Coronavirus: China probará en ensayos clínicos un antiviral en desarrollo de Gilead

El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MOST) de China, la Comisión Nacional de Salud y la Administración Nacional de Productos Médicos han aprobado el registro para ensayos clínicos con el medicamento antiviral remdesivir —desarrollado por Gilead Sciences, una compañía farmacéutica estadounidense—, y se espera que el primer grupo de pacientes con neumonía infectados por el nuevo coronavirus (2019-nCoV) comience a tomar el medicamento este jueves, según han avanzado en una conferencia oficial.

Remdesivir es un medicamento que se probó con éxito en el primer paciente estadounidense del nuevo patógeno, cuyo tratamiento se detalló recientemente en The New England Journal of Medicine.

Al paciente se le administró por vía compasiva en el séptimo día de enfermedad, y empezó a mejorar justo a partir del octavo, lo que justifica el ensayo clínico que se va a llevar a cabo en China y se ha anunciado en la conferencia celebrada por el MOST en el Hospital Wuhan Jinyintan, en la provincia central china de Hubei.

El fármaco ha mostrado una buena actividad antiviral contra el coronavirus SARS y MERS en experimentos previos con células y animales y también se utilizó en ensayos clínicos contra las infecciones por Ébola en otros países, aunque en esta ocasión sin éxito.

En investigaciones nacionales relacionadas, también ha mostrado una actividad antiviral bastante buena contra el 2019-nCoV a nivel celular, ha explicado Cao Bin, jefe del programa de ensayos clínicos del medicamento.

Un total de 761 pacientes se han inscrito en los ensayos, que adoptarán un método de estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo.

Los ensayos, dirigidos por el Hospital de la Amistad China-Japón y el Instituto de Materia Médica de la Academia China de Ciencias Médicas (CAMS), se llevarán a cabo en varios hospitales en Wuhan, incluido el Hospital Wuhan Jinyintan.

El vicepresidente de la Academia China de Ingeniería y presidente de la CAMS, Wang Chen, ha reconocido que se han depositado esperanzas en el medicamento, pero que hay que esperar los resultados de su efectividad real en los ensayos clínicos.