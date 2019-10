Paracetamol: este es el efecto perjudicial más desconocido

A.M.

El paracetamol es un medicamento que la mayoría tiene en su botiquín personal y del que no es raro echar mano cuando aparecen dolor o fiebre. Este analgésico es tan común que se ha convertido en uno de los principios activos más vendidos en España, sin embargo, si se utiliza de forma abusiva pueden tener consecuencias negativas para la salud. Un nuevo estudio ha descubierto uno de sus efectos perjudiciales hasta ahora desconocidos.

Una investigación de la Universidad de Ohio, Estados Unidos, ha demostrado que mientras que una persona consume este medicamento se limita su empatía positiva hacia los demás. En el estudio, "¿Un analgésico social? El acetaminofén (paracetamol) reduce la empatía positiva", participaron 114 personas. Estas recibieron 1.000 miligramos de acetaminofén -otro nombre para el paracetamol- o placebo. El experimento, realizado por el profesor asistente visitante Dominik Mischkowski, se ejecutó a doble ciego, es decir, ni los coordinadores del estudio ni los participantes sabían si se les estaba dando el fármaco o el placebo.

Una hora después de la ingesta, los participantes tuvieron que observar cuatro escenarios en los que dos hombres y dos mujeres estaban teniendo una experiencia positiva. Mientras observaban, los participantes tuvieron que valorar como de positivos sintieron que eran los escenarios, cuánto placer creían que estaban experimentando los que estaban en él, cuánto placer experimentaron los participantes al conocer estos escenarios y cuánta empatía sentían ellos por las personas en el escenario.

El estudio encontró que si bien el paracetamol redujo el placer personal y los sentimientos de empatía, no tiene ningún efecto sobre las percepciones de placer y positividad. "Todavía estoy sorprendido por los llamativos efectos psicológicos de un analgésico tan común como el paracetamol", dijo Mischkowski. "Sin embargo, según investigaciones anteriores, esperamos que el fármaco no solo reduzca la empatía por el dolor sino también la empatía por el placer. Es bueno que haya salido así".

Esta no es la primera vez que Mischkowski analiza el paracetamol y sus efectos. En 2016, el científico publicó otra investigación. "Realizamos el estudio original para probar cómo la reducción farmacológica de la capacidad de respuesta al dolor (a través del acetaminofeno) también reduce la capacidad de respuesta al dolor de los demás", dijo.

Riegos de abusar del paracetamol

El paracetamol es un analgésico y antitérmico que está indicado sobre todo para dolores de cabeza, fiebres leves y moderadas o malestar en general. Su eficacia no ha sido demostrada ni en el tratamiento de la gripe ni en el de los dolores de espalda, según diferentes estudios.

El paracetamol es seguro y eficaz en sus dosis recomendada que no debe superar los 4 gramos al día. Uno de los principales riesgos de abusar demasiado de este fármaco o bien no hacer un uso responsable de él es que puede causar problemas en el hígado. Desde el pasado mes de febrero, este medicamento de 1 gramo ya no se puede comprar sin receta médica.