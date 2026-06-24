El boom del kéfir: por qué todo el mundo habla del nuevo rey de la nevera

Este lácteo fermentado ha llegado para quedarse y, gracias a la nueva gama de Nestlé Kéfir, cuidarse a diario nunca había sido tan fácil, delicioso y apto para toda la familia

Las claves

Las claves Generado con IA El kéfir se consolida como uno de los productos lácteos más populares gracias a sus beneficios para la salud digestiva y su alto contenido en probióticos. Nestlé Kéfir lidera el crecimiento del mercado, doblando ventas y ganando la confianza de más de 1,4 millones de hogares en España. La marca ha lanzado nuevas variedades y formatos, incluyendo opciones familiares, sin lactosa y 0% grasa, para adaptarse a todos los estilos de vida. El kéfir es versátil y puede disfrutarse como bebida refrescante, en desayunos o como ingrediente saludable en diversas recetas.

En los últimos años, la forma en la que entendemos la alimentación ha experimentado un cambio notable. Ya no comemos solo para saciarnos o por mero placer; hoy en día, el consumidor busca nutrir de forma consciente su organismo y proteger su salud desde el interior.

En esta búsqueda del bienestar integral, los alimentos fermentados han dejado de ser un secreto para iniciados y se han convertido en protagonistas indiscutibles de la cesta de la compra. Entre todos ellos, destaca el kéfir, consolidándose como una de las categorías con mayor crecimiento y dinamismo dentro de los lácteos refrigerados.

Este boom responde a un público cada vez más informado, que prioriza opciones saludables, naturales y con beneficios tangibles para la digestión. En este contexto, Nestlé Kéfir ha desempeñado un papel clave como marca líder, actuando como un motor fundamental en el desarrollo, la democratización y el fortalecimiento de este segmento en el mercado.

Las cifras respaldan esta tendencia con una contundencia innegable. En 2026, la categoría global de kéfir ha registrado un crecimiento superior al 60% en volumen. En este entorno tan competitivo, Nestlé Kéfir avanza de forma espectacular, doblando ventas, situándose así en la cumbre de las marcas con mejor desempeño del sector alimentario.

Hoy en día, más del 36% de los hogares que consumen yogures y postres refrigerados eligen de forma habitual el kéfir. Dentro de este porcentaje, más de 1,4 millones de hogares confían ya su bienestar a alguna de las referencias de Nestlé Kéfir. Esta sólida fidelidad y su elevada rotación en los lineales demuestran que el kéfir ha dejado de ser una moda pasajera para convertirse en un básico imprescindible de la nevera.

Nestlé Kéfir.

La ciencia de la fermentación

Pero, ¿qué es exactamente lo que hace al kéfir un alimento tan especial? A diferencia del yogur de siempre, el kéfir es un lácteo fermentado más complejo. Se elabora con una receta auténtica fermentada con gránulos de kéfir, levaduras y que contiene 16 tipos de fermentos lácteos vivos. Toda esta diversidad de microorganismos lo convierte en un aliado para cuidar la salud digestiva: un alimento rico en probióticos y uno de los fermentados lácteos con mayor diversidad de bacterias y levaduras.

Al estar fermentado durante más tiempo, los microorganismos del kéfir se ‘comen’ la mayor parte de la lactosa. Por eso, sienta mejor, por su fácil digestibilidad.

Nuevas variedades y formatos

Novedades de kéfir para este verano.

Para que un hábito saludable funcione, tiene que ser práctico y divertido. Nadie quiere comer todos los días lo mismo. Por ello, Nestlé Kéfir ha preparado tres lanzamientos perfectos para este verano, pensados para adaptarse al ritmo de cada casa:

Formatos familiares de 12x100g: En las variedades de siempre, Natural y el Fresa-Plátano. Son ideales para tener en la nevera y que cada miembro de la familia coja su vasito diario. Además, vienen reforzados con Vitamina D, lo que le da un empujón extra a tus defensas.

El nuevo pack de 4x125g: En versión Natural, un formato clásico y cómodo para los que consumen kéfir de forma habitual y quieren tener siempre su ración lista.

Línea Sin Lactosa y 0% Grasa (pack de 6x100g): Para los que buscan la máxima ligereza sin renunciar al sabor. Podrás elegir entre la opción Natural y una riquísima variedad Multifrutas.

Cómo integrar el kéfir en tu día a día Más allá de sus múltiples beneficios para la salud, lo mejor del kéfir es que es tan versátil que se puede tomar a cualquier hora y de mil formas distintas. Además, es importante tener en cuenta que un buen vaso o un bol de kéfir equivale a una de las tres raciones de lácteos que los expertos recomiendan tomar al día. Ideas para disfrutarlo: Como bebida refrescante sin azúcar añadido: Olvídate de los refrescos azucarados. Un kéfir bebible bien frío (ya sea natural o de sabores) es la merienda perfecta para quitar la sed y saciar el apetito en los días de calor. El bol del desayuno perfecto: Pon una buena base de kéfir en un bol y añade tus toppings favoritos: fruta troceada (fresas, plátano, arándanos), un puñado de nueces, semillas copos de avena y un hilito de miel. Tu aliado en la cocina: Úsalo en lugar de la nata o la mayonesa. Queda espectacular para aliñar ensaladas, para hacer salsas ligeras o para darle un toque cremoso y suave a tus cremas de verduras de este verano.

En definitiva, cuidarse no tiene por qué ser aburrido ni requerir grandes sacrificios. El kéfir funciona mejor dentro de un estilo de vida equilibrado, con variedad de alimentos y buena hidratación, así que si se consume en ese contexto, se convierte en un sólido aliado para el día a día. Con su fermentación mixta, su riqueza microbiana y un perfil nutricional equilibrado, Nestlé Kéfir es el mejor aliado para disfrutar de tu dosis diaria de bienestar con el mejor sabor.