tres capas de la empresa húngara MEDICOMP Kft (por certificado falso).

- Mascarillas faciales quirúrgicas de la empresa estadounidense Daara Pharma Supplies (por certificado falso).

- Máscarillas quirúrgicas de empresa de nombre ilegible distribuidas por el representante alemán Shangai International Holding Corporation (por certificado falso).

- Mascarillas quirúrgicas de la empresa china Anhui MedPurest (por certificado falso).

- Mascarillas de la compañía rusa NEFTEPROM-AJ PHIWES (por certificado falso).

- Mascarillas de la empresa china Shangai Drawell Scientific Instrument Co. (por certificado falso).

- Mascarillas de la empresa tailandesa THANYATORN SAFETY (por certificado falso).

- Mascarilla desechable de la empresa china Yiwu Medco Health Care (por certificado falso).

- Mascarilla quirúrgica desechable de la empresa china Guangzhou Renault Biotechnology (por certificado falso).

- Mascarilla protectora desechable SHCHEMICAL de la empresa china Wenzhou WiBao Electrical Co (por representante autorizado falso en la declaración de conformidad).

- Mascarilla quirúrgica estéril desechable de la empresa turca Yildiz Plastik Sanayi (por certificado falso).

- Mascarillas de tres capas, batas quirúrgicas de material no tejido de la empresa siria Shiffa Plaster (por certificado falso).

- NM Med Mascarilla quirúrgica desechable 50 unidades tres capas de la empresa turca Metince Tekstil (el fabricante no figura en el etiquetado del producto).

- Mascarilla infantil de la empresa china Jiangsu Tianzhang (por marcado CE indebido).

- Mascarillas desechables de la empresa turca Atos Saglik (por certificado falso).

- Mascarillas quirúrgicas con información ilegible sobre su fabricante y su representante (por certificado falso).

-Mascarillas de la empresa polaca Baltimer (por certificado falso).

- Otro lote de máscarillas quirúrgicas con información ilegible sobre su fabricante y su representante (por certificado falso).

- Mascarillas con estas mismas características (por certificado falso).

- Mascarilla quirúrgica desechable (estéril) de la empresa china Luohe Shunkang Medical Supplies (el representante autorizado no figura en el etiquetado).

- Mascarilla quirúrgico de la empresa china Tianchang Dongan Protective Equipmento Co. (el representante autorizado, lote y caducidad no figuran en el etiquetado).

- Mascarillas de la empresa china Lyncmed Medical Technology (por certificado falso).

- Mascarillas de la empresa china Wugang xiezhong Medical Equipment Co. (por certificado falso)

-Mascarillas de fabricante y representante autorizado no legible (por certificado falso).

- Mascarillas médicas de Wugang Xiezhong Medical Equipment (por certificado falso).

- Mascarillas de la empresa sudafricana PAGE GLOBAL PTY (por certificado falso).

- Mascarillas desechables de tres capas y mascarillas quirúrgicas de la empresa camerunesa EVERGREEN (por certificado falso).

- Mascarillas desechable de la empresa Hebei Jingde (porque la dirección del fabricante y el lote del producto no figuran en el etiquetado).

- Mascarilla médica de la empresa china Jiangsu Cherish Medical Technology (por no cumplimiento de los requisitos de calidad y eficacia y porque el etiquetado no incluye información que permita la trazabilidad del producto).

- Mascarilla médica y quirúrgico de la empresa china Anqing Jianxin Medical Material (por certificado falso).

- Mascarillas quirúrgicas desechables de tres capas de la empresa suiza Medical Industrial Company Worlwide (por certificado falso).